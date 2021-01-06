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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты обстреливали защитников Украины вблизи Водяного и Опытного, - штаб ООС

Оккупанты обстреливали защитников Украины вблизи Водяного и Опытного, - штаб ООС

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение текущих суток, 6 января, в районе проведения операции Объединенных сил на подавляющем большинстве участков ответственности наших бригад наблюдалась тишина. Лишь вблизи двух населенных пунктов было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного российские наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Также вблизи Опытного противник совершил несколько неприцельных выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

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"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - добавили в штабе ООС.

Оккупанты обстреливали защитников Украины вблизи Водяного и Опытного, - штаб ООС 01

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обстрел (27760) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Антихристи і вурдалаки "вітають" так...Але наші захисники вміють дати відсіч. Зі святом Вас, наші Воїни! Христос рождається! Славімо його!
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06.01.2021 18:07 Ответить
Всі збитки від війни на Донбасі мають відшкодувати росія, Янукович, Іванющенко і Ахметов. А СБУ повинна НЕГАЙНО відкрити проти них кримінальні справи !!!

«Паша Губарєв дав інтерв'ю, в якому підтвердив, що війни на Донбасі не було б без втручання з Росії. А також розповів, що бойовиків «ДНР» фінансували Янукович, Іванющенко і Ахметов », - написав Казанський.
https://sprotyv.info/politica/vojnu-na-donbasse-nachala-rossiya-glavar-boevikov-dnr-gubarev-sdelal-priznanie
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06.01.2021 18:14 Ответить
Після того як ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ країни віддав розвідника Журавля на смерть окупанту, він огосив перемир'я і назвав це перемогою. І тепер гинуть укр. солдати ХОЧА МИ ВЖЕ ПЕРЕМОГЛИ. КЛЯТІ ЗЕЛЕНІ ДАУНИ, ЩО ЦЕ ОБРАЛИ. Правду кажуть, коли Бог хоче когось покарати, він позбавляє розуму
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06.01.2021 18:15 Ответить
Нужно просто поднять размеры штрафов за стрельбу в ответ.
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06.01.2021 18:24 Ответить
Бубочка: "Блин, опять эти залповые рикошеты!"
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06.01.2021 19:23 Ответить
Окупанти обстрілювали захисників України поблизу Водяного та Опитного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2149

...Святвечора тихого, куті смачної, Різдва святкового і Божого Благословення кожному, хто боронить Україну у лиху годину...
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06.01.2021 19:33 Ответить
 
 