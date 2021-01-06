Оккупанты обстреливали защитников Украины вблизи Водяного и Опытного, - штаб ООС

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение текущих суток, 6 января, в районе проведения операции Объединенных сил на подавляющем большинстве участков ответственности наших бригад наблюдалась тишина. Лишь вблизи двух населенных пунктов было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного российские наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Также вблизи Опытного противник совершил несколько неприцельных выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

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"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - добавили в штабе ООС.