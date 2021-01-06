Окупанти обстрілювали захисників України поблизу Водяного та Опитного, - штаб ООС
Російські найманці тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі з початку доби, українські військовослужбовці не постраждали.
Про це повідомляють в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом поточної доби, 6 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, на переважній більшості ділянок відповідальності наших бригад, спостерігалася тиша. Лише поблизу двох населених пунктів було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберного кулемета. В обідню пору, ворожу вогневу активність російсько-окупаційних військ було помічено і поблизу Опитного. Тут противник здійснив кілька неприцільних пострілів з автоматичного станкового гранатомета.
"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат немає", - додали в штабі ООС.
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«Паша Губарєв дав інтерв'ю, в якому підтвердив, що війни на Донбасі не було б без втручання з Росії. А також розповів, що бойовиків «ДНР» фінансували Янукович, Іванющенко і Ахметов », - написав Казанський.
https://sprotyv.info/politica/vojnu-na-donbasse-nachala-rossiya-glavar-boevikov-dnr-gubarev-sdelal-priznanie
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