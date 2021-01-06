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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти обстрілювали захисників України поблизу Водяного та Опитного, - штаб ООС

Окупанти обстрілювали захисників України поблизу Водяного та Опитного, - штаб ООС

Російські найманці тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі з початку доби, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомляють в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом поточної доби, 6 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, на переважній більшості ділянок відповідальності наших бригад, спостерігалася тиша. Лише поблизу двох населених пунктів було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: За добу окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберного кулемета. В обідню пору, ворожу вогневу активність російсько-окупаційних військ було помічено і поблизу Опитного. Тут противник здійснив кілька неприцільних пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат немає", - додали в штабі ООС.

Окупанти обстрілювали захисників України поблизу Водяного та Опитного, - штаб ООС 01

Автор: 

обстріл (29082) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Антихристи і вурдалаки "вітають" так...Але наші захисники вміють дати відсіч. Зі святом Вас, наші Воїни! Христос рождається! Славімо його!
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06.01.2021 18:07 Відповісти
Всі збитки від війни на Донбасі мають відшкодувати росія, Янукович, Іванющенко і Ахметов. А СБУ повинна НЕГАЙНО відкрити проти них кримінальні справи !!!

«Паша Губарєв дав інтерв'ю, в якому підтвердив, що війни на Донбасі не було б без втручання з Росії. А також розповів, що бойовиків «ДНР» фінансували Янукович, Іванющенко і Ахметов », - написав Казанський.
https://sprotyv.info/politica/vojnu-na-donbasse-nachala-rossiya-glavar-boevikov-dnr-gubarev-sdelal-priznanie
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06.01.2021 18:14 Відповісти
Після того як ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ країни віддав розвідника Журавля на смерть окупанту, він огосив перемир'я і назвав це перемогою. І тепер гинуть укр. солдати ХОЧА МИ ВЖЕ ПЕРЕМОГЛИ. КЛЯТІ ЗЕЛЕНІ ДАУНИ, ЩО ЦЕ ОБРАЛИ. Правду кажуть, коли Бог хоче когось покарати, він позбавляє розуму
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06.01.2021 18:15 Відповісти
Нужно просто поднять размеры штрафов за стрельбу в ответ.
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06.01.2021 18:24 Відповісти
Бубочка: "Блин, опять эти залповые рикошеты!"
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06.01.2021 19:23 Відповісти
Окупанти обстрілювали захисників України поблизу Водяного та Опитного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2149

...Святвечора тихого, куті смачної, Різдва святкового і Божого Благословення кожному, хто боронить Україну у лиху годину...
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06.01.2021 19:33 Відповісти
 
 