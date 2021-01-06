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Еврокомиссия одобрила использование вакцины от коронавируса от компании Moderna

Еврокомиссия одобрила использование вакцины от коронавируса от компании Moderna

Еврокомиссия одобрила использование на территории Евросоюза вакцины от коронавируса компании Moderna. В ближайшее время ожидается поставка 80 миллионов доз данной вакцины.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ЕК.

Она отметила, что после регистрации второй вакцины от коронавируса, в Евросоюзе будет более чем достаточно вакцин для защиты всех европейцев.

"Мы одобрили вакцину Moderna, вторую вакцину в Европе. Наш контракт предусматривает поставку 80 миллионов доз с возможностью приобретения дополнительных 80 миллионов", - заявили в Еврокомиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 13 стран ЕС просят Еврокомиссию помочь Украине и ряду других стран получить вакцину от COVID-19

Автор: 

вакцина (3815) Еврокомиссия (1470)


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Топ комментарии
+2
После того, как Китай не допустил экспертов ВООЗ , прибывших для расследования первичных случаев заболевания COVID-19, на свою территорию надежд на международную сертификации китайской вакцины практически нет.
Решение Минздрава о закупке вакцины - коррупционно обусловленное действие и намеренное использование не сертифицированного препарата в медицинских целях. Почему на это не обращает внимание НАБУ и МВД - вопрос риторический.

Вопреки требованиям законодательства, по распоряжению Степанова, министерство здравоохранения начало организационные мероприятия по смене уполномоченного закупщика по разделу "Вакцины и Иммунобиологические препараты."
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06.01.2021 18:59 Ответить
+2
озолотятся многие....
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06.01.2021 19:06 Ответить
+2
100 пудово...
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06.01.2021 19:09 Ответить
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После того, как Китай не допустил экспертов ВООЗ , прибывших для расследования первичных случаев заболевания COVID-19, на свою территорию надежд на международную сертификации китайской вакцины практически нет.
Решение Минздрава о закупке вакцины - коррупционно обусловленное действие и намеренное использование не сертифицированного препарата в медицинских целях. Почему на это не обращает внимание НАБУ и МВД - вопрос риторический.

Вопреки требованиям законодательства, по распоряжению Степанова, министерство здравоохранения начало организационные мероприятия по смене уполномоченного закупщика по разделу "Вакцины и Иммунобиологические препараты."
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06.01.2021 18:59 Ответить
Степанов,болтающися на осине в сертификации не будет нуждаться.
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06.01.2021 19:04 Ответить
$32-37
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06.01.2021 19:04 Ответить
Типовий комент від ЄС- Це ж скільки бабла вони за це занесли...
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06.01.2021 19:06 Ответить
озолотятся многие....
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06.01.2021 19:06 Ответить
А ще більше збідніє, такий закон ринку.
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06.01.2021 19:08 Ответить
100 пудово...
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06.01.2021 19:09 Ответить
значит у Украины еще есть шансы...
если конечно ,степашка не успеет за все деньги накупить китайской или спутника
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06.01.2021 19:08 Ответить
На свої він вже перехворів.
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06.01.2021 19:17 Ответить
Кстати, "Модэрна" с латыни звучит как "Новачок".
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07.01.2021 07:44 Ответить
Если эта вакцина будет работать то ситация с больными в штатахможет улучшиться .Но пока что у них не хватает мест в больницах.Дошло до того что скорым разрешили не госпитализировать болных котрые по их мнению не выживут.Каково а??
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06.01.2021 19:24 Ответить
Що, не допомогли тотальні примусові маски, карантини-локдауни і комендантські години ?

От-от =еслі=.
А по ходу - ні.
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06.01.2021 19:56 Ответить
Помогите Китаю, у них ведь вакцина на стадии испытания, а все помнят как люди падали прямо на ходу. Будьте людьми, все себе да себе.
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06.01.2021 19:57 Ответить
Еврокомиссия-это кто? это не ВООЗ. У нас на каждом углу по такой. Еврокомиссия по налогам?
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07.01.2021 02:37 Ответить
 
 