Еврокомиссия одобрила использование вакцины от коронавируса от компании Moderna
Еврокомиссия одобрила использование на территории Евросоюза вакцины от коронавируса компании Moderna. В ближайшее время ожидается поставка 80 миллионов доз данной вакцины.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ЕК.
Она отметила, что после регистрации второй вакцины от коронавируса, в Евросоюзе будет более чем достаточно вакцин для защиты всех европейцев.
"Мы одобрили вакцину Moderna, вторую вакцину в Европе. Наш контракт предусматривает поставку 80 миллионов доз с возможностью приобретения дополнительных 80 миллионов", - заявили в Еврокомиссии.
Топ комментарии
+2 Scorpman Y
показать весь комментарий06.01.2021 18:59 Ответить Ссылка
+2 я гражданин Украины
показать весь комментарий06.01.2021 19:06 Ответить Ссылка
+2 я гражданин Украины
показать весь комментарий06.01.2021 19:09 Ответить Ссылка
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Решение Минздрава о закупке вакцины - коррупционно обусловленное действие и намеренное использование не сертифицированного препарата в медицинских целях. Почему на это не обращает внимание НАБУ и МВД - вопрос риторический.
Вопреки требованиям законодательства, по распоряжению Степанова, министерство здравоохранения начало организационные мероприятия по смене уполномоченного закупщика по разделу "Вакцины и Иммунобиологические препараты."
если конечно ,степашка не успеет за все деньги накупить китайской или спутника
От-от =еслі=.
А по ходу - ні.