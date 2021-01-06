Еврокомиссия одобрила использование вакцины от коронавируса от компании Moderna

Еврокомиссия одобрила использование на территории Евросоюза вакцины от коронавируса компании Moderna. В ближайшее время ожидается поставка 80 миллионов доз данной вакцины.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ЕК.

Она отметила, что после регистрации второй вакцины от коронавируса, в Евросоюзе будет более чем достаточно вакцин для защиты всех европейцев.

"Мы одобрили вакцину Moderna, вторую вакцину в Европе. Наш контракт предусматривает поставку 80 миллионов доз с возможностью приобретения дополнительных 80 миллионов", - заявили в Еврокомиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 13 стран ЕС просят Еврокомиссию помочь Украине и ряду других стран получить вакцину от COVID-19