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Новини
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Єврокомісія схвалила використання вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna

Єврокомісія схвалила використання вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna

Єврокомісія схвалила використання на території Євросоюзу вакцини проти коронавірусу компанії Moderna. Найближчим часом очікується поставка 80 мільйонів доз цієї вакцини.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЄК.

Вона зазначила, що після реєстрації другої вакцини проти коронавірусу, в Євросоюзі буде більш ніж достатньо вакцин для захисту всіх європейців.

"Ми схвалили вакцину Moderna, другу вакцину в Європі. Наш контракт передбачає поставку 80 мільйонів доз з можливістю придбання додаткових 80 мільйонів", - заявили в Єврокомісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одна доза китайської вакцини проти COVID-19 для України коштуватиме 504 грн, як і для інших країн світу, - Степанов

Автор: 

вакцина (4419) Єврокомісія (2178)


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Топ коментарі
+2
После того, как Китай не допустил экспертов ВООЗ , прибывших для расследования первичных случаев заболевания COVID-19, на свою территорию надежд на международную сертификации китайской вакцины практически нет.
Решение Минздрава о закупке вакцины - коррупционно обусловленное действие и намеренное использование не сертифицированного препарата в медицинских целях. Почему на это не обращает внимание НАБУ и МВД - вопрос риторический.

Вопреки требованиям законодательства, по распоряжению Степанова, министерство здравоохранения начало организационные мероприятия по смене уполномоченного закупщика по разделу "Вакцины и Иммунобиологические препараты."
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06.01.2021 18:59 Відповісти
+2
озолотятся многие....
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06.01.2021 19:06 Відповісти
+2
100 пудово...
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06.01.2021 19:09 Відповісти
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После того, как Китай не допустил экспертов ВООЗ , прибывших для расследования первичных случаев заболевания COVID-19, на свою территорию надежд на международную сертификации китайской вакцины практически нет.
Решение Минздрава о закупке вакцины - коррупционно обусловленное действие и намеренное использование не сертифицированного препарата в медицинских целях. Почему на это не обращает внимание НАБУ и МВД - вопрос риторический.

Вопреки требованиям законодательства, по распоряжению Степанова, министерство здравоохранения начало организационные мероприятия по смене уполномоченного закупщика по разделу "Вакцины и Иммунобиологические препараты."
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06.01.2021 18:59 Відповісти
Степанов,болтающися на осине в сертификации не будет нуждаться.
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06.01.2021 19:04 Відповісти
$32-37
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06.01.2021 19:04 Відповісти
Типовий комент від ЄС- Це ж скільки бабла вони за це занесли...
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06.01.2021 19:06 Відповісти
озолотятся многие....
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06.01.2021 19:06 Відповісти
А ще більше збідніє, такий закон ринку.
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06.01.2021 19:08 Відповісти
100 пудово...
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06.01.2021 19:09 Відповісти
значит у Украины еще есть шансы...
если конечно ,степашка не успеет за все деньги накупить китайской или спутника
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06.01.2021 19:08 Відповісти
На свої він вже перехворів.
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06.01.2021 19:17 Відповісти
Кстати, "Модэрна" с латыни звучит как "Новачок".
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07.01.2021 07:44 Відповісти
Если эта вакцина будет работать то ситация с больными в штатахможет улучшиться .Но пока что у них не хватает мест в больницах.Дошло до того что скорым разрешили не госпитализировать болных котрые по их мнению не выживут.Каково а??
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06.01.2021 19:24 Відповісти
Що, не допомогли тотальні примусові маски, карантини-локдауни і комендантські години ?

От-от =еслі=.
А по ходу - ні.
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06.01.2021 19:56 Відповісти
Помогите Китаю, у них ведь вакцина на стадии испытания, а все помнят как люди падали прямо на ходу. Будьте людьми, все себе да себе.
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06.01.2021 19:57 Відповісти
Еврокомиссия-это кто? это не ВООЗ. У нас на каждом углу по такой. Еврокомиссия по налогам?
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07.01.2021 02:37 Відповісти
 
 