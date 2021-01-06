Єврокомісія схвалила використання вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna

Єврокомісія схвалила використання на території Євросоюзу вакцини проти коронавірусу компанії Moderna. Найближчим часом очікується поставка 80 мільйонів доз цієї вакцини.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЄК.

Вона зазначила, що після реєстрації другої вакцини проти коронавірусу, в Євросоюзі буде більш ніж достатньо вакцин для захисту всіх європейців.

"Ми схвалили вакцину Moderna, другу вакцину в Європі. Наш контракт передбачає поставку 80 мільйонів доз з можливістю придбання додаткових 80 мільйонів", - заявили в Єврокомісії.

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