Єврокомісія схвалила використання вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna
Єврокомісія схвалила використання на території Євросоюзу вакцини проти коронавірусу компанії Moderna. Найближчим часом очікується поставка 80 мільйонів доз цієї вакцини.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЄК.
Вона зазначила, що після реєстрації другої вакцини проти коронавірусу, в Євросоюзі буде більш ніж достатньо вакцин для захисту всіх європейців.
"Ми схвалили вакцину Moderna, другу вакцину в Європі. Наш контракт передбачає поставку 80 мільйонів доз з можливістю придбання додаткових 80 мільйонів", - заявили в Єврокомісії.
Топ коментарі
+2 Scorpman Y
показати весь коментар06.01.2021 18:59 Відповісти Посилання
+2 я гражданин Украины
показати весь коментар06.01.2021 19:06 Відповісти Посилання
+2 я гражданин Украины
показати весь коментар06.01.2021 19:09 Відповісти Посилання
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Решение Минздрава о закупке вакцины - коррупционно обусловленное действие и намеренное использование не сертифицированного препарата в медицинских целях. Почему на это не обращает внимание НАБУ и МВД - вопрос риторический.
Вопреки требованиям законодательства, по распоряжению Степанова, министерство здравоохранения начало организационные мероприятия по смене уполномоченного закупщика по разделу "Вакцины и Иммунобиологические препараты."
если конечно ,степашка не успеет за все деньги накупить китайской или спутника
От-от =еслі=.
А по ходу - ні.