Полиция Киева усилила меры безопасности на Рождественские праздники
Столичная полиция усилила меры безопасности на Рождественские праздники, за правопорядком будут следить сотрудники структурных подразделений полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
По случаю празднования Рождества правоохранители в усиленном режиме будут нести службу вблизи культовых сооружений во время проведения богослужений, а также будут следить за правопорядком возле праздничных локаций.
"Полиция призывает киевлян и гостей столицы не нарушать общественный порядок, соблюдать нормы действующего законодательства и карантина, а также способствовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении на сайте полиции.
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но в этом лиш одно ужасно.
раскрыл великую проблемму.
но извини, пацан, не в тему.
Не в тему перебить розмову,
Не в тему, я не знаю хто ти?
Не в тему ти пацан тут знову.
Нардеп «слуга» Дмитрук скрыл из декларации лимузин за 2 миллиона и новый дом«Из грязи в князи» все мы знаем это выражение. В Украине оно в основном применимо к депутатам и прочим чиновникам большого и маленького ранга. Все, кто еще вчера смотря нам в глаза обещали честно работать, сегодня гребут миллионы, и не вспоминают о народе.https://kompromat1.ws/articles/170232-nardep_sluga_dmitruk_skryl_iz_deklaratsii_limuzin_za_2_milliona_i_novyj_dom