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Полиция Киева усилила меры безопасности на Рождественские праздники

Полиция Киева усилила меры безопасности на Рождественские праздники

Столичная полиция усилила меры безопасности на Рождественские праздники, за правопорядком будут следить сотрудники структурных подразделений полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По случаю празднования Рождества правоохранители в усиленном режиме будут нести службу вблизи культовых сооружений во время проведения богослужений, а также будут следить за правопорядком возле праздничных локаций.

"Полиция призывает киевлян и гостей столицы не нарушать общественный порядок, соблюдать нормы действующего законодательства и карантина, а также способствовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении на сайте полиции.

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Автор: 

Киев (25668) Нацполиция (16553) Рождество (381)


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Топ комментарии
+2
Поліція Києва посилила заходи безпеки на Різдвяні свята - Цензор.НЕТ 4859
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06.01.2021 21:33 Ответить
+1
СО ВТОРЫМ РОЖДЕСТВОМ ВАС ЗЕМЛЯНЕ! ... Украину шатает от Запада ,на восток, когда уже этот МАЯТНИК тормознётся и Украина станется с единым УКРАИНСКИМ НАРОДОМ
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06.01.2021 20:32 Ответить
+1
Знову будуть кошмарити ФОПів на майдані , а потім казати , що їх побили дудками і флагами, авжеж і виступи кварталу 95 охороняти. ГАНЬБА.
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06.01.2021 22:06 Ответить
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А нафига?Фсе будит хорошо,ЗЕПЕД пообещал...
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06.01.2021 20:31 Ответить
СО ВТОРЫМ РОЖДЕСТВОМ ВАС ЗЕМЛЯНЕ! ... Украину шатает от Запада ,на восток, когда уже этот МАЯТНИК тормознётся и Украина станется с единым УКРАИНСКИМ НАРОДОМ
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06.01.2021 20:32 Ответить
Это Ввм)
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06.01.2021 20:58 Ответить
Дай Бог Украинцам и тебе,добрый человек в этом Новом Году!
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06.01.2021 20:56 Ответить
Рождество было 25 декабря....
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06.01.2021 21:00 Ответить
Шобы усе було и ничего за це не було
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06.01.2021 21:21 Ответить
Поліція Києва посилила заходи безпеки на Різдвяні свята - Цензор.НЕТ 4859
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06.01.2021 21:33 Ответить
не знаю кто ты. пишиеш класно.
но в этом лиш одно ужасно.
раскрыл великую проблемму.
но извини, пацан, не в тему.
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06.01.2021 21:55 Ответить
Не в тему можна жартувати.
Не в тему перебить розмову,
Не в тему, я не знаю хто ти?
Не в тему ти пацан тут знову.
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07.01.2021 07:07 Ответить
Нардеп «слуга» Дмитрук скрыл из декларации лимузин за 2 миллиона и новый домПоліція Києва посилила заходи безпеки на Різдвяні свята - Цензор.НЕТ 9774 https://kompromat1.ws/articles/archive/2021-01-06 06 января 2021 г. https://kompromat1.ws/articles/170232-nardep_sluga_dmitruk_skryl_iz_deklaratsii_limuzin_za_2_milliona_i_novyj_dom#disqus_thread Поліція Києва посилила заходи безпеки на Різдвяні свята - Цензор.НЕТ 7729
Нардеп «слуга» Дмитрук скрыл из декларации лимузин за 2 миллиона и новый дом«Из грязи в князи» все мы знаем это выражение. В Украине оно в основном применимо к депутатам и прочим чиновникам большого и маленького ранга. Все, кто еще вчера смотря нам в глаза обещали честно работать, сегодня гребут миллионы, и не вспоминают о народе.https://kompromat1.ws/articles/170232-nardep_sluga_dmitruk_skryl_iz_deklaratsii_limuzin_za_2_milliona_i_novyj_dom

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06.01.2021 21:38 Ответить
нужно не усиливаться а .....идить всех тусовщиков подряд. не так как беркут на майдане, но чтоб запомнили и рассказали детям
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06.01.2021 21:50 Ответить
Друже розслаб булки. Ті при пагонах самі в кав"ярню без маски заходили.
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06.01.2021 22:03 Ответить
Знову будуть кошмарити ФОПів на майдані , а потім казати , що їх побили дудками і флагами, авжеж і виступи кварталу 95 охороняти. ГАНЬБА.
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06.01.2021 22:06 Ответить
гибель сына Корбана очень похожа на убийство
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06.01.2021 23:28 Ответить
 
 