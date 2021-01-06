Поліція Києва посилила заходи безпеки на Різдвяні свята

Столична поліція посилила заходи безпеки на Різдвяні свята, за правопорядком стежитимуть співробітники структурних підрозділів поліції Києва і військовослужбовці Національної гвардії України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

З нагоди святкування Різдва правоохоронці в посиленому режимі будуть нести службу поблизу культових споруд під час проведення богослужінь, а також стежитимуть за правопорядком біля святкових локацій.

"Поліція закликає киян і гостей столиці не порушувати громадський порядок, дотримувати норми чинного законодавства та карантину, а також сприяти поліцейським при виконанні ними службових обов'язків", - йдеться в повідомленні на сайті поліції.

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