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Новини
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Поліція Києва посилила заходи безпеки на Різдвяні свята

Поліція Києва посилила заходи безпеки на Різдвяні свята

Столична поліція посилила заходи безпеки на Різдвяні свята, за правопорядком стежитимуть співробітники структурних підрозділів поліції Києва і військовослужбовці Національної гвардії України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

З нагоди святкування Різдва правоохоронці в посиленому режимі будуть нести службу поблизу культових споруд під час проведення богослужінь, а також стежитимуть за правопорядком біля святкових локацій.

"Поліція закликає киян і гостей столиці не порушувати громадський порядок, дотримувати норми чинного законодавства та карантину, а також сприяти поліцейським при виконанні ними службових обов'язків", - йдеться в повідомленні на сайті поліції.

Також читайте: "Рівно два роки тому ми отримали Томос. Різдво - свято надії, оповите сімейним теплом", - Порошенко привітав українців із Різдвом за юліанським календарем

Автор: 

Київ (19643) Нацполіція (15267) Різдво (262)


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Топ коментарі
+2
Поліція Києва посилила заходи безпеки на Різдвяні свята - Цензор.НЕТ 4859
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06.01.2021 21:33 Відповісти
+1
СО ВТОРЫМ РОЖДЕСТВОМ ВАС ЗЕМЛЯНЕ! ... Украину шатает от Запада ,на восток, когда уже этот МАЯТНИК тормознётся и Украина станется с единым УКРАИНСКИМ НАРОДОМ
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06.01.2021 20:32 Відповісти
+1
Знову будуть кошмарити ФОПів на майдані , а потім казати , що їх побили дудками і флагами, авжеж і виступи кварталу 95 охороняти. ГАНЬБА.
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06.01.2021 22:06 Відповісти
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А нафига?Фсе будит хорошо,ЗЕПЕД пообещал...
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06.01.2021 20:31 Відповісти
СО ВТОРЫМ РОЖДЕСТВОМ ВАС ЗЕМЛЯНЕ! ... Украину шатает от Запада ,на восток, когда уже этот МАЯТНИК тормознётся и Украина станется с единым УКРАИНСКИМ НАРОДОМ
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06.01.2021 20:32 Відповісти
Это Ввм)
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06.01.2021 20:58 Відповісти
Дай Бог Украинцам и тебе,добрый человек в этом Новом Году!
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06.01.2021 20:56 Відповісти
Рождество было 25 декабря....
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06.01.2021 21:00 Відповісти
Шобы усе було и ничего за це не було
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06.01.2021 21:21 Відповісти
Поліція Києва посилила заходи безпеки на Різдвяні свята - Цензор.НЕТ 4859
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06.01.2021 21:33 Відповісти
не знаю кто ты. пишиеш класно.
но в этом лиш одно ужасно.
раскрыл великую проблемму.
но извини, пацан, не в тему.
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06.01.2021 21:55 Відповісти
Не в тему можна жартувати.
Не в тему перебить розмову,
Не в тему, я не знаю хто ти?
Не в тему ти пацан тут знову.
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07.01.2021 07:07 Відповісти
Нардеп «слуга» Дмитрук скрыл из декларации лимузин за 2 миллиона и новый домПоліція Києва посилила заходи безпеки на Різдвяні свята - Цензор.НЕТ 9774 https://kompromat1.ws/articles/archive/2021-01-06 06 января 2021 г. https://kompromat1.ws/articles/170232-nardep_sluga_dmitruk_skryl_iz_deklaratsii_limuzin_za_2_milliona_i_novyj_dom#disqus_thread Поліція Києва посилила заходи безпеки на Різдвяні свята - Цензор.НЕТ 7729
Нардеп «слуга» Дмитрук скрыл из декларации лимузин за 2 миллиона и новый дом«Из грязи в князи» все мы знаем это выражение. В Украине оно в основном применимо к депутатам и прочим чиновникам большого и маленького ранга. Все, кто еще вчера смотря нам в глаза обещали честно работать, сегодня гребут миллионы, и не вспоминают о народе.https://kompromat1.ws/articles/170232-nardep_sluga_dmitruk_skryl_iz_deklaratsii_limuzin_za_2_milliona_i_novyj_dom

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06.01.2021 21:38 Відповісти
нужно не усиливаться а .....идить всех тусовщиков подряд. не так как беркут на майдане, но чтоб запомнили и рассказали детям
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06.01.2021 21:50 Відповісти
Друже розслаб булки. Ті при пагонах самі в кав"ярню без маски заходили.
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06.01.2021 22:03 Відповісти
Знову будуть кошмарити ФОПів на майдані , а потім казати , що їх побили дудками і флагами, авжеж і виступи кварталу 95 охороняти. ГАНЬБА.
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06.01.2021 22:06 Відповісти
гибель сына Корбана очень похожа на убийство
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06.01.2021 23:28 Відповісти
 
 