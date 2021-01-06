Поліція Києва посилила заходи безпеки на Різдвяні свята
Столична поліція посилила заходи безпеки на Різдвяні свята, за правопорядком стежитимуть співробітники структурних підрозділів поліції Києва і військовослужбовці Національної гвардії України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
З нагоди святкування Різдва правоохоронці в посиленому режимі будуть нести службу поблизу культових споруд під час проведення богослужінь, а також стежитимуть за правопорядком біля святкових локацій.
"Поліція закликає киян і гостей столиці не порушувати громадський порядок, дотримувати норми чинного законодавства та карантину, а також сприяти поліцейським при виконанні ними службових обов'язків", - йдеться в повідомленні на сайті поліції.
Топ коментарі
+2 Огусто
показати весь коментар06.01.2021 21:33 Відповісти Посилання
+1 Nickol Nickols
показати весь коментар06.01.2021 20:32 Відповісти Посилання
+1 nazar vitrenko
показати весь коментар06.01.2021 22:06 Відповісти Посилання
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но в этом лиш одно ужасно.
раскрыл великую проблемму.
но извини, пацан, не в тему.
Не в тему перебить розмову,
Не в тему, я не знаю хто ти?
Не в тему ти пацан тут знову.
Нардеп «слуга» Дмитрук скрыл из декларации лимузин за 2 миллиона и новый дом«Из грязи в князи» все мы знаем это выражение. В Украине оно в основном применимо к депутатам и прочим чиновникам большого и маленького ранга. Все, кто еще вчера смотря нам в глаза обещали честно работать, сегодня гребут миллионы, и не вспоминают о народе.https://kompromat1.ws/articles/170232-nardep_sluga_dmitruk_skryl_iz_deklaratsii_limuzin_za_2_milliona_i_novyj_dom