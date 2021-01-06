Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах

6 января перед Белым домом в Вашингтоне собрались сторонники президента США Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил американский телеканал CNBC.



Выступая перед участниками акции, которая называется "Марш за спасение Америки", Трамп заявил, что никогда не признает поражение в выборах.



"Мы никогда не сдадимся, мы никогда не уступим", – сказал он.



CNBC назвал Трампа "хромой уткой" и отметил, что во время выступления он солгал о результатах президентских выборов и хвастался количеством пришедших на митинг (телеканал CNN отметил, что тысячи сторонников нынешнего президента начали собираться возле монумента Вашингтона утром в среду по местному времени, сейчас они буквально "наводнили столицу").



Акция началась за час до начала заседания Конгресса, на котором должны утвердить голосование коллегии выборщиков, согласно которому победу на выборах одержал соперник Трампа Джо Байден.

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