Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах
6 января перед Белым домом в Вашингтоне собрались сторонники президента США Дональда Трампа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил американский телеканал CNBC.
Выступая перед участниками акции, которая называется "Марш за спасение Америки", Трамп заявил, что никогда не признает поражение в выборах.
"Мы никогда не сдадимся, мы никогда не уступим", – сказал он.
CNBC назвал Трампа "хромой уткой" и отметил, что во время выступления он солгал о результатах президентских выборов и хвастался количеством пришедших на митинг (телеканал CNN отметил, что тысячи сторонников нынешнего президента начали собираться возле монумента Вашингтона утром в среду по местному времени, сейчас они буквально "наводнили столицу").
Акция началась за час до начала заседания Конгресса, на котором должны утвердить голосование коллегии выборщиков, согласно которому победу на выборах одержал соперник Трампа Джо Байден.
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все выглядит как народное гуляние
Ну а то хамство, которое тут изливается на любого, кто осмелится думать что Трамп НЕ кремлёвский агент, уже вероятно затмило хамство ольгинских троллей. Хотя недавно казалось что это невозможно.
печалька
сенаторам выдали противогазы
эпохальное зрелище
будкуспам!
а Трамп сядет !
А омут глубок - пуйлодно.
Позорит и себя, и свой "избранный" народ, и Америку, и республиканцев.
Когда он только успевает грузы возить, если столько болаболит ?...
В тюрьме признает!