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Новости Президент Трамп
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Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах

Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах

6 января перед Белым домом в Вашингтоне собрались сторонники президента США Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил американский телеканал CNBC.

Выступая перед участниками акции, которая называется "Марш за спасение Америки", Трамп заявил, что никогда не признает поражение в выборах.

"Мы никогда не сдадимся, мы никогда не уступим", – сказал он.

CNBC назвал Трампа "хромой уткой" и отметил, что во время выступления он солгал о результатах президентских выборов и хвастался количеством пришедших на митинг (телеканал CNN отметил, что тысячи сторонников нынешнего президента начали собираться возле монумента Вашингтона утром в среду по местному времени, сейчас они буквально "наводнили столицу").

Акция началась за час до начала заседания Конгресса, на котором должны утвердить голосование коллегии выборщиков, согласно которому победу на выборах одержал соперник Трампа Джо Байден. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пообещал "адскую битву" за Белый дом

Автор: 

США (27101) Трамп Дональд (5627)


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Топ комментарии
+40
Трамп заявив, що ніколи не визнає поразки на виборах - Цензор.НЕТ 2519
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06.01.2021 21:26 Ответить
+27
Осталось только провозгласить себя императором США и переселиться в дурку на ПМЖ.
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06.01.2021 21:12 Ответить
+25
Марш за спасение Америки можно смело переименовать в "Марш за спасение задницы рыжего афериста".
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06.01.2021 21:13 Ответить
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Куш мир ин тохес ун зай гезунт
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06.01.2021 23:18 Ответить
та не трынди кацапчик, сейчас по тв показывают - все мирно зашли в капитолий, никто с полицией не дерется
все выглядит как народное гуляние
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06.01.2021 21:35 Ответить
Здешней биомассе бесполезно что-то говорить. Думаю им в воду что-то добавляют. Они не замечают что Байден, топивший Украину в течении двух сроков Абамки и требовавший прекращения расследования коррупции с участием его и его сына, совсем не изменился с тех пор. Да, "Байден сказал что..." - для них достаточные основания забыть про факты и надеяться на слова.
Ну а то хамство, которое тут изливается на любого, кто осмелится думать что Трамп НЕ кремлёвский агент, уже вероятно затмило хамство ольгинских троллей. Хотя недавно казалось что это невозможно.
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06.01.2021 22:09 Ответить
Біомасою будеш своїх виродків називати.
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06.01.2021 22:55 Ответить
ти вже дістало всіх зі своїми лекціями.. Якось розберуться американці і без канадців, та і без українців. Враження таке, що ти тут з певною метою - провокувати якісь дебілкуваті дискусії.
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07.01.2021 01:52 Ответить
просто бабуины зашли в капитолий?
Трамп заявив, що ніколи не визнає поразки на виборах - Цензор.НЕТ 1009
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06.01.2021 22:20 Ответить
мэр Вашингтона запретила приносить им оружие и ввела Нацгвардию на всякий случай, они стоят под Капитолием, инфу надо проверять
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06.01.2021 21:38 Ответить
Ха-ха, пусть занимают. Назанимают на пятнашку каждый. В Америке суды и полция работают, в отличии от нас.
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06.01.2021 21:38 Ответить
Эта рыжая истерическая тварь свезла под Капитолий тысячи своих титуханов. А голосование будет продолжаться до утра (по нашему времени). Спать сегодня не получится.
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06.01.2021 21:32 Ответить
Та заспокойтесь і спіть. Американці без нас розберуться.
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06.01.2021 21:36 Ответить
По сути, мало кого волнует, что он там будет признавать или не признавать из тюремной камеры. Как бы ему с электрическим стулом не пришлось познакомиться, как, собственно, и нашему.
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06.01.2021 21:34 Ответить
авианосца "Дональд Трамп" не будет.

печалька
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06.01.2021 21:35 Ответить
Может хоть какое-то небольшое ассенизаторское сУдно или суднО получит сие гордое название?
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06.01.2021 21:38 Ответить
Ничего, кацапы Кузю переименуют.
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06.01.2021 23:00 Ответить
Так ведь утонет же! Негоже авианосцы то, называть именами случайно залетных еще и прорашинских ставленников.
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07.01.2021 02:34 Ответить
рижий щур загнаний в кут готовий пролити кров заради збереження своєї задниці. Це повний піпець
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06.01.2021 21:36 Ответить
Повстанцы ворвались в Капитолий и окружили зал заседаний.
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06.01.2021 21:37 Ответить
Чего хотят?
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06.01.2021 21:39 Ответить
ведомо чего - очеллу трампа
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06.01.2021 21:40 Ответить
Я что-то наверное пропустил, это ещё один Лу или уже Пу?
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06.01.2021 21:38 Ответить
Швидше )(у !!!)))
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06.01.2021 22:18 Ответить
Трамп заявив, що ніколи не визнає поразки на виборах - Цензор.НЕТ 4412олександр григорович тампоненко.
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06.01.2021 21:38 Ответить
ибнулся старик мозгом
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06.01.2021 21:41 Ответить
Старість ,не радість !! Маразм крепчає !!!)))
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06.01.2021 22:07 Ответить
Бабушка, отдалённо пахожая на дедушку !
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06.01.2021 22:13 Ответить
А це яке звання-найстарший прапорщик???)))
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06.01.2021 22:16 Ответить
Цирк - в ротонде капитолия гуляющий с флагами народ разгоняют слезеееоточивым газом
сенаторам выдали противогазы
эпохальное зрелище
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06.01.2021 21:40 Ответить
А ми думали ,що лише в Україні циркові вистави !!)))
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06.01.2021 22:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/470343,ватний непотреб в будку спам!
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06.01.2021 22:15 Ответить
Ти звідки впав,з дуба чи з єлі ???)))
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06.01.2021 22:17 Ответить
Трамп заявив, що ніколи не визнає поразки на виборах - Цензор.НЕТ 8647 https://censor.net/ru/user/323575-----Прибери цей непотріб !!!)))
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06.01.2021 22:24 Ответить
прибрал!
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06.01.2021 22:51 Ответить
А Семена нет среди ворвавшихся в Капитолий?
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06.01.2021 21:41 Ответить
П...зда старому дурню. Вовчики не врятують ідіотена. Їм теж - п...зда сниться з дня на день.
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06.01.2021 21:48 Ответить
Диктаторські замашки у Трампа були завжди і лише прогресують. Він ідіот. Можливо його просто затримають і відправлять в закриту психіатричну клініку. Достатньо одного інтерв'ю Меланії Трамп СNN і феміністична Америка "вийде на полювання" за Трампом.
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06.01.2021 21:49 Ответить
Да всем как то пох. признает или не признает етот идиот. Все кто не признает выборов сидят сейчас в Ростове
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06.01.2021 21:51 Ответить
крепко відать за яйки держат...
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06.01.2021 21:52 Ответить
мнение зелебилов (и особенно) не учитывают даже лечащие врачи..
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06.01.2021 21:58 Ответить
Трамп заявив, що ніколи не визнає поразки на виборах - Цензор.НЕТ 84 https://censor.net/ru/user/279514--З полегшенням ,тампакс московський !!!)))
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06.01.2021 22:10 Ответить
Ну і дибіли.. Жодного доказу фальсифікацій, окрім трампових, немає.
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06.01.2021 21:53 Ответить
А такой себе Михаил Веллер говорит, что полно.
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06.01.2021 21:58 Ответить
Тов. Веллер так дерёт зад за трампа, как и табах, что берут сомнения относительно непредвзятости. Так агрессивно два еврея бьются... просто как реплика, фактов нет, конечно, у меня
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06.01.2021 22:10 Ответить
Нет, так и не звизди.
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06.01.2021 22:23 Ответить
И не только Веллер. Очень многие иммигранты из пампасов и прерий бывшего сэрэсера в ФБ говорят тоже самое и иллюстрируют массой примеров. В США достаточно много граждан, которые хотят сохранить США белыми и христианскими. Эти и поддерживают Трамплина, хоть он им и не нравится. А в Бидоне они видят разрушителя традиционной Америки.
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06.01.2021 22:14 Ответить
Доказательств достаточно. Но всем плевать. Все сделали вид, что выборы честные.
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06.01.2021 22:03 Ответить
Да уж, администрация Хусейновича очень "поддержала" Украину в 2014 году.
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06.01.2021 22:33 Ответить
в марте 2014 вдоль всей границы, Ростов, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж стояли эшелоны с техникой, лс, бк. куда едите? хохлов мочить! в АРК в частях знаменитых морпехов 2014 давалась 50л бензина в месяц на УАЗ командира, техника разграблена, для парадов брали у ЧФ засРашки покататься.
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06.01.2021 23:28 Ответить
😀 Трамп не верит Америке😀.
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06.01.2021 22:02 Ответить
А Бидон с ниггерами верит?
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06.01.2021 22:25 Ответить
Друг владимир , который кремлёвский, дал совет Трампу, как нужно сделать переворот , но с этого роя не выйдет ни@ уя ,
а Трамп сядет !
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06.01.2021 22:03 Ответить
Трамп ,твоя нова адреса-м.Ростов,вул.Легітимних, 2 !!!)))
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06.01.2021 22:06 Ответить
Скорее всего там Свинохряк очень ожидает ЗЕлупу Янелоха.
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06.01.2021 22:26 Ответить
у дяди донни хорошие учителя из Китая, раши, белоруси, туркмении, казахстана... молодец. Так нужно держаться за власть, место, правда, выбрал не то... но как прецедент... такого не было, кажется
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06.01.2021 22:08 Ответить
Кремлевская о.уйлевшая ***.ища потерявшая власть мечется между берегами.
А омут глубок - пуйлодно.
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06.01.2021 22:11 Ответить
как же не хочется в тюрьму. Ублюдок.
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06.01.2021 22:12 Ответить
У Трампа никакого ни достоинства. ни самоуважения - что вы хотели от хабадника ?
Позорит и себя, и свой "избранный" народ, и Америку, и республиканцев.
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06.01.2021 22:16 Ответить
объегорить дональда це целого джозефа стоит
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06.01.2021 22:22 Ответить
Это да! Трамплин шулер еще тот. Но вот Бидон в этот раз его перещеголял.
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06.01.2021 22:30 Ответить
Возможно,молодой Донни тоже не признавал, что у него триппер(может что и хуже), но он ему, похоже, не дает покоя до сих пор.
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06.01.2021 22:28 Ответить
Цікаво, а у чиї дупи позасовували язики цензоровські трампісти? На сру.вясну пішли Трампакса захищати? Тупі мерзотники, недоумки та істеричкі, дивіться, що це покидьок виробляє, а ви його захищали, придурки.
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06.01.2021 22:31 Ответить
Та не кипішись ти, що тобі до того. Купи попкорну, а як нема, то зроби великий бутерброд с чорним хлібом та салом і спостерігай по ящику безкоштовну виставу. Це ж цікаво, ставки можна робити на тоталізаторі.
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06.01.2021 22:37 Ответить
После захвата Капитолия, Трампу гаплык. Сидеть ему до конца жизни.
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06.01.2021 22:37 Ответить
Все легитимние живут в мордере.
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06.01.2021 22:39 Ответить
Ще один лукашенко.Хай виведе свій "омон"
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06.01.2021 22:42 Ответить
У Лукашенко научился - у того получается «не признавать», и у Трампа почему не получится? Думаю, что Трампу светит цугундер - в Штатах такие фокусы не проходят.
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06.01.2021 22:43 Ответить
ой как нехочет рыжй чуб в растофф, просто очень не хочет))))))))))))))))))))))))))))
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06.01.2021 22:53 Ответить
Я фігею вибачте на слові,від наших так званих патріотів.Ви навіть проукраїнського Павла Далекобійника зробили агентом кремля.Чим ви відрізняєтесь.від інших істуканів?
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06.01.2021 22:57 Ответить
Паша дальнобойщик - тонко законспирированая пропагандисткая консерва.
Когда он только успевает грузы возить, если столько болаболит ?...
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06.01.2021 23:26 Ответить
https://censor.net/ru/user/475076 Так він ж постійно в дорозі і знімає відео.І не багато знімає.до речі.
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06.01.2021 23:28 Ответить
Там есть еще один видеодальнобойщик Брежнев из Одессы, так тот открытый махровый прокацапник
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06.01.2021 23:58 Ответить
Пуля не таких успокаивала президентов Америки.
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06.01.2021 23:00 Ответить
Трампа можно понять - он знает,что если вылетит из Белого Дома, то кремлёвская крыса накормит его "Новичком", чтобы под пытками и сывороткой правды не рассказал о связях с кремлём и всех гадостях, сделанных Америке за 4 года... Трамп ,банально, хочет ещё пожить...
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06.01.2021 23:39 Ответить
правильно сказал. Выборы были, как с чивокуней, "карусели, печенье", несправедливые суды, замазанные новостные каналы.
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06.01.2021 23:46 Ответить
больной на голову .. опозорил США на весь мир-
В тюрьме признает!
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07.01.2021 00:24 Ответить
Трамп идиот! У Баудена надеюсь хватит здоровья хоть на пол срока! А, то эта д"ра Пилоси, как по мне, курка лицемерая...хз... амереканцам видней.
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07.01.2021 04:32 Ответить
Дональду Фредовичу Трампу хорошо бы обратиться за консультацией к Петру Алексеевичу Порошенко, который несомненно и со знанием дела просветил бы американского коллегу в вопросах маркетинга модерново-продвинутых противопендельных гаджетов, дупо-демпферных систем, амортизирующих лубков на рыхлую дупу; осветил бы последние тенденции в сфере послепендельной дупореабилитации, посоветовал бы маститых специалистов-дупореабилитологов. Ведь пущенный на самотёк вопрос грядущего грандиозного пенделя может не ограничиться глубокой вмятиной на рыхлой дупе, а привести к динамической дезинтеграции дупы, как целостного анатомического объекта, с последующим фрагментированием на отдельные полужопия.
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07.01.2021 05:50 Ответить
И где-то в Ростове всплакнул дедушка по кличке Янык-лигитёмной и вспомнил как он тоже что-то не признавал но ему это не помогло))))
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07.01.2021 06:53 Ответить
Трамп такой же клоун как шмаркля и Путлер. Но последствия для США не такие страшные как для Украины и Московии т.к. в США развиты и другие институты власти кроме президентской.
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07.01.2021 07:46 Ответить
Проблема: палата, где лежат "наполеоны" уже переполнена, всi лiжка занятi.
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07.01.2021 08:33 Ответить
Трамп напоминает Сывачьолого ."Справжний" .До конца дней будет думать что он президент
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07.01.2021 08:56 Ответить
Шизофреник
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08.01.2021 21:36 Ответить
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