Трамп заявив, що ніколи не визнає поразки на виборах
6 січня перед Білим домом у Вашингтоні зібралися прихильники президента США Дональда Трампа.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив американський телеканал CNBC.
Виступаючи перед учасниками акції, яка називається "Марш за порятунок Америки", Трамп заявив, що ніколи не визнає поразки на виборах.
"Ми ніколи не здамося, ми ніколи не поступимося", - сказав він.
CNBC назвав Трампа "кривою качкою" і зазначив, що під час виступу він збрехав про результати президентських виборів і хвалився кількістю тих, хто прийшов на мітинг (телеканал CNN зазначив, що тисячі прихильників нинішнього президента почали збиратися біля монумента Вашингтона вранці в середу за місцевим часом, зараз вони буквально "наповнили столицю").
Акція почалася за годину до початку засідання Конгресу, на якому повинні затвердити голосування колегії виборників, згідно з яким перемогу на виборах здобув суперник Трампа Джо Байден.
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все выглядит как народное гуляние
Ну а то хамство, которое тут изливается на любого, кто осмелится думать что Трамп НЕ кремлёвский агент, уже вероятно затмило хамство ольгинских троллей. Хотя недавно казалось что это невозможно.
печалька
сенаторам выдали противогазы
эпохальное зрелище
будкуспам!
а Трамп сядет !
А омут глубок - пуйлодно.
Позорит и себя, и свой "избранный" народ, и Америку, и республиканцев.
Когда он только успевает грузы возить, если столько болаболит ?...
В тюрьме признает!