6 січня перед Білим домом у Вашингтоні зібралися прихильники президента США Дональда Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив американський телеканал CNBC.

Виступаючи перед учасниками акції, яка називається "Марш за порятунок Америки", Трамп заявив, що ніколи не визнає поразки на виборах.

"Ми ніколи не здамося, ми ніколи не поступимося", - сказав він.

CNBC назвав Трампа "кривою качкою" і зазначив, що під час виступу він збрехав про результати президентських виборів і хвалився кількістю тих, хто прийшов на мітинг (телеканал CNN зазначив, що тисячі прихильників нинішнього президента почали збиратися біля монумента Вашингтона вранці в середу за місцевим часом, зараз вони буквально "наповнили столицю").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пообіцяв "пекельну битву" за Білий дім

Акція почалася за годину до початку засідання Конгресу, на якому повинні затвердити голосування колегії виборників, згідно з яким перемогу на виборах здобув суперник Трампа Джо Байден.