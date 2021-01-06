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Новости Революция в Беларуси
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Лидер белорусской оппозиции Тихановская переболела коронавирусом

Лидер белорусской оппозиции Тихановская переболела коронавирусом

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская перенесла заболевание коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в среду агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

"Светлана переболела коронавирусной инфекцией. Сейчас все полностью в порядке, она приступает к работе", - сказала Красулина.

Пресс-секретарь уточнила, что Тихановская перенесла болезнь "достаточно легко".

Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Запад не признает Лукашенко законно избранным президентом.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси против Тихановской и членов Координационного совета открыли уголовное дело

Автор: 

Беларусь (7920) коронавирус (17042) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+9
Да и хрен на нее. Календарь ее месячных может еще опубликовать?
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06.01.2021 22:06 Ответить
+8
О, це зараз так модно...
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06.01.2021 21:58 Ответить
+4
Все те, которые имеют хоть какие то публичные морды лица должны "переболеть" вирусом короны головного мозга, дабы создать панику и желание обывателей в срочном порядке сделать прививку от шмовида.

Еще необходимо создать видимость того, что вакцины нигде нету, всё пропало и этим же ещё больше усилить желание ГОЕВ привиться, а тем кто у руля в любой стране, заработать на лохах много денюх
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06.01.2021 22:03 Ответить
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О, це зараз так модно...
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06.01.2021 21:58 Ответить
похоже, что других призвала, а сама не партизанит...сосновый бор коронавирус не посещает
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06.01.2021 22:03 Ответить
I have had coronavirus too
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06.01.2021 22:01 Ответить
Верим! Она ж теперь тоже политик. Корона для сирых. Можно и "переболеть". Теперь за справкой к Голубовской, чтобы не колоться.
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06.01.2021 22:03 Ответить
Все те, которые имеют хоть какие то публичные морды лица должны "переболеть" вирусом короны головного мозга, дабы создать панику и желание обывателей в срочном порядке сделать прививку от шмовида.

Еще необходимо создать видимость того, что вакцины нигде нету, всё пропало и этим же ещё больше усилить желание ГОЕВ привиться, а тем кто у руля в любой стране, заработать на лохах много денюх
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06.01.2021 22:03 Ответить
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06.01.2021 22:46 Ответить
Да и хрен на нее. Календарь ее месячных может еще опубликовать?
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06.01.2021 22:06 Ответить
говорили, шо ихушка железная домохозяйка, пожелезнее прочих, а на деле оказывается, шо такая же, как и прочие - размазня
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06.01.2021 22:19 Ответить
Порівняйте біографію Маргарет Тетчер і пані Тіхановської. Можливо тоді ви припините вживати термін "железная" до вівці і розчаровуватись з цього приводу.
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06.01.2021 22:27 Ответить
ну яка вона лідер ? пробачте, але вона залежна особа, бо дуже хоче глянути в очі пуйлу...
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06.01.2021 22:40 Ответить
заглянути в глаза муйлуше - это к бубочке на прием.
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06.01.2021 22:42 Ответить
Ща посмотрим , шо будет вякать ватная домработница о событиях в Штатах
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06.01.2021 22:41 Ответить
Після Богуцької (Лідера Міхо Майдану)це вже нецікаво ....)))
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07.01.2021 13:56 Ответить
Ой, она ещё страшней стала...
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06.01.2021 22:41 Ответить
оно болеет
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06.01.2021 22:51 Ответить
А какает как?
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06.01.2021 23:05 Ответить
хоть видосик был? иначе какой это лидер
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06.01.2021 23:45 Ответить
Чем Ротшильды приказали - тем и переболела. Прикажут подхватить триппер - переболеет и им.
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06.01.2021 23:56 Ответить
?????
Лідер ЧОГО ?
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07.01.2021 13:55 Ответить
 
 