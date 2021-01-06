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Новини Революція в Білорусі
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Лідерка білоруської опозиції Тіхановська перехворіла на коронавірус

Лідерка білоруської опозиції Тіхановська перехворіла на коронавірус

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська перенесла захворювання на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в середу агентству "Интерфакс-Запад" прессекретарка Тіхановської Анна Красуліна.

"Світлана перехворіла на коронавірусну інфекцію. Зараз все повністю в порядку, вона приступає до роботи", - сказала Красуліна.

Прессекретарка уточнила, що Тіхановська перенесла хворобу "досить легко".

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Тіхановська брала участь у президентських виборах у Білорусі після відмови ЦВК зареєструвати ініціативну групу її чоловіка Сергія Тіхановського, який згодом був затриманий. Згідно з офіційно оголошеними результатами виборів, Тіхановська набрала трохи більше 10% голосів виборців, посівши друге місце. Переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає цей пост з 1994 року. Захід не визнає Лукашенка законно обраним президентом.

Кілька країн ЄС визнає Тіхановську як лідерку опозиційних сил Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7967) коронавірус (19923) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+9
Да и хрен на нее. Календарь ее месячных может еще опубликовать?
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06.01.2021 22:06 Відповісти
+8
О, це зараз так модно...
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06.01.2021 21:58 Відповісти
+4
Все те, которые имеют хоть какие то публичные морды лица должны "переболеть" вирусом короны головного мозга, дабы создать панику и желание обывателей в срочном порядке сделать прививку от шмовида.

Еще необходимо создать видимость того, что вакцины нигде нету, всё пропало и этим же ещё больше усилить желание ГОЕВ привиться, а тем кто у руля в любой стране, заработать на лохах много денюх
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06.01.2021 22:03 Відповісти
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О, це зараз так модно...
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06.01.2021 21:58 Відповісти
похоже, что других призвала, а сама не партизанит...сосновый бор коронавирус не посещает
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06.01.2021 22:03 Відповісти
I have had coronavirus too
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06.01.2021 22:01 Відповісти
Верим! Она ж теперь тоже политик. Корона для сирых. Можно и "переболеть". Теперь за справкой к Голубовской, чтобы не колоться.
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06.01.2021 22:03 Відповісти
Все те, которые имеют хоть какие то публичные морды лица должны "переболеть" вирусом короны головного мозга, дабы создать панику и желание обывателей в срочном порядке сделать прививку от шмовида.

Еще необходимо создать видимость того, что вакцины нигде нету, всё пропало и этим же ещё больше усилить желание ГОЕВ привиться, а тем кто у руля в любой стране, заработать на лохах много денюх
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06.01.2021 22:03 Відповісти
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06.01.2021 22:46 Відповісти
Да и хрен на нее. Календарь ее месячных может еще опубликовать?
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06.01.2021 22:06 Відповісти
говорили, шо ихушка железная домохозяйка, пожелезнее прочих, а на деле оказывается, шо такая же, как и прочие - размазня
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06.01.2021 22:19 Відповісти
Порівняйте біографію Маргарет Тетчер і пані Тіхановської. Можливо тоді ви припините вживати термін "железная" до вівці і розчаровуватись з цього приводу.
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06.01.2021 22:27 Відповісти
ну яка вона лідер ? пробачте, але вона залежна особа, бо дуже хоче глянути в очі пуйлу...
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06.01.2021 22:40 Відповісти
заглянути в глаза муйлуше - это к бубочке на прием.
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06.01.2021 22:42 Відповісти
Ща посмотрим , шо будет вякать ватная домработница о событиях в Штатах
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06.01.2021 22:41 Відповісти
Після Богуцької (Лідера Міхо Майдану)це вже нецікаво ....)))
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07.01.2021 13:56 Відповісти
Ой, она ещё страшней стала...
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06.01.2021 22:41 Відповісти
оно болеет
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06.01.2021 22:51 Відповісти
А какает как?
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06.01.2021 23:05 Відповісти
хоть видосик был? иначе какой это лидер
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06.01.2021 23:45 Відповісти
Чем Ротшильды приказали - тем и переболела. Прикажут подхватить триппер - переболеет и им.
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06.01.2021 23:56 Відповісти
?????
Лідер ЧОГО ?
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07.01.2021 13:55 Відповісти
 
 