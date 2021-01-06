Лідерка білоруської опозиції Тіхановська перехворіла на коронавірус

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська перенесла захворювання на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в середу агентству "Интерфакс-Запад" прессекретарка Тіхановської Анна Красуліна.

"Світлана перехворіла на коронавірусну інфекцію. Зараз все повністю в порядку, вона приступає до роботи", - сказала Красуліна.

Прессекретарка уточнила, що Тіхановська перенесла хворобу "досить легко".

Також читайте: У Білорусі проти Тіхановської та членів Координаційної ради відкрили кримінальну справу

Тіхановська брала участь у президентських виборах у Білорусі після відмови ЦВК зареєструвати ініціативну групу її чоловіка Сергія Тіхановського, який згодом був затриманий. Згідно з офіційно оголошеними результатами виборів, Тіхановська набрала трохи більше 10% голосів виборців, посівши друге місце. Переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає цей пост з 1994 року. Захід не визнає Лукашенка законно обраним президентом.

Кілька країн ЄС визнає Тіхановську як лідерку опозиційних сил Білорусі.