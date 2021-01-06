Лідерка білоруської опозиції Тіхановська перехворіла на коронавірус
Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська перенесла захворювання на коронавірус.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в середу агентству "Интерфакс-Запад" прессекретарка Тіхановської Анна Красуліна.
"Світлана перехворіла на коронавірусну інфекцію. Зараз все повністю в порядку, вона приступає до роботи", - сказала Красуліна.
Прессекретарка уточнила, що Тіхановська перенесла хворобу "досить легко".
Тіхановська брала участь у президентських виборах у Білорусі після відмови ЦВК зареєструвати ініціативну групу її чоловіка Сергія Тіхановського, який згодом був затриманий. Згідно з офіційно оголошеними результатами виборів, Тіхановська набрала трохи більше 10% голосів виборців, посівши друге місце. Переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає цей пост з 1994 року. Захід не визнає Лукашенка законно обраним президентом.
Кілька країн ЄС визнає Тіхановську як лідерку опозиційних сил Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Еще необходимо создать видимость того, что вакцины нигде нету, всё пропало и этим же ещё больше усилить желание ГОЕВ привиться, а тем кто у руля в любой стране, заработать на лохах много денюх
Лідер ЧОГО ?