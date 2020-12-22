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В Беларуси против Тихановской и членов Координационного совета открыли уголовное дело

В Беларуси против Тихановской и членов Координационного совета открыли уголовное дело

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовные дела против лидера оппозиции Светланы Тихановской и членов Координационного совета.

Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры Республики Беларусь, информирует Цензор.НЕТ.

"Генпрокуратура возбудила уголовные дела по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Генеральная прокуратура с учетом данных, полученных в ходе расследования Следственным комитетом уголовного дела в отношении членов так называемого координационного совета по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса, приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знака М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевского С.А. и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им, т.е. совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса (создание экстремистского формирования и руководство им)", - говорится в сообщении.

Также возбуждено уголовное дело в отношении Алексея Леончика и других оппозиционеров по ст.361-2 (финансирование деятельности экстремистского формирования).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Думаю, к весне мы сможем победить", - Тихановская рассказала, когда удастся свергнуть Лукашенко

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, который руководит страной 26 лет. Светлана Тихановская была его соперником на выборах, оппозиция уверена, что она набрала большинство голосов. После выборов в Беларуси начались протесты, которые продолжаются более четырех месяцев.

В начале протестов Тихановская выехала из Беларуси под давлением силовиков. Она встречается с иностранными лидерами, записывает обращения, объявила "народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки".

Также читайте: "Если Лукашенко не уйдет - мы будем усиливать давление", - Тихановская

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Топ комментарии
+12
Чувак, вьіглянь в окошко, на Неве уже лед?
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22.12.2020 01:05
+6
путін дав транш, можно бузіть.
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22.12.2020 00:55
+6
Это так, месть психопата, в его понимании мести. Муж то уже давно посажен.
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22.12.2020 02:09
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"новые лица" - курица-Тихановская, Навальная-трусами отравленная...
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22.12.2020 00:49 Ответить
Чувак, вьіглянь в окошко, на Неве уже лед?
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22.12.2020 01:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xuTWoOivDu8 Говрят царь не настоящий!
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22.12.2020 00:51 Ответить
путін дав транш, можно бузіть.
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22.12.2020 00:55 Ответить
Сугубо личное ее восприятее - эта хивря сверх активно, но на евро халяву, делает свою политическую карьеру, но при этом не может конкретно определитьсч в однозначном вопросе - чей Крым
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22.12.2020 01:20 Ответить
В Раді оно спросіть, то не всі чітко скажуть, а Ви хочете від іноземки почути.
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22.12.2020 01:23 Ответить
Видишь ли, понятия честность и порядочность не имеют границ. Относительно зрады, то мнения слуг и им подобных меня не интересует. Слуг в добрые старые времена пороли на конюшнях и видимо не зря
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22.12.2020 01:32 Ответить
Иногда даже вешали за то, что глаза подняли на благородного.

Во всем цивилизованном Мире эволюция вывела крепкий средний класс, который составляет большинство. У нас эволюция пока стоит и большинство, как и 100 лет назад, составляет чернь.
Все наши беды оттого, что быдло и не развивается, и не знает свое место.
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22.12.2020 01:43 Ответить
Ну нет уж, как раз нынешнее быдло свое место знает четко. Они даже ночью корыто ни с чем не перепутают
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22.12.2020 01:47 Ответить
Во видишь. А на самом деле их место, как ты справедливо заметил, на конюшнях.

И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся чисткой сараев - прямым своим делом, - разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удаётся, доктор, и тем более - людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор ещё не совсем уверенно застёгивают свои собственные штаны!
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22.12.2020 09:02 Ответить
тю, у корыта быть - это как инстинкт самовыживания, у которого и богоизбранные ласують. Вам же говорится о качестве содержимого корыта и о , хочешь ты этого или нет, эволюционной позиции пересiчних, шобы это содержимое подобало очередному витку эволюции...
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22.12.2020 13:06 Ответить
Пусть в корыте будет , а хоть и духовная пиСЧа... ТЕМЕНЬ у первого витка эволюции - Это все расплата безбожников, которых Ленин решил выделить из расы человеческой. Без бога в животе то ли еСЧе будет, особенно в нарабсее, бо там национального достоинства нет... Там гомосоветикус удался... Беларусь с боку припека, пока что... Будем посмотреть на Беларусь лет через тридцать - первый виток эволюции (политической) должен состояться.
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22.12.2020 13:08 Ответить
там все намного проще. Бо политическую карьеру хиври хутин сделал...Она тока отрабатывает за медальку(сутулого).
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22.12.2020 13:09 Ответить
Шото поздновато Лука на Тихановскую дело завел. Я думал, что она с самого начала под статьей ходит.
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22.12.2020 01:32 Ответить
Алесандру Мудишеву сказали в кремле - не трогать, нам самим пока нужна эта карманная львица
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22.12.2020 01:39 Ответить
" львица" ???
тупая курица обоссанная...
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22.12.2020 06:53 Ответить
Это так, месть психопата, в его понимании мести. Муж то уже давно посажен.
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22.12.2020 02:09 Ответить
Что за хрень? Тихановскую выкинули из Беларуси под угрозой жизни детей. Ещё какой бред диктатора повторишь?
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22.12.2020 06:48 Ответить
А вот не знаешь, не говори. Я читал интервью нашей Лидерши. Дети давно были в Литве, и ее не выкинули, а она со свитой гордо уехала. Вот и нечего клеветать на нашу Тихановскую.
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22.12.2020 10:25 Ответить
Иди в спам лукабот
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22.12.2020 16:30 Ответить
какая месть , если Рыгорач помог Тихановской выехать за границу... Его никто за языГ не тянул, сам розляпал.
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22.12.2020 13:10 Ответить
Бот, что, удаленное и в спаме не оплачивается? Ты повторяешься.
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22.12.2020 16:32 Ответить
К сожалению, кремляди учатся на своих ошибках, а мы нет. ***** с расстрелом Майдана перегнул и проиграл (Крым и огрызок Донбасса - это из категории "хоть шерсти клок"). Вот теперь и устраивают "детский сад" в Беларуси. Но это, в перспективе, либо приведет к тому, что Лука таки останется, а простесты уйдут в гудок - под западными санкциями, непризнанный в мире, ему только что и останется на поклон ходить. Или же его "уйдут" (новичком или сам), а под рукоплескания беларусов на должность будет поставлена новая марионетка московитов.
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22.12.2020 06:34 Ответить
там у пыни все полюбовно наиграно. Боится пыня в Беларуси палку нерегнуть... Пока что у него детский садик получается.
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22.12.2020 13:11 Ответить
Думаю Тихановской надо организовывать свой суд, который будет судить Лукашенко и его окружение. А новый парламент свободной от таракана беларуси признает все решения этого суда.
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22.12.2020 08:20 Ответить
***** отсыпало рубликов лукашеску и картофельный диктатор расправил плечи.
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22.12.2020 09:33 Ответить
 
 