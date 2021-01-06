Трамп поручил ввести в Вашингтон силы Национальной гвардии

На фоне беспорядков в США президент Дональд Трамп поручил ввести Национальную гвардию в Вашингтон. Силовики должны предотвратить дальнейшие столкновения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани.

По ее словам, Трамп поручил направить Национальную гвардию и другие федеральные службы.

"Мы повторяем призывы президента Трампа против насилия и к сохранению мира", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Как пишет CNN, после того, как протестующие прорвались в Конгресс, была мобилизована вся Национальная гвардия округа Колумбия.

"Гвардия округа Колумбия была мобилизована для поддержки федеральным правоохранительным органам", - отметил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.