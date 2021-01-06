Трамп доручив ввести у Вашингтон сили Національної гвардії

На тлі заворушень у США президент Дональд Трамп доручив ввести Національну гвардію у Вашингтон. Силовики повинні запобігти подальшим сутичкам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомила прессекретарка Білого дому Кейлі МакЕнані.

За її словами, Трамп доручив направити Національну гвардію й інші федеральні служби.

"Ми повторюємо заклики президента Трампа проти насильства і за збереження миру", - додала прессекретарка Білого дому.

Як пише CNN, після того, як протестувальники прорвалися в Конгрес, була мобілізована вся Національна гвардія округу Колумбія.

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"Гвардія округу Колумбія була мобілізована для підтримки федеральних правоохоронних органів", - зазначив представник Пентагону Джонатан Хоффман.

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.