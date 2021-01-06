Трамп доручив ввести у Вашингтон сили Національної гвардії
На тлі заворушень у США президент Дональд Трамп доручив ввести Національну гвардію у Вашингтон. Силовики повинні запобігти подальшим сутичкам.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомила прессекретарка Білого дому Кейлі МакЕнані.
За її словами, Трамп доручив направити Національну гвардію й інші федеральні служби.
"Ми повторюємо заклики президента Трампа проти насильства і за збереження миру", - додала прессекретарка Білого дому.
Як пише CNN, після того, як протестувальники прорвалися в Конгрес, була мобілізована вся Національна гвардія округу Колумбія.
"Гвардія округу Колумбія була мобілізована для підтримки федеральних правоохоронних органів", - зазначив представник Пентагону Джонатан Хоффман.
Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.
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Трамп накрутил своих сторонников и те готовы умереть за Трампа.
А вот сам Трамп не готов умирать ни за одного из этих долбоящеров.
Вот такая асимметрия лжеца и идиотов.
https://mobile.twitter.com/Joker__UA Joker_3rd_attempt https://mobile.twitter.com/Joker__UA @Joker__UA https://mobile.twitter.com/Joker__UA/status/1346910387279577096 1 ч
поліз в американський куточок твітера... купа ботні підігріває настрої... дуже знайома тактика... блд... Good Bless America...
https://mobile.twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С https://mobile.twitter.com/PrytSLU @PrytSLU https://mobile.twitter.com/PrytSLU/status/1346911610284113931 1 ч
Це вакцинація від трампізму?
Чи створення "народних республік"?
Дії правоохоронних органів дуже подібні, тобто бездіяльність.
Зря не решились...
Титушки угнали ВСЕ авианосцы и поламали управление стратегическими ракетами.
Сколько платят за такой бред?
Всегда было интересно.
Они своих убивали и продавали, а потом стали святыми
Просто надо ОБЯЗАТЕЛЬНО кандидатов на пост президента проверять на психические расстройства.
В обязательном порядке.
В данном случае это очень ярковыражено
Цього й слід було очікувати.
Хоча можливо це був такий натяк Байдену, що якщо ви мене будете переслідувати то мої прихильники прийдуть до вас.
Если это так.. то будет уровень 911
Удивляет.. с какой легкостью люди прошли к Капитолию
Представляю, как радуется путин сейчас. А если ещё какой-нибудь условный Техас+ (про-трамповские штаты) начнут мятеж на самом деле, то для путяры это будет бинго . . .
Но, уверен, американцы справятся с этим. Просто некоторое время им будет не до внешней политики и это очень опасно для Украины.
А, вообще, мир требует очень жесткого лечения. Лечить российского Х.ла, его голову, изолировать от влияния, чтоб оттуда не возникало никаких глупостей. Иначе, человечество ожидает что-то весьма неприличное и ужасное.