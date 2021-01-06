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Трамп доручив ввести у Вашингтон сили Національної гвардії

На тлі заворушень у США президент Дональд Трамп доручив ввести Національну гвардію у Вашингтон. Силовики повинні запобігти подальшим сутичкам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомила прессекретарка Білого дому Кейлі МакЕнані.

За її словами, Трамп доручив направити Національну гвардію й інші федеральні служби.

"Ми повторюємо заклики президента Трампа проти насильства і за збереження миру", - додала прессекретарка Білого дому.

Як пише CNN, після того, як протестувальники прорвалися в Конгрес, була мобілізована вся Національна гвардія округу Колумбія.

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"Гвардія округу Колумбія була мобілізована для підтримки федеральних правоохоронних органів", - зазначив представник Пентагону Джонатан Хоффман.

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.

Автор: 

Конгрес США (1236) протест (2402) США (23360) Трамп Дональд (6079)


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Топ коментарі
+26
Армія уже визнала Байдена і почала процедуру ознайомлення його з державними таємницями
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06.01.2021 23:17 Відповісти
+24
Трамп поручил ввести в Вашингтон силы Национальной гвардии - Цензор.НЕТ 7044
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06.01.2021 23:14 Відповісти
+23
Бакс просядет да вырастет опять, рубль был в жопе и остался в жопе,вот и весь движ
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06.01.2021 23:19 Відповісти
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Сдал своих.
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06.01.2021 23:14 Відповісти
Йому не протестуючі потрібні. Вони не дадуть йому влади. Йому потрібна армія
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06.01.2021 23:15 Відповісти
Армія уже визнала Байдена і почала процедуру ознайомлення його з державними таємницями
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06.01.2021 23:17 Відповісти
Він усе ще Головнокомандувач. Сьогодні Конгрес мав затвердити Байдена. Але...
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06.01.2021 23:18 Відповісти
Торгуется
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06.01.2021 23:16 Відповісти
ага))))
Трамп накрутил своих сторонников и те готовы умереть за Трампа.
А вот сам Трамп не готов умирать ни за одного из этих долбоящеров.
Вот такая асимметрия лжеца и идиотов.
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06.01.2021 23:19 Відповісти
з яких див він левак, з ваших кацапсячих казочок які влили ракали з Qanon?
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06.01.2021 23:23 Відповісти
Трамлин тоже не первой свежести, но по сравнению с Бидоном он все же вюношей выглядит.
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06.01.2021 23:25 Відповісти
Бидон)) смешно, представляю как вашего ботоксного дразнят))))
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06.01.2021 23:47 Відповісти
Могу озвучить: *****... с б.буквы...
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06.01.2021 23:57 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Joker__UA

https://mobile.twitter.com/Joker__UA Joker_3rd_attempt https://mobile.twitter.com/Joker__UA @Joker__UA https://mobile.twitter.com/Joker__UA/status/1346910387279577096 1 ч

поліз в американський куточок твітера... купа ботні підігріває настрої... дуже знайома тактика... блд... Good Bless America...
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06.01.2021 23:19 Відповісти
Обісрався руденький руденьким... Після того, як Пелосі закликала нацгвардію у Вашінгтон, Мер Вашінгтону ввела комендантську годину, а керівні республіканці назвали події у Капітолії "нападом на Америку", трампук-пук спробував зробити вигляд, що саме він стоїть на сторожі порядку і "дав наказ" нацгвардії...
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06.01.2021 23:28 Відповісти
Трамп поручил ввести в Вашингтон силы Национальной гвардии - Цензор.НЕТ 7044
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06.01.2021 23:14 Відповісти
Неужели дошло что он натворил?
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06.01.2021 23:23 Відповісти
piss...
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06.01.2021 23:59 Відповісти
сейчас русня ручки потирает и готовит крах доллара вместе с Йлоустоуном..
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06.01.2021 23:16 Відповісти
Бакс просядет да вырастет опять, рубль был в жопе и остался в жопе,вот и весь движ
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06.01.2021 23:19 Відповісти
весь мир злорадно сочувствует гегемону
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06.01.2021 23:19 Відповісти
И обссыкают кацапию...
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06.01.2021 23:24 Відповісти
https://mobile.twitter.com/PrytSLU

https://mobile.twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С https://mobile.twitter.com/PrytSLU @PrytSLU https://mobile.twitter.com/PrytSLU/status/1346911610284113931 1 ч

Це вакцинація від трампізму?
Чи створення "народних республік"?
Дії правоохоронних органів дуже подібні, тобто бездіяльність.
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06.01.2021 23:21 Відповісти
Уже не одно поколение кацапур мечтает о таком,а ***** приходит только им.
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06.01.2021 23:25 Відповісти
Трамп поручил ввести в Вашингтон силы Национальной гвардии - Цензор.НЕТ 4994
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06.01.2021 23:16 Відповісти
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/4/6/15096642.jpg
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06.01.2021 23:16 Відповісти
Додіка треба ліквідувати.
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06.01.2021 23:16 Відповісти
Перед еще первыми выборами были такие намерения...
Зря не решились...
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06.01.2021 23:20 Відповісти
Сам накрутил, сам сдал своих сторонников.
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06.01.2021 23:18 Відповісти
Сволота рижа спочатку все зробив щоб розпалити вогонь а тепер буде тушити бензином
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06.01.2021 23:19 Відповісти
Трамп поручил ввести в Вашингтон силы Национальной гвардии - Цензор.НЕТ 8713
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06.01.2021 23:19 Відповісти
Смотрю CNN. Полиции раз в 100 меньше, чем протестующей толпы. Конгрессменов эвакуировали в убежище. Захвачена "Ротунда". В КРЕСЛЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНГРЕССА КАКАЯ- ТО ТИТУШКА. эТО ЗАКОНЧИТСЯ НЕ СКОРО И НЕИЗВЕСТНО ЧЕМ. Трампу тепрь терять нечего. Если Байден таки станет президентом, то ему тюрьма. И вообще: чем бы это не кончилсь - США, КАК СУПЕРДЕРЖАВА, СЕГОДНЯ ПЕРЕСТАЛА СУЩЕСТВОВАТЬ. РАЗДЕЛЕННОЕ ЦАРСТВО ОСКУДЕЕТ.(С). У Путина все получилось и развязаны руки. Нам приготовится к нелегким временам.
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06.01.2021 23:20 Відповісти
Да-да, закончилась.
Титушки угнали ВСЕ авианосцы и поламали управление стратегическими ракетами.
Сколько платят за такой бред?
Всегда было интересно.
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06.01.2021 23:21 Відповісти
Какой ты глупый.
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06.01.2021 23:24 Відповісти
Зато не тупой и не продажный, как потомки сашки невского
Они своих убивали и продавали, а потом стали святыми
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06.01.2021 23:26 Відповісти
Вот зачем ты сейчас с зеркалом разговаривала?
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06.01.2021 23:29 Відповісти
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06.01.2021 23:23 Відповісти
Ничего страшного. Силовики быстро разберутся с нарушителями закона. Там цацкаться не будут.
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06.01.2021 23:23 Відповісти
Да не в том же дело - разберутся или нет. Разрушено единство общества. Вот это самое страшное.
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06.01.2021 23:25 Відповісти
Может я порву кой-кому стереотипы, но двухпартийная система США существует примерно с середины 19 века. Ну и?
Просто надо ОБЯЗАТЕЛЬНО кандидатов на пост президента проверять на психические расстройства.
В обязательном порядке.
В данном случае это очень ярковыражено
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06.01.2021 23:29 Відповісти
Почомзапострозгонузрадивсепропалої?
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06.01.2021 23:30 Відповісти
Галю, свободу не спинити
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06.01.2021 23:51 Відповісти
Недооцениваете американскую демократию... она, в отличие от молодіх и незреліх демократий, очень зубатая... в ее крепкие и острые зубы лучше не попадаться... действие трампа - преступление и оно будет наказано...
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06.01.2021 23:24 Відповісти
Помечтай, убогое...
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06.01.2021 23:27 Відповісти
констотация фактов +,выводы-явный минус. Где Вы потеряли логическую связь?
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06.01.2021 23:48 Відповісти
Піди краще самогону хряпни, чим таку дурню нести 🤣🤣😜
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07.01.2021 00:30 Відповісти
Это агония, исход которой предрешён.
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06.01.2021 23:22 Відповісти
Интересно сможет ли это развалить США на два государства))) одно для республиканцев другое для демократов)) избиратели Трампа республиканцев белые богатые, а демократов Байдена темнокожие и нищие, которые требуют чтоб белые и богатые платили больше налогов и их содержал разными пособиями, бесплатной медициной...
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06.01.2021 23:22 Відповісти
Вообще-то за Байдена голосовали в основном мегаполисы, а за Трампа провинция. По вашей логике в Калифорнии и Нью-Йорке живут бедняки, а в Канзасе и Оклахоме - богачи?
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06.01.2021 23:27 Відповісти
Звідки у ватана логіка?
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06.01.2021 23:31 Відповісти
Простіше сказати реднеки і друге неосвічене бидло....
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07.01.2021 00:32 Відповісти
Поки що ця ******* розвалила республіканську партію.... і оце все так шо свої хотєлки можете тримати при собі...
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07.01.2021 00:34 Відповісти
Галина, выпейте таблетку и ложитесь спать. На надо читать на ночь савецких газет.
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06.01.2021 23:23 Відповісти
"Нє долго музика виграла, нє долго фраєр танцевал" - (с).
Цього й слід було очікувати.
Хоча можливо це був такий натяк Байдену, що якщо ви мене будете переслідувати то мої прихильники прийдуть до вас.
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06.01.2021 23:23 Відповісти
200 солдат Нацгвардии из Вирджинии направляются в Вашингтон - New York Times
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06.01.2021 23:23 Відповісти
Да и с других городов тоже.
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06.01.2021 23:25 Відповісти
Мне теперь из этого дома два пути: либо я ее веду в загс, либо она меня ведёт к прокурору.
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06.01.2021 23:25 Відповісти
Ну не может просто без плана.. это все проворачивать. Как бы там не были в это замешаны силовые структуры..
Если это так.. то будет уровень 911
Удивляет.. с какой легкостью люди прошли к Капитолию
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06.01.2021 23:26 Відповісти
Трамп настоящий президент. Таких еще не было. Красава. Что бы не случилось, но он человек - уникум. Вива, Трамп!
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06.01.2021 23:27 Відповісти
... были ли в истории США президенты-зеки? Или Трампуся будет первым?
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06.01.2021 23:28 Відповісти
Усрався, рижий дурень. Але пізно! Спецслужби давно розігнали по каналізації твоє російське гівно. Готуй підстилку (бажано: гумову) на стілець, він трішки запізно зреагує електрострумом. Давно вас, російських виродків, на кукан саджати треба було. Тепер і наші УРОДИ замисляться, де їхній кінчик.
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06.01.2021 23:30 Відповісти
Трамп доручив ввести у Вашингтон сили Національної гвардії - Цензор.НЕТ 2993
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06.01.2021 23:30 Відповісти
Оце Трамп начудив, йому жопа !
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06.01.2021 23:31 Відповісти
Зачем Трамп так держится за кресло? Ведь через 5 лет опять можно на выборы пойти. Да и большая половина самих республиканцев признала что Байден победил. Только одно обяснение етому есть. ***** приказал держаться и тянуть время до последнего.
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06.01.2021 23:35 Відповісти
таки да! похоже Трамп вынужден отрабатывать деньги *****
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06.01.2021 23:40 Відповісти
Не 5 а 4 года
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07.01.2021 00:00 Відповісти
****, сдал республиканцев, а должен был во имя протэста повеситься!
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06.01.2021 23:36 Відповісти
Трамп просто не встиг монітори повиносити із ситуативної кімнати, от і замутив кіпіш.
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06.01.2021 23:43 Відповісти
І згадалося мені як Президент України так принизливо і ганебно "лизав" Трампу і називав його "Учітєлєм" за що отримав від американських ЗМІ унікальну, єдину в історії планети "клічку" - "Моніка Зєлінскі"... Трамп уже "всьо" а що робити з "мінетчицею" в Україні? - вона ж на ***** "глаз поклала"!
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06.01.2021 23:44 Відповісти
молодец Трамп, быстро и правильно отреагировал.
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06.01.2021 23:58 Відповісти
Рогами застрял?😂🌷
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07.01.2021 00:09 Відповісти
Вентилятор еще не сломал?😂🌷
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07.01.2021 00:12 Відповісти
бойтесь ваших желаний, ибо они могут исполниться..
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07.01.2021 01:58 Відповісти
Ну да, "Трамп поручил" - сам разжигает этот костёр, а потом, чтобы не посадили за мятеж, делает вид, что гасит и он тут ни при чём . . .

Представляю, как радуется путин сейчас. А если ещё какой-нибудь условный Техас+ (про-трамповские штаты) начнут мятеж на самом деле, то для путяры это будет бинго . . .

Но, уверен, американцы справятся с этим. Просто некоторое время им будет не до внешней политики и это очень опасно для Украины.
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07.01.2021 03:20 Відповісти
Это, конечно, справедливо для Америки. Надо переболеть навеянными политическими вирусами современности, - как и медицинским ковидом, кстати, - чтоб выработать против них стойкий иммунитет. Детская левизна, - клоуновирус (чем-то похож на коронавирус, своим человеческим происхождением и дальнейшим развитием, вначале распространяемый по глупости и недомыслию, ограниченных умом, людей ), - которая быстро распространилась по миру, с легкой руки российских спецлужб, не могла не поразить Америку (на нее был нацелен в первую очередь), поскольку США не были готовы бороться с нею ( так же, как и из ковидом, потому что, клоуны, они только на арене цирка хороши, но, отнюдь, не в политике, где надо иметь здравый, холодный, ум, и уметь принимать взвешенные решения, а не умение зомбировать людей с психическими расстройствами). Короче, Трамп, как и Зеленский, это воплощение клоунавируса на земле; возникших, вначале, в головах российского тсаря и иже с ним. Они выдавили это из своих бестолковок и распространили это, с помощью ботов. Ну не может болезнь, - как и ковид, - исчезнуть сам по себе. Надо бороться с ними. И, Украине, тоже. Надо учится в США, как они будут справляться с этой рыжей гадостью.
А, вообще, мир требует очень жесткого лечения. Лечить российского Х.ла, его голову, изолировать от влияния, чтоб оттуда не возникало никаких глупостей. Иначе, человечество ожидает что-то весьма неприличное и ужасное.
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07.01.2021 07:37 Відповісти
 
 