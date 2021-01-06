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Байден назвал происходящее в Вашингтоне "мятежом"

Байден назвал происходящее в Вашингтоне

Избранный президент США Джо Байден обратился к Дональду Трампу на фоне беспорядков в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, обращение Байдена транслировал телеканал NBC.

Новоизбранный президент заявил, что "демократическая система США находится под беспрецедентной атакой".

Байден назвал происходящее в центре Вашингтона не "протестами", а "мятежом".

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.

Автор: 

Байден Джо (2795) Конгресс США (1242) США (27101)


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Топ комментарии
+50
Michael MacKay@mhmc· 7 мин

To my American friends: I told you this would happen. So did everyone else who truly understands Russia's invasion of Ukraine. Ignorance is punished with humiliation. Chaos in the Capitol in D.C. today repeats violence at the regional parliament in Simferopol in February 2014.

Моїм американським друзям: я казав вам, що це станеться.
Так само як і всі інші, хто справді розуміє вторгнення Росії в Україну.
Невігластво карається приниженням.
Сьогодні Хаос у Капітолії округу Колумбія повторює насильство в обласному парламенті в Сімферополі в лютому 2014 року.
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06.01.2021 23:24 Ответить
+37
нрчего не будет, скоро это стадо разгонят, сам трамп дал заднюю поняв что натворил
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06.01.2021 23:26 Ответить
+36
Байден назвав те, що відбувається у Вашингтоні, "заколотом" - Цензор.НЕТ 5460
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06.01.2021 23:34 Ответить
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Байден не прав... Это - революция гидности...!
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07.01.2021 02:28 Ответить
Это можно назвать по разному. Но Трампу все же надо предьявить . хоть какие то доказательства в фальсификации демократами выбороа. А так шо-"я начальник-ты дурак, ты начальник-я дурак".
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07.01.2021 07:29 Ответить
Кому предъявить, например, 124% явки на выборы в одном из штатов? Судьи и в США люди и им страшно за свою жизнь, боятся они BLM. Или все они самоубийцы? Вот он, истинный ГЕРОЙ демократических ослов США!
Байден назвав те, що відбувається у Вашингтоні, "заколотом" - Цензор.НЕТ 3104
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07.01.2021 08:18 Ответить
І це дає право задушити його при затриманні?
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07.01.2021 09:14 Ответить
гідність тебе не відвідала - можеш спати спокійно
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08.01.2021 20:15 Ответить
Когда уже этого рыжего клоуна привлекут за его преступления против своей страны ?
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07.01.2021 08:25 Ответить
Правильно каже Байден, що це не протести. Протести, - це коли негри з BLM палять автомобілі, грабують магазини. Оце справжні протести!
А тут магазини цілі, машини не палять... Так це ж заколот!
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07.01.2021 08:58 Ответить
Байден назвав те, що відбувається у Вашингтоні, "заколотом" - Цензор.НЕТ 2104
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07.01.2021 09:11 Ответить
А это не мятеж! Это.....много ходов очка. И ее автор ....Вовочка ...зеленая веревочка.
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07.01.2021 09:53 Ответить
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