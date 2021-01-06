Байден назвал происходящее в Вашингтоне "мятежом"
Избранный президент США Джо Байден обратился к Дональду Трампу на фоне беспорядков в стране.
Как передает Цензор.НЕТ, обращение Байдена транслировал телеканал NBC.
Новоизбранный президент заявил, что "демократическая система США находится под беспрецедентной атакой".
Байден назвал происходящее в центре Вашингтона не "протестами", а "мятежом".
Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.
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+36 Глеб123
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А тут магазини цілі, машини не палять... Так це ж заколот!