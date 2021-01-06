Байден назвав те, що відбувається у Вашингтоні, "заколотом"
Обраний президент США Джо Байден звернувся до Дональда Трампа на тлі заворушень у країні.
Як передає Цензор.НЕТ, звернення Байдена транслював телеканал NBC.
Новообраний президент заявив, що "демократична система США перебуває під безпрецедентною атакою".
Байден назвав те, що відбувається в центрі Вашингтона, не "протестами", а "заколотом".
Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.
Топ коментарі
+50 olele
показати весь коментар06.01.2021 23:24 Відповісти Посилання
+37 Артем Шаборонко
показати весь коментар06.01.2021 23:26 Відповісти Посилання
+36 Глеб123
показати весь коментар06.01.2021 23:34 Відповісти Посилання
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А тут магазини цілі, машини не палять... Так це ж заколот!