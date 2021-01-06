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Байден назвав те, що відбувається у Вашингтоні, "заколотом"

Обраний президент США Джо Байден звернувся до Дональда Трампа на тлі заворушень у країні.

Як передає Цензор.НЕТ, звернення Байдена транслював телеканал NBC.

Новообраний президент заявив, що "демократична система США перебуває під безпрецедентною атакою".

Байден назвав те, що відбувається в центрі Вашингтона, не "протестами", а "заколотом".

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Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.

Автор: 

Байден Джо (2893) Конгрес США (1236) США (23360)


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Топ коментарі
+50
Michael MacKay@mhmc· 7 мин

To my American friends: I told you this would happen. So did everyone else who truly understands Russia's invasion of Ukraine. Ignorance is punished with humiliation. Chaos in the Capitol in D.C. today repeats violence at the regional parliament in Simferopol in February 2014.

Моїм американським друзям: я казав вам, що це станеться.
Так само як і всі інші, хто справді розуміє вторгнення Росії в Україну.
Невігластво карається приниженням.
Сьогодні Хаос у Капітолії округу Колумбія повторює насильство в обласному парламенті в Сімферополі в лютому 2014 року.
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06.01.2021 23:24 Відповісти
+37
нрчего не будет, скоро это стадо разгонят, сам трамп дал заднюю поняв что натворил
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06.01.2021 23:26 Відповісти
+36
Байден назвав те, що відбувається у Вашингтоні, "заколотом" - Цензор.НЕТ 5460
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06.01.2021 23:34 Відповісти
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Байден не прав... Это - революция гидности...!
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07.01.2021 02:28 Відповісти
Это можно назвать по разному. Но Трампу все же надо предьявить . хоть какие то доказательства в фальсификации демократами выбороа. А так шо-"я начальник-ты дурак, ты начальник-я дурак".
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07.01.2021 07:29 Відповісти
Кому предъявить, например, 124% явки на выборы в одном из штатов? Судьи и в США люди и им страшно за свою жизнь, боятся они BLM. Или все они самоубийцы? Вот он, истинный ГЕРОЙ демократических ослов США!
Байден назвав те, що відбувається у Вашингтоні, "заколотом" - Цензор.НЕТ 3104
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07.01.2021 08:18 Відповісти
І це дає право задушити його при затриманні?
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07.01.2021 09:14 Відповісти
гідність тебе не відвідала - можеш спати спокійно
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08.01.2021 20:15 Відповісти
Когда уже этого рыжего клоуна привлекут за его преступления против своей страны ?
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07.01.2021 08:25 Відповісти
Правильно каже Байден, що це не протести. Протести, - це коли негри з BLM палять автомобілі, грабують магазини. Оце справжні протести!
А тут магазини цілі, машини не палять... Так це ж заколот!
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07.01.2021 08:58 Відповісти
Байден назвав те, що відбувається у Вашингтоні, "заколотом" - Цензор.НЕТ 2104
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07.01.2021 09:11 Відповісти
А это не мятеж! Это.....много ходов очка. И ее автор ....Вовочка ...зеленая веревочка.
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07.01.2021 09:53 Відповісти
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