Байден назвав те, що відбувається у Вашингтоні, "заколотом"

Обраний президент США Джо Байден звернувся до Дональда Трампа на тлі заворушень у країні.

Як передає Цензор.НЕТ, звернення Байдена транслював телеканал NBC.

Новообраний президент заявив, що "демократична система США перебуває під безпрецедентною атакою".

Байден назвав те, що відбувається в центрі Вашингтона, не "протестами", а "заколотом".

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Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.