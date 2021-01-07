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Глава МИД Кулеба выразил обеспокоенность событиями, происходящими в Вашингтоне

Глава МИД Кулеба выразил обеспокоенность событиями, происходящими в Вашингтоне

Министр иностранных дел Украины выразил обеспокоенность происходящими в Вашингтоне событиями в связи с президентскими выборами в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал  в твиттере.

"Обеспокоен событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом",- отметил министр.

Он подчеркнул, что необходимо восстановить верховенство права и демократические процедуры как можно быстрее, поскольку "это важно не только для США, но и для Украины и всего демократического мира".

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.

Автор: 

Конгресс США (1242) протест (5862) США (27106) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+15
Глава МИД Кулеба выразил обеспокоенность событиями, происходящими в Вашингтоне - Цензор.НЕТ 3763
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07.01.2021 00:07 Ответить
+10
Оно срет из методички .То что ему сегодня старший по смене выдал, то он и выкладывает
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07.01.2021 00:09 Ответить
+8
в китаї затримали на вулиці, в сша на режимному об'єкті, чи я шось плутаю?
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07.01.2021 00:07 Ответить
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Глава МИД Кулеба выразил обеспокоенность событиями, происходящими в Вашингтоне - Цензор.НЕТ 5852
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07.01.2021 00:05 Ответить
в китаї затримали на вулиці, в сша на режимному об'єкті, чи я шось плутаю?
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07.01.2021 00:07 Ответить
Оно срет из методички .То что ему сегодня старший по смене выдал, то он и выкладывает
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07.01.2021 00:09 Ответить
Женский ник шобы меньше спамили?😂🌷
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07.01.2021 00:10 Ответить
Чувырла,попробуй кремль штурмом взять. Посмотрим где ты будешь
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07.01.2021 00:13 Ответить
вы наверное с женщинами давно не были с таким обращением
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07.01.2021 00:16 Ответить
яка ти нах жінка... звичайна кремлядь!
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07.01.2021 00:34 Ответить
Не уверен,что ты,кацапский троль женщина.
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07.01.2021 01:32 Ответить
А чому не взволнованность?
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07.01.2021 00:05 Ответить
Неосяжне занепокоєння та глибоку зтурбованість !!!)))
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07.01.2021 00:07 Ответить
Оооо, ше якась зелена казявка рот грязний відкрила!

Йди зелепуха клоуну очко відлижи!
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07.01.2021 00:06 Ответить
Беспокоиться нужно ЗЕбилу и смазывать густо дупу вазелином. Байден и его администрация отправит это недоразумение обратно в 95 Квартал
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07.01.2021 00:06 Ответить
Глава МИД Кулеба выразил обеспокоенность событиями, происходящими в Вашингтоне - Цензор.НЕТ 3763
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07.01.2021 00:07 Ответить
https://twitter.com/bokorash

https://twitter.com/bokorash Карпатський бокораш https://twitter.com/bokorash @bokorash https://twitter.com/bokorash/status/1346927912960843776 57 мин

В зв'язку із захопленням Капітолію у Вашингтон екстренно вилетів Арсен Аваков
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07.01.2021 00:11 Ответить
Теперь только один путь - на нары!!!
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07.01.2021 00:11 Ответить
Оно 🤡🤢 борзело последнии недели, крышуя ************* Татарове-портнова в надежде, что все-таки 👨‍🦰🐿трамп останется.
глубоко обеспокоились 🐸🐲🤥зеленозадые 🙈
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07.01.2021 06:59 Ответить
Ну хоть невсрався.
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07.01.2021 00:07 Ответить
ойц!

https://twitter.com/hu_popa

https://twitter.com/hu_popa ****** Попасная https://twitter.com/hu_popa @hu_popa https://twitter.com/hu_popa/status/1346933129433526272 32 мин

Twitter запретил лайкать и ретвитить обращение Трампа «из-за риска насилия»
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07.01.2021 00:07 Ответить
заседание сорвали пока так, но перспектив нет
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07.01.2021 00:08 Ответить
"выразил обеспокоенность событиями" - цього разу ми тіпа цивілізовані вказуєм дикарям заспокоїтись
Клоуни всіх країн - гоу то ве ціркус
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07.01.2021 00:08 Ответить
Так ви тільки дізналися про це через декілька годин корпоративів (прзрвативів)?! Чи чекали чим закінчиться рашкенська вечірка!? ВДОХНОвляє...
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07.01.2021 00:09 Ответить
https://twitter.com/TextyOrgUa

https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua @TextyOrgUa

https://twitter.com/TextyOrgUa https://twitter.com/TextyOrgUa



У Капітолії з'явилися перші бійці Національної гвардії.
Є інформація, що протоколи з електоральними голосами від всіх штатів, які засвідчують перемогу Байдена, вдалося зберегти під час хаосу двох останніх годин.

Через годину почне діяти комендантський час. Після цього поліція зможе арештовувати всіх лише за самим фактом присутності біля будівлі Капітолію.
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07.01.2021 00:10 Ответить
Якщо вірити трансляції https://www.yahoo.com/, то Капітолій вже зачистили. Приберуть, продезінфікують і продовжать засідання. І є у мене сподівання, що бажаючих підтримувати трам-пук-пука поменшає.
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07.01.2021 00:16 Ответить
Он обеспокоен или Украина обеспокоена? Тебя на эту должность поставили что бы ты ночью свои чувства на весь Мир рассказывал?
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07.01.2021 00:10 Ответить
Кулебам і всякій зеленій швалі приготувати задницю... Байден вам порве її на німецький хрест !
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07.01.2021 00:10 Ответить
Бубачка вже всралося і залізло під диван.
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07.01.2021 00:19 Ответить
Обеспокоенный ,что Монике отвечать прийдется за работу на ***** Угадился рыжий 🤡, зелёному🤡🤢 на выход
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07.01.2021 00:11 Ответить
https://twitter.com/shcherbininainn

https://twitter.com/shcherbininainn

https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер https://twitter.com/shcherbininainn @shcherbininainn https://twitter.com/shcherbininainn/status/1346938376675614723 17 мин

З луцької області через канадію
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07.01.2021 00:12 Ответить
Ну вот, настало время и для нашей обеспокоенности))
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07.01.2021 00:11 Ответить
Глубокую озабоченность Кулеба выразил...а то шо у нас Кловун в кресле президента - то это нормально, да, Кулеба?
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07.01.2021 00:11 Ответить
Кого обрали ЗЕлохи, той і сидить. Кулеба тут ні при чому.
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07.01.2021 00:17 Ответить
А хто Кулебу вибрав?
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07.01.2021 00:26 Ответить
О , Кулеба почитал Куприка на Цензоре и решил украсть его твит

Глава МИД Кулеба выразил обеспокоенность событиями, происходящими в Вашингтоне - Цензор.НЕТ 3895
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07.01.2021 00:11 Ответить
Этот дурак Кулеба, похоже , не в состоянии сообразить, что "американская демократия" - это не волшебная палочка, по взмаху которой, всё в мире изменится в лучшую сторону.
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07.01.2021 00:12 Ответить
клоун от клоунов
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07.01.2021 00:15 Ответить
По стриму сейчас говорят о импичменте. Конгресс соберется специально по поводу досрочного прекращения полномочий Трампа
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07.01.2021 00:17 Ответить
Занепокоєність має і цілком логічні підстави. Бо якщо влада США швидко не вгамує своїх "**************" (і без лапок також), Україна може наразитися на наступ *****.
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07.01.2021 00:19 Ответить
Надо было сразу после обеспокоенности сказать: «так можно все таки Вова приедет к вам на инаугурацию?»
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07.01.2021 00:19 Ответить
Тут вже вашому всьому кабміну на чолі з дитячим гідрантом треба стурбованість висловлювать. Бо стовпи з ліхтарями на відремонтованих мостах навантаження не витримують... Каштани ще молоді, які замінили. А де ж тоді?
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07.01.2021 00:20 Ответить
Глава МИД Кулеба выразил обеспокоенность событиями, происходящими в Вашингтоне - Цензор.НЕТ 4773
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07.01.2021 00:20 Ответить
Вы видимо не христианской веры 😀😀😀
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07.01.2021 00:41 Ответить
я вообще если честно далёк от шоубизнеса
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07.01.2021 00:45 Ответить
Понятно - Вам близка стена Плача 😀😀😀
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07.01.2021 00:51 Ответить
совсем нет,я к строительству вообще никак не отношусь-работаю с металлом
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07.01.2021 00:57 Ответить
Наверно на содержании германского народа 😜😜😜
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07.01.2021 01:01 Ответить
немецкого,к которому имею честь относится
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07.01.2021 01:10 Ответить
Понятно, значит переселенец из Казахстана в трудовую Германию 😀😀😀
Коренные немы над Рождеством не ёрничают
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07.01.2021 01:19 Ответить
Переселенец из Казахстана.насчёт коренных-у моего приятеля на работе пепельница в форме головы иисуса иосифовича с терновым венцом
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07.01.2021 01:24 Ответить
Из Алма Ата?
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07.01.2021 01:25 Ответить
Öскемен
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07.01.2021 01:27 Ответить
Ни фига себе -34 С ночью . В Германии теплее 😀😀😀
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07.01.2021 01:33 Ответить
потепление климата...-34 ночью это тепло..помню у нас днём минус 43 ..школа отменяется ,но мы все на улице играем..
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07.01.2021 01:41 Ответить
"Congressional leaders are being evacuated from the Capitol complex and will be taken to Fort McNair, according to a federal law enforcement official. McNair is a nearby Army base in Washington, DC.The evacuation is still underway, the source said." (CNNPolitics)
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07.01.2021 00:22 Ответить
А шо ж ДИМКО твоя озадаченість мовчить проти геноциду свого народу?! Я перечислю для глухонімих: підняття тарифів в рази (важко, навіть, назвати, гн..до, усі відразу); прийняття техогляду для авто (не ваших, п...дло), а тих, на яких ми їздимо; знищення субсидій для бідних людей; позбавлення селян земельних паїв (закон 3131 - це для кого?), і це - безмежно. Готуймося... А ми вже на варті, дружику...
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07.01.2021 00:33 Ответить
Украина выразила обеспокоенность происходящим в Вашингтоне событиями в связи с президентскими выборами в странеИсточник: https://censor.net/ru/n3240595 Тепер я бачів все, навіть те, що не міг уявити! Як перегорнувся світ!
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07.01.2021 00:34 Ответить
👏👍таки они 🤡🤢🙈 все дегенераты !
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07.01.2021 00:56 Ответить
Дебил, ты должен выражать не "беспокойство", а УВЕРЕННОСТЬ,
что закон и порядок восторжествует !
О себе беспокойся, и своём Зебиле.
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07.01.2021 00:42 Ответить
Та да,всетаки глава МИД. Должен сказать:"Мы УВЕРЕНЫ,шо все типа устаканится вСША...."
А то все эти "озабоченцы" уже достали.
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07.01.2021 05:59 Ответить
Предпологаю, на цензоре месяца через два -- Байден консерва, верните Трампа, где же Хиллари -- она порвет на части мордор, Харрис шлюха продажная....Скриньте.
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07.01.2021 00:52 Ответить
Харрис начистит тебе харриер.
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07.01.2021 01:00 Ответить
Классний тролинг)))
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07.01.2021 00:57 Ответить
До уровня троллинга ещё надо дотянуть.
Пока набор слов.
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07.01.2021 01:05 Ответить
А вот у меня обеспокоенность вызвал слух о тайной вакцинации Шмыгаля и Радуцкого американской вакциной. Знаю , что вакцины строго расписаны по странам. Значит , если тайная вакцинация произошла , то Радуцкий получил эту вакцину для Украины , а не для сомнительного бизнеса . То есть « маски- шоу» 2я серия!!!
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07.01.2021 00:58 Ответить
Шмыгаля - вакцинуй не вакцинуй, вместо мозга в бошке буй (ахметовский).
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07.01.2021 01:02 Ответить
А у Кулебы глубокая обеспокоенность или так себе?
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07.01.2021 01:32 Ответить
Уж как-нибудь без Кулебы разберутся. Панибратский тон и причисление Украины к демократическому миру это очевидное недоразумение.
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07.01.2021 02:00 Ответить
кацапсіна, бєз тєбя разберутся, пшла вон отсєль, срань лапотная.
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07.01.2021 02:09 Ответить
У вас э якісь заперечення щодо того що Україна не є демократичною?
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07.01.2021 02:14 Ответить
....ько , подай гранату .
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07.01.2021 05:47 Ответить
руде чмо та пуйло повинні закінчити своє життя обісраними, обісцяними біля тюремної параші.
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07.01.2021 02:07 Ответить
"Обєспокоєнность" нічого не дасть. Треба було виразити "глубокую обєспокоєнность".
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07.01.2021 08:05 Ответить
о, наш черга українців виражать обєспакоєнность. ну хоч тут по чесному, черга дійшла.
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07.01.2021 10:39 Ответить
 
 