Глава МИД Кулеба выразил обеспокоенность событиями, происходящими в Вашингтоне
Министр иностранных дел Украины выразил обеспокоенность происходящими в Вашингтоне событиями в связи с президентскими выборами в стране.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.
"Обеспокоен событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом",- отметил министр.
Он подчеркнул, что необходимо восстановить верховенство права и демократические процедуры как можно быстрее, поскольку "это важно не только для США, но и для Украины и всего демократического мира".
Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.
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Йди зелепуха клоуну очко відлижи!
https://twitter.com/bokorash Карпатський бокораш https://twitter.com/bokorash @bokorash https://twitter.com/bokorash/status/1346927912960843776 57 мин
В зв'язку із захопленням Капітолію у Вашингтон екстренно вилетів Арсен Аваков
глубоко обеспокоились 🐸🐲🤥зеленозадые 🙈
https://twitter.com/hu_popa
https://twitter.com/hu_popa ****** Попасная https://twitter.com/hu_popa @hu_popa https://twitter.com/hu_popa/status/1346933129433526272 32 мин
Twitter запретил лайкать и ретвитить обращение Трампа «из-за риска насилия»
Клоуни всіх країн - гоу то ве ціркус
https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua @TextyOrgUa
https://twitter.com/TextyOrgUa https://twitter.com/TextyOrgUa
У Капітолії з'явилися перші бійці Національної гвардії.
Є інформація, що протоколи з електоральними голосами від всіх штатів, які засвідчують перемогу Байдена, вдалося зберегти під час хаосу двох останніх годин.
Через годину почне діяти комендантський час. Після цього поліція зможе арештовувати всіх лише за самим фактом присутності біля будівлі Капітолію.
https://twitter.com/shcherbininainn
https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер https://twitter.com/shcherbininainn @shcherbininainn https://twitter.com/shcherbininainn/status/1346938376675614723 17 мин
З луцької області через канадію
Коренные немы над Рождеством не ёрничают
что закон и порядок восторжествует !
О себе беспокойся, и своём Зебиле.
А то все эти "озабоченцы" уже достали.
Пока набор слов.
буй (ахметовский).