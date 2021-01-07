Глава МЗС Кулеба висловив стурбованість подіями, що відбуваються у Вашингтоні

Міністр закордонних справ України висловив стурбованість подіями, що відбуваються у Вашингтоні у зв'язку з президентськими виборами в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав в твітері.

"Занепокоєний подіями у Вашингтоні. Упевнений, що американська демократія впорається з цим викликом", - зазначив міністр.

Він наголосив, що необхідно відновити верховенство права і демократичні процедури якнайшвидше, оскільки "це важливо не тільки для США, але і для України і всього демократичного світу".

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.