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Глава МЗС Кулеба висловив стурбованість подіями, що відбуваються у Вашингтоні

Глава МЗС Кулеба висловив стурбованість подіями, що відбуваються у Вашингтоні

Міністр закордонних справ України висловив стурбованість подіями, що відбуваються у Вашингтоні у зв'язку з президентськими виборами в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав в твітері.

"Занепокоєний подіями у Вашингтоні. Упевнений, що американська демократія впорається з цим викликом", - зазначив міністр.

Він наголосив, що необхідно відновити верховенство права і демократичні процедури якнайшвидше, оскільки "це важливо не тільки для США, але і для України і всього демократичного світу".

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.

Автор: 

Конгрес США (1236) протест (2402) США (23360) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+15
Глава МИД Кулеба выразил обеспокоенность событиями, происходящими в Вашингтоне - Цензор.НЕТ 3763
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07.01.2021 00:07 Відповісти
+10
Оно срет из методички .То что ему сегодня старший по смене выдал, то он и выкладывает
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07.01.2021 00:09 Відповісти
+8
в китаї затримали на вулиці, в сша на режимному об'єкті, чи я шось плутаю?
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07.01.2021 00:07 Відповісти
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в США задерживают оппозиционеров
Глава МИД Кулеба выразил обеспокоенность событиями, происходящими в Вашингтоне - Цензор.НЕТ 5852
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07.01.2021 00:05 Відповісти
в китаї затримали на вулиці, в сша на режимному об'єкті, чи я шось плутаю?
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07.01.2021 00:07 Відповісти
Оно срет из методички .То что ему сегодня старший по смене выдал, то он и выкладывает
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07.01.2021 00:09 Відповісти
Женский ник шобы меньше спамили?😂🌷
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07.01.2021 00:10 Відповісти
Чувырла,попробуй кремль штурмом взять. Посмотрим где ты будешь
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07.01.2021 00:13 Відповісти
вы наверное с женщинами давно не были с таким обращением
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07.01.2021 00:16 Відповісти
яка ти нах жінка... звичайна кремлядь!
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07.01.2021 00:34 Відповісти
Не уверен,что ты,кацапский троль женщина.
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07.01.2021 01:32 Відповісти
А чому не взволнованность?
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07.01.2021 00:05 Відповісти
Неосяжне занепокоєння та глибоку зтурбованість !!!)))
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07.01.2021 00:07 Відповісти
Оооо, ше якась зелена казявка рот грязний відкрила!

Йди зелепуха клоуну очко відлижи!
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07.01.2021 00:06 Відповісти
Беспокоиться нужно ЗЕбилу и смазывать густо дупу вазелином. Байден и его администрация отправит это недоразумение обратно в 95 Квартал
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07.01.2021 00:06 Відповісти
Глава МИД Кулеба выразил обеспокоенность событиями, происходящими в Вашингтоне - Цензор.НЕТ 3763
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07.01.2021 00:07 Відповісти
https://twitter.com/bokorash

https://twitter.com/bokorash Карпатський бокораш https://twitter.com/bokorash @bokorash https://twitter.com/bokorash/status/1346927912960843776 57 мин

В зв'язку із захопленням Капітолію у Вашингтон екстренно вилетів Арсен Аваков
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07.01.2021 00:11 Відповісти
Теперь только один путь - на нары!!!
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07.01.2021 00:11 Відповісти
Оно 🤡🤢 борзело последнии недели, крышуя ************* Татарове-портнова в надежде, что все-таки 👨‍🦰🐿трамп останется.
глубоко обеспокоились 🐸🐲🤥зеленозадые 🙈
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07.01.2021 06:59 Відповісти
Ну хоть невсрався.
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07.01.2021 00:07 Відповісти
ойц!

https://twitter.com/hu_popa

https://twitter.com/hu_popa ****** Попасная https://twitter.com/hu_popa @hu_popa https://twitter.com/hu_popa/status/1346933129433526272 32 мин

Twitter запретил лайкать и ретвитить обращение Трампа «из-за риска насилия»
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07.01.2021 00:07 Відповісти
заседание сорвали пока так, но перспектив нет
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07.01.2021 00:08 Відповісти
"выразил обеспокоенность событиями" - цього разу ми тіпа цивілізовані вказуєм дикарям заспокоїтись
Клоуни всіх країн - гоу то ве ціркус
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07.01.2021 00:08 Відповісти
Так ви тільки дізналися про це через декілька годин корпоративів (прзрвативів)?! Чи чекали чим закінчиться рашкенська вечірка!? ВДОХНОвляє...
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07.01.2021 00:09 Відповісти
https://twitter.com/TextyOrgUa

https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua @TextyOrgUa

https://twitter.com/TextyOrgUa https://twitter.com/TextyOrgUa



У Капітолії з'явилися перші бійці Національної гвардії.
Є інформація, що протоколи з електоральними голосами від всіх штатів, які засвідчують перемогу Байдена, вдалося зберегти під час хаосу двох останніх годин.

Через годину почне діяти комендантський час. Після цього поліція зможе арештовувати всіх лише за самим фактом присутності біля будівлі Капітолію.
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07.01.2021 00:10 Відповісти
Якщо вірити трансляції https://www.yahoo.com/, то Капітолій вже зачистили. Приберуть, продезінфікують і продовжать засідання. І є у мене сподівання, що бажаючих підтримувати трам-пук-пука поменшає.
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07.01.2021 00:16 Відповісти
Он обеспокоен или Украина обеспокоена? Тебя на эту должность поставили что бы ты ночью свои чувства на весь Мир рассказывал?
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07.01.2021 00:10 Відповісти
Кулебам і всякій зеленій швалі приготувати задницю... Байден вам порве її на німецький хрест !
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07.01.2021 00:10 Відповісти
Бубачка вже всралося і залізло під диван.
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07.01.2021 00:19 Відповісти
Обеспокоенный ,что Монике отвечать прийдется за работу на ***** Угадился рыжий 🤡, зелёному🤡🤢 на выход
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07.01.2021 00:11 Відповісти
https://twitter.com/shcherbininainn

https://twitter.com/shcherbininainn

https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер https://twitter.com/shcherbininainn @shcherbininainn https://twitter.com/shcherbininainn/status/1346938376675614723 17 мин

З луцької області через канадію
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07.01.2021 00:12 Відповісти
Ну вот, настало время и для нашей обеспокоенности))
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07.01.2021 00:11 Відповісти
Глубокую озабоченность Кулеба выразил...а то шо у нас Кловун в кресле президента - то это нормально, да, Кулеба?
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07.01.2021 00:11 Відповісти
Кого обрали ЗЕлохи, той і сидить. Кулеба тут ні при чому.
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07.01.2021 00:17 Відповісти
А хто Кулебу вибрав?
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07.01.2021 00:26 Відповісти
О , Кулеба почитал Куприка на Цензоре и решил украсть его твит

Глава МИД Кулеба выразил обеспокоенность событиями, происходящими в Вашингтоне - Цензор.НЕТ 3895
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07.01.2021 00:11 Відповісти
Этот дурак Кулеба, похоже , не в состоянии сообразить, что "американская демократия" - это не волшебная палочка, по взмаху которой, всё в мире изменится в лучшую сторону.
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07.01.2021 00:12 Відповісти
клоун от клоунов
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07.01.2021 00:15 Відповісти
По стриму сейчас говорят о импичменте. Конгресс соберется специально по поводу досрочного прекращения полномочий Трампа
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07.01.2021 00:17 Відповісти
Занепокоєність має і цілком логічні підстави. Бо якщо влада США швидко не вгамує своїх "**************" (і без лапок також), Україна може наразитися на наступ *****.
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07.01.2021 00:19 Відповісти
Надо было сразу после обеспокоенности сказать: «так можно все таки Вова приедет к вам на инаугурацию?»
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07.01.2021 00:19 Відповісти
Тут вже вашому всьому кабміну на чолі з дитячим гідрантом треба стурбованість висловлювать. Бо стовпи з ліхтарями на відремонтованих мостах навантаження не витримують... Каштани ще молоді, які замінили. А де ж тоді?
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07.01.2021 00:20 Відповісти
Глава МИД Кулеба выразил обеспокоенность событиями, происходящими в Вашингтоне - Цензор.НЕТ 4773
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07.01.2021 00:20 Відповісти
Вы видимо не христианской веры 😀😀😀
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07.01.2021 00:41 Відповісти
я вообще если честно далёк от шоубизнеса
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07.01.2021 00:45 Відповісти
Понятно - Вам близка стена Плача 😀😀😀
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07.01.2021 00:51 Відповісти
совсем нет,я к строительству вообще никак не отношусь-работаю с металлом
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07.01.2021 00:57 Відповісти
Наверно на содержании германского народа 😜😜😜
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07.01.2021 01:01 Відповісти
немецкого,к которому имею честь относится
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07.01.2021 01:10 Відповісти
Понятно, значит переселенец из Казахстана в трудовую Германию 😀😀😀
Коренные немы над Рождеством не ёрничают
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07.01.2021 01:19 Відповісти
Переселенец из Казахстана.насчёт коренных-у моего приятеля на работе пепельница в форме головы иисуса иосифовича с терновым венцом
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07.01.2021 01:24 Відповісти
Из Алма Ата?
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07.01.2021 01:25 Відповісти
Öскемен
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07.01.2021 01:27 Відповісти
Ни фига себе -34 С ночью . В Германии теплее 😀😀😀
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07.01.2021 01:33 Відповісти
потепление климата...-34 ночью это тепло..помню у нас днём минус 43 ..школа отменяется ,но мы все на улице играем..
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07.01.2021 01:41 Відповісти
"Congressional leaders are being evacuated from the Capitol complex and will be taken to Fort McNair, according to a federal law enforcement official. McNair is a nearby Army base in Washington, DC.The evacuation is still underway, the source said." (CNNPolitics)
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07.01.2021 00:22 Відповісти
А шо ж ДИМКО твоя озадаченість мовчить проти геноциду свого народу?! Я перечислю для глухонімих: підняття тарифів в рази (важко, навіть, назвати, гн..до, усі відразу); прийняття техогляду для авто (не ваших, п...дло), а тих, на яких ми їздимо; знищення субсидій для бідних людей; позбавлення селян земельних паїв (закон 3131 - це для кого?), і це - безмежно. Готуймося... А ми вже на варті, дружику...
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07.01.2021 00:33 Відповісти
Украина выразила обеспокоенность происходящим в Вашингтоне событиями в связи с президентскими выборами в странеИсточник: https://censor.net/ru/n3240595 Тепер я бачів все, навіть те, що не міг уявити! Як перегорнувся світ!
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07.01.2021 00:34 Відповісти
👏👍таки они 🤡🤢🙈 все дегенераты !
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07.01.2021 00:56 Відповісти
Дебил, ты должен выражать не "беспокойство", а УВЕРЕННОСТЬ,
что закон и порядок восторжествует !
О себе беспокойся, и своём Зебиле.
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07.01.2021 00:42 Відповісти
Та да,всетаки глава МИД. Должен сказать:"Мы УВЕРЕНЫ,шо все типа устаканится вСША...."
А то все эти "озабоченцы" уже достали.
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07.01.2021 05:59 Відповісти
Предпологаю, на цензоре месяца через два -- Байден консерва, верните Трампа, где же Хиллари -- она порвет на части мордор, Харрис шлюха продажная....Скриньте.
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07.01.2021 00:52 Відповісти
Харрис начистит тебе харриер.
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07.01.2021 01:00 Відповісти
Классний тролинг)))
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07.01.2021 00:57 Відповісти
До уровня троллинга ещё надо дотянуть.
Пока набор слов.
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07.01.2021 01:05 Відповісти
А вот у меня обеспокоенность вызвал слух о тайной вакцинации Шмыгаля и Радуцкого американской вакциной. Знаю , что вакцины строго расписаны по странам. Значит , если тайная вакцинация произошла , то Радуцкий получил эту вакцину для Украины , а не для сомнительного бизнеса . То есть « маски- шоу» 2я серия!!!
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07.01.2021 00:58 Відповісти
Шмыгаля - вакцинуй не вакцинуй, вместо мозга в бошке буй (ахметовский).
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07.01.2021 01:02 Відповісти
А у Кулебы глубокая обеспокоенность или так себе?
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07.01.2021 01:32 Відповісти
Уж как-нибудь без Кулебы разберутся. Панибратский тон и причисление Украины к демократическому миру это очевидное недоразумение.
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07.01.2021 02:00 Відповісти
кацапсіна, бєз тєбя разберутся, пшла вон отсєль, срань лапотная.
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07.01.2021 02:09 Відповісти
У вас э якісь заперечення щодо того що Україна не є демократичною?
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07.01.2021 02:14 Відповісти
....ько , подай гранату .
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07.01.2021 05:47 Відповісти
руде чмо та пуйло повинні закінчити своє життя обісраними, обісцяними біля тюремної параші.
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07.01.2021 02:07 Відповісти
"Обєспокоєнность" нічого не дасть. Треба було виразити "глубокую обєспокоєнность".
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07.01.2021 08:05 Відповісти
о, наш черга українців виражать обєспакоєнность. ну хоч тут по чесному, черга дійшла.
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07.01.2021 10:39 Відповісти
 
 