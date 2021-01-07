Глава МЗС Кулеба висловив стурбованість подіями, що відбуваються у Вашингтоні
Міністр закордонних справ України висловив стурбованість подіями, що відбуваються у Вашингтоні у зв'язку з президентськими виборами в країні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав в твітері.
"Занепокоєний подіями у Вашингтоні. Упевнений, що американська демократія впорається з цим викликом", - зазначив міністр.
Він наголосив, що необхідно відновити верховенство права і демократичні процедури якнайшвидше, оскільки "це важливо не тільки для США, але і для України і всього демократичного світу".
Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.
Топ коментарі
+15 City Morgue
показати весь коментар07.01.2021 00:07 Відповісти Посилання
+10 oleg1966
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+8 Коля Морозов #473086
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Йди зелепуха клоуну очко відлижи!
https://twitter.com/bokorash Карпатський бокораш https://twitter.com/bokorash @bokorash https://twitter.com/bokorash/status/1346927912960843776 57 мин
В зв'язку із захопленням Капітолію у Вашингтон екстренно вилетів Арсен Аваков
глубоко обеспокоились 🐸🐲🤥зеленозадые 🙈
https://twitter.com/hu_popa
https://twitter.com/hu_popa ****** Попасная https://twitter.com/hu_popa @hu_popa https://twitter.com/hu_popa/status/1346933129433526272 32 мин
Twitter запретил лайкать и ретвитить обращение Трампа «из-за риска насилия»
Клоуни всіх країн - гоу то ве ціркус
https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua @TextyOrgUa
https://twitter.com/TextyOrgUa https://twitter.com/TextyOrgUa
У Капітолії з'явилися перші бійці Національної гвардії.
Є інформація, що протоколи з електоральними голосами від всіх штатів, які засвідчують перемогу Байдена, вдалося зберегти під час хаосу двох останніх годин.
Через годину почне діяти комендантський час. Після цього поліція зможе арештовувати всіх лише за самим фактом присутності біля будівлі Капітолію.
https://twitter.com/shcherbininainn
https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер https://twitter.com/shcherbininainn @shcherbininainn https://twitter.com/shcherbininainn/status/1346938376675614723 17 мин
З луцької області через канадію
Коренные немы над Рождеством не ёрничают
что закон и порядок восторжествует !
О себе беспокойся, и своём Зебиле.
А то все эти "озабоченцы" уже достали.
Пока набор слов.
буй (ахметовский).