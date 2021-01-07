За беспорядки в Вашингтоне задержано 13 человек, - полиция
В Вашингтоне правоохранители начали задержания участников акции протеста. В центре округа Колумбия было совершено более 13 арестов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила корреспондент CNN Даянна Галлахер в Twitter со ссылкой на начальника столичного департамента полиции Роберта Конти.
Также правоохранители конфисковали у несколько человек оружие.
Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.
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Свободу протестувальникам!
https://twitter.com/5AccVoloshin
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https://twitter.com/5AccVoloshin Офіс Моніка Zelinsky https://twitter.com/5AccVoloshin @5AccVoloshin https://twitter.com/5AccVoloshin/status/1346941228147900416 53 мин
100% рос.блогеры под Кремлём. Одно придыхание ФСБ, и 10 тыс поклонников Трампа-Путина исчезают.
Обратите внимание на название группы.
Причем чуваки стримили из здания, то есть были с теми, кто ворвался в Капитолий.
В США спецназ зачистив від протестувальників - прибічників Трампа будівлю Капітолію. У Вашингтоні невдовзі почнеться комендантська година, а сенатори планують сьогодні закінчити те, задля чого вони зібралися
В телеграмі опубліковано фото сертифікатів з результатами виборів президента - їх вдалося винести з Капітолію до штурму протестувальників, які трощили все, що бачили і розтягли чимало цінних речей на сувеніри.
Враховуючи, що головний документ врятовано, Сенат, (на вибори в який перемогли ще два демократи, а значить Демократична партія отримує контроль над обома палатами Конгресу) планує вже сьогодні закінчити сертифікацію голосів виборців. Голосувати, за даними американських ЗМІ, сенатори будуть на військовій базі "Форт Макнейр".
В той же час, за даними ЗМІ померла дівчина, яку підстрелив поліцейський. Її звали Роберта Паулсен і її було поранено в шию. CNN повідомляє, що після штурму і захоплення будівлі Конгресу США в результаті затримано 20 осіб.
Конгрессмен Омар заявила, що готуватиме документи для імпічменту Трампу.
https://www.depo.ua/ukr/svit/spetsnaz-zakinchiv-zachistku-kapitoliyu-pidstrelena-pravookhorontsyami-divchina-pomerla-a-trampu-gotuyut-impichment-202101071268168
Вважаю що кацапські провокатори підстрелили...
а ты брехню здесь серешь...
кому вірити?
ну не знаю, підкажи...
Всего 23 человека )))
а той факт, що ти, свинопесяче лайно, виявило себе - приємний бонус
И цикл нарушится.