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За беспорядки в Вашингтоне задержано 13 человек, - полиция

За беспорядки в Вашингтоне задержано 13 человек, - полиция

В Вашингтоне правоохранители начали задержания участников акции протеста. В центре округа Колумбия было совершено более 13 арестов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила корреспондент CNN Даянна Галлахер в Twitter со ссылкой на начальника столичного департамента полиции Роберта Конти.

Также правоохранители конфисковали у несколько человек оружие.

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.

Автор: 

задержание (6689) Конгресс США (1242) США (27106)


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Топ комментарии
+18
трампа.., трампа держите, чтоб не убежал в кацапию.
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07.01.2021 00:56 Ответить
+12
Спецназ закінчив зачистку Капітолію, підстрелена правоохоронцями дівчина померла, а Трампу готують імпічмент
В США спецназ зачистив від протестувальників - прибічників Трампа будівлю Капітолію. У Вашингтоні невдовзі почнеться комендантська година, а сенатори планують сьогодні закінчити те, задля чого вони зібралися
В телеграмі опубліковано фото сертифікатів з результатами виборів президента - їх вдалося винести з Капітолію до штурму протестувальників, які трощили все, що бачили і розтягли чимало цінних речей на сувеніри.
Враховуючи, що головний документ врятовано, Сенат, (на вибори в який перемогли ще два демократи, а значить Демократична партія отримує контроль над обома палатами Конгресу) планує вже сьогодні закінчити сертифікацію голосів виборців. Голосувати, за даними американських ЗМІ, сенатори будуть на військовій базі "Форт Макнейр".
В той же час, за даними ЗМІ померла дівчина, яку підстрелив поліцейський. Її звали Роберта Паулсен і її було поранено в шию. CNN повідомляє, що після штурму і захоплення будівлі Конгресу США в результаті затримано 20 осіб.
Конгрессмен Омар заявила, що готуватиме документи для імпічменту Трампу.
https://www.depo.ua/ukr/svit/spetsnaz-zakinchiv-zachistku-kapitoliyu-pidstrelena-pravookhorontsyami-divchina-pomerla-a-trampu-gotuyut-impichment-202101071268168
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07.01.2021 01:08 Ответить
+7
Смахивает на спецоперацию кремля-если бы это стало известно-не удивился бы
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07.01.2021 01:02 Ответить
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трампа.., трампа держите, чтоб не убежал в кацапию.
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07.01.2021 00:56 Ответить
Та ну, Растов не резиновый.
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07.01.2021 02:48 Ответить
Як у білорусі!
Свободу протестувальникам!
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07.01.2021 00:56 Ответить
А что, эти тоже цветуёчки карателям ментам раздают?
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07.01.2021 01:10 Ответить
какие полотна в Капитолии охриненные старинные - надо было их выносить в первую очередь)
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07.01.2021 00:58 Ответить
Туда же засунулись не ценители искусства.🙂
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07.01.2021 01:00 Ответить
от жеж дешовки))
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07.01.2021 01:01 Ответить
ущербная воровская, цыганская психолгия будоражит незрелые котелки...
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07.01.2021 01:01 Ответить
Кому нах нужны те полотна? Не созрел ещё революционер на Америке! На ближайший стадион нужно было бежать и сидушки плистиковые пи...ть.
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07.01.2021 01:15 Ответить
А что в Капитолии? Зашел спецназ ФБР и тишина?
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07.01.2021 00:59 Ответить
Им Трамп сейчас зарплату ноябрь наликом раздаёт....
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07.01.2021 01:16 Ответить
Та тут на цих пішаків пох....й, головне рижому яйця відірвуть !
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07.01.2021 01:00 Ответить
Да ладно, как бы он всем не оторвал )))
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07.01.2021 01:01 Ответить
У нього відірвалку вже відірвали... А ви какЦАПИ на черзі!
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07.01.2021 01:05 Ответить
нда... зробити би з кожного кацапа козу...
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07.01.2021 01:12 Ответить
Для маскалей трампушка святое.
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07.01.2021 01:16 Ответить
руснявое, выдыхай уже
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07.01.2021 01:13 Ответить
За беспорядки в Вашингтоне задержано 13 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 7024
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07.01.2021 01:02 Ответить
шо там Дидзьо делает? он за трампа?
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07.01.2021 01:04 Ответить
Смахивает на спецоперацию кремля-если бы это стало известно-не удивился бы
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07.01.2021 01:02 Ответить
А я в этом уверена на 95%
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07.01.2021 01:04 Ответить
Не думаю. Есть обьективные причины. И завывания Трумпа - не причина, а триггер.
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07.01.2021 01:15 Ответить
Рашка всегда использует объективные причины для подстрекательства в тех странах, где ей выгодно создать хаос. Вы плохо знаете, на что эта гадина способна. Я немного читала про "деятельность" кгб, фсб.
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07.01.2021 01:51 Ответить
Я не имею иллюзий насчет способностей страны-помойки. Но тут есть вполне обьективные причины для изменения двухпартийной системы. С обеих сторон.
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07.01.2021 01:57 Ответить
А разве для изменения двухпартийной системы обязательно нужно было устраивать весь этот кошмарный цирк начиная с дня голосования и по сегодня? Хотя может я чего-то не понимаю.
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07.01.2021 02:09 Ответить
А как же еще? Демонстрировать серьезность своих намерений всегда надо с позиции силы.
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07.01.2021 02:14 Ответить
Ошибаетесь, уважаемый. Все протесты вручную управляются из кремля клешнями ботоксного карлика &Co. Впрочем, как и протесты желтых жилетов во Франции. Сомневаетесь? Напрасно.
За беспорядки в Вашингтоне задержано 13 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 2211 За беспорядки в Вашингтоне задержано 13 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 7316
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07.01.2021 02:22 Ответить
Не так шоб сомневаюсь...недостаточно убедительных улик, як на мене.
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07.01.2021 02:25 Ответить
Как же так получилось, что антифа и на черножопных движах тусила и по Капитолию гусарила?
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07.01.2021 02:28 Ответить
Я ж с Вами не спорю. Просто я уже старый, и не хочу следовать эмоциям без хоть каких твердых доказательств. Подозрения есть, и они вполне обоснованы.
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07.01.2021 02:34 Ответить
Ваше право сомневаться. Только у меня очень осязаемые ассоциации с 2014 годом, когда захватывали правительственные здания в Крыму и на Донбассе. Узнаю руку художника
За беспорядки в Вашингтоне задержано 13 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 8935
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07.01.2021 02:42 Ответить
Да ну нах, рашка разорванная в клочья ( анаконда блин )
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07.01.2021 01:04 Ответить
https://twitter.com/5AccVoloshin
https://twitter.com/5AccVoloshin
https://twitter.com/5AccVoloshin


https://twitter.com/5AccVoloshin

https://twitter.com/5AccVoloshin Офіс Моніка Zelinsky https://twitter.com/5AccVoloshin @5AccVoloshin https://twitter.com/5AccVoloshin/status/1346941228147900416 53 мин

100% рос.блогеры под Кремлём. Одно придыхание ФСБ, и 10 тыс поклонников Трампа-Путина исчезают.
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07.01.2021 01:02 Ответить
Віталій Барабаненко@baraban088 42 мин

Обратите внимание на название группы.
Причем чуваки стримили из здания, то есть были с теми, кто ворвался в Капитолий.

За беспорядки в Вашингтоне задержано 13 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 9688
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07.01.2021 01:06 Ответить
да, но дебилы пишут - "единственный вариант - отменить выборы", отстали от жизни, Верховный Суд уже отмел это вариант
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07.01.2021 01:09 Ответить
мєтодічкі вчасно не підвезли
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07.01.2021 01:11 Ответить
уже и полиция Вирджинии там..
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07.01.2021 01:07 Ответить
Спецназ закінчив зачистку Капітолію, підстрелена правоохоронцями дівчина померла, а Трампу готують імпічмент
В США спецназ зачистив від протестувальників - прибічників Трампа будівлю Капітолію. У Вашингтоні невдовзі почнеться комендантська година, а сенатори планують сьогодні закінчити те, задля чого вони зібралися
В телеграмі опубліковано фото сертифікатів з результатами виборів президента - їх вдалося винести з Капітолію до штурму протестувальників, які трощили все, що бачили і розтягли чимало цінних речей на сувеніри.
Враховуючи, що головний документ врятовано, Сенат, (на вибори в який перемогли ще два демократи, а значить Демократична партія отримує контроль над обома палатами Конгресу) планує вже сьогодні закінчити сертифікацію голосів виборців. Голосувати, за даними американських ЗМІ, сенатори будуть на військовій базі "Форт Макнейр".
В той же час, за даними ЗМІ померла дівчина, яку підстрелив поліцейський. Її звали Роберта Паулсен і її було поранено в шию. CNN повідомляє, що після штурму і захоплення будівлі Конгресу США в результаті затримано 20 осіб.
Конгрессмен Омар заявила, що готуватиме документи для імпічменту Трампу.
https://www.depo.ua/ukr/svit/spetsnaz-zakinchiv-zachistku-kapitoliyu-pidstrelena-pravookhorontsyami-divchina-pomerla-a-trampu-gotuyut-impichment-202101071268168
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07.01.2021 01:08 Ответить
"...підстрелена правоохоронцями дівчина..." - звідки інфа що "правоохорнцями"?
Вважаю що кацапські провокатори підстрелили...
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07.01.2021 01:18 Ответить
и чё ж паРашным тварям Штаты нравятся? Тащитесь себе от своих бярёзок...
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07.01.2021 01:48 Ответить
За беспорядки в Вашингтоне задержано 13 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 4809
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07.01.2021 01:11 Ответить
на каждом шагу брехня - начиная с "...душит долго, на камеру..." - это утверждённое полицейским уставом удержание невменяемого, который потом уже сдох от передоза...

а ты брехню здесь серешь...
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07.01.2021 01:24 Ответить
7 минут душил, по сиэнэн подробно смаковали
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07.01.2021 01:26 Ответить
От що значить демократична країна)) лише 13 затриманих)) В Білорусі б було 500-600..І в Україні Авковська ОЗУ б чоловік сто затриамала))
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07.01.2021 01:13 Ответить
https://twitter.com/newkc14/status/1346956806896168965 Это видео четко доказывает, что в штурме Капитолия участвовали русские ихтамнеты. В толпе ясно слышны крики "Смелее, смелее..." .
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07.01.2021 01:14 Ответить
Как будто толпа знает русский язык? 😀😀😀
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07.01.2021 01:41 Ответить
дивно, тут у твіторі з посиланням на паРашазмі переконують, що було затримано 13 тис.
кому вірити?
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07.01.2021 01:15 Ответить
А сам как думаешь ?
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07.01.2021 01:16 Ответить
ахахахахах
ну не знаю, підкажи...
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07.01.2021 01:18 Ответить
https://www.google.lv/amp/s/eadaily.com/ru/ampnews/2020/12/13/besporyadki-v-vashingtone-zaderzhany-bolee-20-chelovek-est-postradavshie?espv=1
Всего 23 человека )))
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07.01.2021 01:20 Ответить
свинособачко, ти просто неймовірно тупе
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07.01.2021 01:23 Ответить
дуРашка, я беру інфу виключно з перевірених джерел...

а той факт, що ти, свинопесяче лайно, виявило себе - приємний бонус
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07.01.2021 01:33 Ответить
я продублюю, щоб тебе мерзоту не прогавили

За беспорядки в Вашингтоне задержано 13 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 8751
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07.01.2021 01:35 Ответить
паРашазмі? У тебе відповідь вже у самому питанні.
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07.01.2021 01:18 Ответить
це не питання, це сарказм... а тобі слід правильно адресувати свої пости
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07.01.2021 01:24 Ответить
Я відповідав саме тобі, тому мій пост адресовано правильно. Як сарказм був у твоєму питанні, так само він у моїй відповіді.
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07.01.2021 01:31 Ответить
от і добре
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07.01.2021 01:37 Ответить
Завтра Скабеева все по полочкам розложит.
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07.01.2021 01:20 Ответить
Скабеева после победы Байдена все зубы сыпанёт на полку.
И цикл нарушится.
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07.01.2021 07:11 Ответить
Наче це не США, а якийсь Гондурас.
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07.01.2021 07:29 Ответить
 
 