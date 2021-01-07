За безлади у Вашингтоні затримано 13 осіб, - поліція

У Вашингтоні правоохоронці почали затримання учасників акції протесту. У центрі округу Колумбія здійснено понад 13 арештів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила кореспондентка CNN Даян Галлахер у Twitter із посиланням на начальника столичного департаменту поліції Роберта Конті.

Також правоохоронці конфіскували у кількох людей зброю.

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.

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