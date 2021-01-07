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Программой кредитования "5-7-9" воспользовались более 7,5 тыс. предпринимателей, – Шмыгаль

Программой кредитования

Программой доступного кредитования под 5%, 7% или 9% уже воспользовались более 7,5 тыс. предпринимателей по всей Украине.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"По состоянию на сейчас уже более семи с половиной тысяч различных бизнесов по всей стране получили более 17 млрд гривень. Введен механизм государственных портфельных гарантий для малых и средних предпринимателей, когда государство обеспечивает до 80% кредита. Также продолжают действовать налоговые каникулы для ФЛП первой группы. До июня они освобождаются от уплаты единого социального взноса", - сказал он.

По словам Шмыгаля, в 2021 году программа продолжится и расширится.

Также на Цензор.НЕТ: Если хотим быть цивилизованным государством, должны приучиться платить налоги, - Марченко

Автор: 

бизнес (1622) кредит (2378) Шмыгаль Денис (2725)


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Топ комментарии
+11
дайте угадаю.. Каломойский 7,5 тыщ раз взял льготные кредиты из госбюджета..
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07.01.2021 14:59 Ответить
+5
Чергова порція локшини ,на вуха 73%-овому лохторату !!!)))
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07.01.2021 14:59 Ответить
+4
Реальним критерієм оцінювання дій держвлади ,є рівень життя громадян ,всіх громадян ,а не окремих осіб чи груп осіб !!!)))
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07.01.2021 15:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Чергова порція локшини ,на вуха 73%-овому лохторату !!!)))
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07.01.2021 14:59 Ответить
Програмою кредитування "5-7-9" скористалися понад 7,5 тис. підприємців, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8410
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07.01.2021 15:33 Ответить
дайте угадаю.. Каломойский 7,5 тыщ раз взял льготные кредиты из госбюджета..
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07.01.2021 14:59 Ответить
Олігархам борги лярдами зписують !!)))
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07.01.2021 15:03 Ответить
Один наверно Юзик взял
Из соседней новости про жену Юзика:
"В последней декларации нардепа указано, что его жена имеет наличные сбережения - 40 тыс. долларов и 100 тыс. гривен. Еще 100 тыс. долларов наличными хранит ее муж. В то же время семья, как указал сам Корявченков, имеет кредит на сумму более 180 тыс. долларов, из которого выплачена примерно четверть."
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07.01.2021 16:01 Ответить
ніщеброди
95 квартал надзвичайно прибутковий проект, і якщо у Юзіка такі статки, то він там на окладі гримера чи кухаря...
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07.01.2021 21:59 Ответить
такие как беня, придумали этот кредит. его брали как раз лошары или бизнес с доходом 150% годовых. нормальные не брали. эти 7% вылазят в целых 50-70, это уже посчитано и 10,11,12й месяци все деньги уже отдал а еще платиш, на шестом месяце на руках остаеться 25% от полученной суммы
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07.01.2021 18:20 Ответить
Реальним критерієм оцінювання дій держвлади ,є рівень життя громадян ,всіх громадян ,а не окремих осіб чи груп осіб !!!)))
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07.01.2021 15:01 Ответить
У нас в Украине навскидку 2-4 млн. предпринимателей. А другим деньги не нужны--они процветают во время пандемии.
7.5 тысяч--это только в Херсоне или в Житомире, а что остальным делать--ПОДЫХАТЬ?
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07.01.2021 15:02 Ответить
Видимо прививка действует!
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07.01.2021 15:07 Ответить
миллионы ФОПов и тлько 7500 воспользовались льготными кредитами...
Это где то 0,2 % от всех предприниамтелей
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07.01.2021 15:09 Ответить
начит 99,98% фопов адекватные люди. кто не ходил в банк для расчета кредита, тот думает что он действительно выгодный. но хрен там. 20% личных денег. бабки на руки не дают, а значит еще 20% пдв, через месяц 12,5% погаение и понеслась Рзда по кочкам. только через 8 месяцев, лошара понимает что его кинули.
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07.01.2021 18:28 Ответить
дайте и мне чевонибудь епта!
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07.01.2021 15:09 Ответить
Ты себе сам украдёшь
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07.01.2021 16:07 Ответить
ЗЕ-ПАБЕДА¡! Выдано по кредитов по 500 человек в области или по 10 человек на район. Зе-Масштабы реформ уместятся в одном стакане, а визга будет на цистерну
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07.01.2021 15:10 Ответить
Ну, теперь попрет! Ща как рванет в гору экономика. Не иначе Мендель двумя твита снова подмогла экономике. А шо, такое подспорье мелкому бизнесу! Только чего-то этот мелкий бизнес на Банковой стоит и расходится не собирается, хоть его менты по Киеву эбонитовыми палочками гоняют. особенно от мест, где Квартал-95 жирует.
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07.01.2021 15:13 Ответить
Только вот забыли указать что 5-7-9% на остаток суммы.Вот и посчитайте во сколько обойдется кредит на один год если выплачивать его ежемесячно.Это около 40% если не больше.
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07.01.2021 15:14 Ответить
да ну?
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07.01.2021 22:01 Ответить
Собственно, мечта рабов о самом жестоком обращении с ними осуществилась. Так что Зеленский и Ко - идеальный президент для миллионов рабов.
Поэтому они и спокойны. Они знают: рабы и дальше будут с благодарностью терпеть любое унижение и готовы жить в нищете… Единственным источником и причиной рабства в стране является народ.
Надо записать это в Конституцию…(с)
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07.01.2021 15:32 Ответить
Пепрекредитувались. І те - з відсьогом.
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07.01.2021 15:35 Ответить
достижение, мля
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07.01.2021 15:43 Ответить
Знакомый работает в банке, говорит что 80% часть этих кредитов 5-7-9 выдана родственникам самих банкиров. А простому предпринимателя тяжело получить. Вот такие пироги ))
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07.01.2021 16:01 Ответить
Так и есть. В жирные времена даже сраный овердрафт в 36% годовых было хрен получить! После 2008-го (юлин обвал курса) стали просить (внимание!) залог! Как всегда, превышаюший по стоимости минимум вдвое сумму овердрафта. Не все поймут юмор - "овердрафт" это беззалоговый кредит, рассчитывается по среднемесячным объемам транзакций предприятия
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07.01.2021 16:10 Ответить
Программой кредитования "5-7-9" воспользовались 5-7-9 тис предпринимателей, - Шмыгаль
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07.01.2021 16:28 Ответить
В Украине 1,8 миллиона ФОП , 7,5 тыс от этого количества то есть по факту это меньше чем 0,5% . Это такое же охренительное достижение как и все у зелебобиков.
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07.01.2021 16:28 Ответить
Всем привет! Сейчас работаю предпринимателем - как мне подключиться к этой программе? Кто-нибудь знает?
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07.01.2021 16:30 Ответить
Пойти в ощадбанк и подключиться если есть недвижимость которую в залог можно будет оставить
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07.01.2021 16:37 Ответить
Спасибо! Реально помогли. Значит начинать надо с ощадбанка.
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07.01.2021 17:25 Ответить
Большинство предпринимателей торгаши и занимаются бизнесом будто ходят на работу. Ни планов расти, и поменять сферу бизнеса. Сразу все транжирят на дом, на турцию, на машину новую.
Им не нужны кредиты. Они даже не видят куда тот кредит можно вложить.

Я не имею все ещё своего жилья, но вместо него купил 1850 кв м производственных помещений. И не желаю того кредита. Кому что...
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07.01.2021 16:47 Ответить
 
 