Программой кредитования "5-7-9" воспользовались более 7,5 тыс. предпринимателей, – Шмыгаль
Программой доступного кредитования под 5%, 7% или 9% уже воспользовались более 7,5 тыс. предпринимателей по всей Украине.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"По состоянию на сейчас уже более семи с половиной тысяч различных бизнесов по всей стране получили более 17 млрд гривень. Введен механизм государственных портфельных гарантий для малых и средних предпринимателей, когда государство обеспечивает до 80% кредита. Также продолжают действовать налоговые каникулы для ФЛП первой группы. До июня они освобождаются от уплаты единого социального взноса", - сказал он.
По словам Шмыгаля, в 2021 году программа продолжится и расширится.
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Из соседней новости про жену Юзика:
"В последней декларации нардепа указано, что его жена имеет наличные сбережения - 40 тыс. долларов и 100 тыс. гривен. Еще 100 тыс. долларов наличными хранит ее муж. В то же время семья, как указал сам Корявченков, имеет кредит на сумму более 180 тыс. долларов, из которого выплачена примерно четверть."
95 квартал надзвичайно прибутковий проект, і якщо у Юзіка такі статки, то він там на окладі гримера чи кухаря...
7.5 тысяч--это только в Херсоне или в Житомире, а что остальным делать--ПОДЫХАТЬ?
Это где то 0,2 % от всех предприниамтелей
Поэтому они и спокойны. Они знают: рабы и дальше будут с благодарностью терпеть любое унижение и готовы жить в нищете… Единственным источником и причиной рабства в стране является народ.
Надо записать это в Конституцию…(с)
Им не нужны кредиты. Они даже не видят куда тот кредит можно вложить.
Я не имею все ещё своего жилья, но вместо него купил 1850 кв м производственных помещений. И не желаю того кредита. Кому что...