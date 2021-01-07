Программой кредитования "5-7-9" воспользовались более 7,5 тыс. предпринимателей, – Шмыгаль

Программой доступного кредитования под 5%, 7% или 9% уже воспользовались более 7,5 тыс. предпринимателей по всей Украине.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"По состоянию на сейчас уже более семи с половиной тысяч различных бизнесов по всей стране получили более 17 млрд гривень. Введен механизм государственных портфельных гарантий для малых и средних предпринимателей, когда государство обеспечивает до 80% кредита. Также продолжают действовать налоговые каникулы для ФЛП первой группы. До июня они освобождаются от уплаты единого социального взноса", - сказал он.

По словам Шмыгаля, в 2021 году программа продолжится и расширится.

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