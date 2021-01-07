Програмою кредитування "5-7-9" скористалися понад 7,5 тис. підприємців, - Шмигаль
Програмою доступного кредитування під 5%, 7% або 9% вже скористалися понад 7,5 тис. підприємців по всій Україні.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Станом на зараз уже більш ніж сім з половиною тисяч різних бізнесів по всій країні отримали понад 17 мільярдів гривень. Впроваджено механізм державних портфельних гарантій для малих і середніх підприємців, коли держава забезпечує до 80% кредиту. Також продовжують діяти податкові канікули для ФОПів першої групи. До червня вони звільняються від сплати єдиного соціального внеску", – сказав він.
За словами Шмигаля, у 2021 році програма продовжиться і розшириться.
Топ коментарі
+11 Шрек Баблокат
показати весь коментар07.01.2021 14:59 Відповісти Посилання
+5 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар07.01.2021 14:59 Відповісти Посилання
+4 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар07.01.2021 15:01 Відповісти Посилання
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Из соседней новости про жену Юзика:
"В последней декларации нардепа указано, что его жена имеет наличные сбережения - 40 тыс. долларов и 100 тыс. гривен. Еще 100 тыс. долларов наличными хранит ее муж. В то же время семья, как указал сам Корявченков, имеет кредит на сумму более 180 тыс. долларов, из которого выплачена примерно четверть."
95 квартал надзвичайно прибутковий проект, і якщо у Юзіка такі статки, то він там на окладі гримера чи кухаря...
7.5 тысяч--это только в Херсоне или в Житомире, а что остальным делать--ПОДЫХАТЬ?
Это где то 0,2 % от всех предприниамтелей
Поэтому они и спокойны. Они знают: рабы и дальше будут с благодарностью терпеть любое унижение и готовы жить в нищете… Единственным источником и причиной рабства в стране является народ.
Надо записать это в Конституцию…(с)
Им не нужны кредиты. Они даже не видят куда тот кредит можно вложить.
Я не имею все ещё своего жилья, но вместо него купил 1850 кв м производственных помещений. И не желаю того кредита. Кому что...