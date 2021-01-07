Програмою кредитування "5-7-9" скористалися понад 7,5 тис. підприємців, - Шмигаль

Програмою доступного кредитування під 5%, 7% або 9% вже скористалися понад 7,5 тис. підприємців по всій Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Станом на зараз уже більш ніж сім з половиною тисяч різних бізнесів по всій країні отримали понад 17 мільярдів гривень. Впроваджено механізм державних портфельних гарантій для малих і середніх підприємців, коли держава забезпечує до 80% кредиту. Також продовжують діяти податкові канікули для ФОПів першої групи. До червня вони звільняються від сплати єдиного соціального внеску", – сказав він.

За словами Шмигаля, у 2021 році програма продовжиться і розшириться.

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