Если хотим быть цивилизованным государством, должны приучиться платить налоги, - Марченко

Успешное внедрение программных РРО позволяет освободить предпринимателей как от дополнительных финансовых, так и временных затрат.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина, об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

"РРО - это не только предприниматели. Это прежде всего - потребители, граждане Украины, конкурентный бизнес ... Ведь отечественный производитель, который легально производит и продает продукцию, страдает от конкурента, которые не учитывает такую ​​же продукцию и пользуется незаконным преимуществом. Закон - один для всех. Если хотим быть цивилизованным государством, должны приучиться платить налоги", - отметил Марченко.

Министр также сообщил, что на сегодня более 4,5 тыс. предпринимателей уже выбрали преимущества бесплатного программного приложения и зарегистрировали 58,4 тыс. PPO, с помощью которых фискализированы 103 млн чеков. В среднем это более 1 млн фискализированных документов в сутки. И с каждым днем ​​их количество растет.

"Это - ответ на вопрос, как должны двигаться. Откатывать назад эту историю - это слабое решение", - подчеркнул Марченко.

+33
и отучиться тырить с держбюджета !!!!
30.12.2020 15:49 Ответить
+24
Згоден.
Починаємо з Арселора, ДТЕКа, Метінвеста та інших кампаній олігархату.
Чи з ними ссикотно боротися?
30.12.2020 15:50 Ответить
+23
Если хотим быть цивилизованными, налоги должны платить все, особенно чиновники и депутаты. Потому что если собрать налоги со всего, что они надекларировали, у нас будет перевыполнение бюджета на несколько лет вперёд
30.12.2020 15:50 Ответить
Для того, щоб відповідально платили податки потрібно, щоб держава чесно виконувала свої обов`язки : забезпечувала справедливий суд, охороняла громадян а не концерт 95 кварталу, не розкрадувалися кошти з ковідного фонду і т д. Така держава заслуговує на повагу і відповідальність. Після «демонічного» 2020 кожен задумається: а навіщо платити на утримання КС, чиї рішення підривають вектор розвитку держави чи утримання ОП, як філії 95 кварталу, чи утримання пацанів із Корду, які і вдень і вночі стережуть вєлічайшего або охороняють Лисого під палацом Україна ? Найбільша втрата на сьогодні - це девальвація цінностей, осмислених після 2013-2014 р.р.
30.12.2020 18:03 Ответить
За останні роки не посаджено жодного корупціонера. Більш того, покарання за корупцію і приховування доходів лише зменшено. Ідіть в дупу! Який сенс платити найвищі в Європі податки на "велике крадійництво" і після купувати вакцину за свої щоб просто вижити? Я вже навіть не згадую за армію, освіту та пенсії...
30.12.2020 18:34 Ответить
"более 4,5 тыс. предпринимателей уже выбрали преимущества бесплатного программного приложения и зарегистрировали 58,4 тыс. PPO"
Примерно 13 РРО на одного предпринимателя.
ФОПовые фермы меняют аппаратные РРО на программные?
30.12.2020 19:34 Ответить
Одно только не учитывают в комментариях: это то, что наши пильщики бюджета и оффшорные махинаторы не завезены к нам с другой планеты, а тихонечко так выросли из маленьких таких неплательщиков налогов...
30.12.2020 19:52 Ответить
Платити податки, щоб ці мородери від влади покращували свої особисті статки.
30.12.2020 20:29 Ответить
Той хто платить податки - той раб !
30.12.2020 20:57 Ответить
Нужен налоговый (бюджетный) лимит зафиксированный в Конституции...
Чиновники не имеют права распоряжаться деньгами превышающими 10% от ВВП! То есть, если ввп Украины 100 млрд долл то бюджет = 10млрд.долл... Если ввп 1 трлн.долл, пожалуйста распоряжайтесь 100млрд.долл..
А то попривыкали придумывать соцпоппулисткие казнокрадские госпрограммы и підтримки разных приблатненных бизнесюков, что никаких налогов, эмиссии и кредитов МВФ не хватит...
30.12.2020 22:52 Ответить
Да ну! А почему отменили фискализацию деятельности 95квартала и им подобных артистов? Как на корпоративах выступать за 20.000$ - это не надо налогами ворьще облагать, а как маленьких ФОПов с рынков - нужно всем кассовые арпараты поставить и первичку проверить! Стыд и позор, это называется двойные стандарты!
31.12.2020 00:54 Ответить
Когда умники говорят что во всем цивилизованном мире есть кассовые аппараты для малого бизнеса, то всегда забывают добавить что еще есть во всем мире- налоговые каникулы несколько лет для новооткрывшихся предпринимателей, нулевые процентные ставки, дотации для малого бизнеса и различного рода программы поддержки! А у нас в период пандемии налоги повышают! Высказывания министра - просто глупость! Истинная цель фискализации - убить малый бизнес и расчистить дорогу для крупного ритейла (сетей супермаркетрв) в Украине!
31.12.2020 01:02 Ответить
