Если хотим быть цивилизованным государством, должны приучиться платить налоги, - Марченко
Успешное внедрение программных РРО позволяет освободить предпринимателей как от дополнительных финансовых, так и временных затрат.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина, об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.
"РРО - это не только предприниматели. Это прежде всего - потребители, граждане Украины, конкурентный бизнес ... Ведь отечественный производитель, который легально производит и продает продукцию, страдает от конкурента, которые не учитывает такую же продукцию и пользуется незаконным преимуществом. Закон - один для всех. Если хотим быть цивилизованным государством, должны приучиться платить налоги", - отметил Марченко.
Министр также сообщил, что на сегодня более 4,5 тыс. предпринимателей уже выбрали преимущества бесплатного программного приложения и зарегистрировали 58,4 тыс. PPO, с помощью которых фискализированы 103 млн чеков. В среднем это более 1 млн фискализированных документов в сутки. И с каждым днем их количество растет.
"Это - ответ на вопрос, как должны двигаться. Откатывать назад эту историю - это слабое решение", - подчеркнул Марченко.
