Якщо хочемо бути цивілізованою державою, маємо привчитися платити податки, - Марченко
Успішне впровадження програмних РРО дозволяє звільнити підприємців як від додаткових фінансових, так і тимчасових витрат.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
"РРО – це не тільки підприємці. Це насамперед – споживачі, громадяни України, конкурентний бізнес... Адже вітчизняний виробник, який легально виробляє і збуває продукцію, потерпає від конкурента, який не обліковує таку саму продукцію і користується незаконною перевагою. Закон – один для всіх. Якщо хочемо бути цивілізованою державою, маємо привчитися сплачувати податки", - зазначив Марченко.
Міністр також повідомив, що на сьогодні понад 4,5 тис. підприємців уже вибрали переваги безкоштовного програмного додатка і зареєстрували 58,4 тис. PPO, за допомогою яких фіскалізовано 103 млн чеків. У середньому це понад 1 млн фіскалізованих документів на добу. І щодня їхня кількість зростає.
"Це - відповідь на питання, як мають рухатися. Відкочувати назад цю історію - це слабке рішення", - зауважив Марченко.
Примерно 13 РРО на одного предпринимателя.
ФОПовые фермы меняют аппаратные РРО на программные?
Чиновники не имеют права распоряжаться деньгами превышающими 10% от ВВП! То есть, если ввп Украины 100 млрд долл то бюджет = 10млрд.долл... Если ввп 1 трлн.долл, пожалуйста распоряжайтесь 100млрд.долл..
А то попривыкали придумывать соцпоппулисткие казнокрадские госпрограммы и підтримки разных приблатненных бизнесюков, что никаких налогов, эмиссии и кредитов МВФ не хватит...