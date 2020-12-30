Якщо хочемо бути цивілізованою державою, маємо привчитися платити податки, - Марченко

Успішне впровадження програмних РРО дозволяє звільнити підприємців як від додаткових фінансових, так і тимчасових витрат.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"РРО – це не тільки підприємці. Це насамперед – споживачі, громадяни України, конкурентний бізнес... Адже вітчизняний виробник, який легально виробляє і збуває продукцію, потерпає від конкурента, який не обліковує таку саму продукцію і користується незаконною перевагою. Закон – один для всіх. Якщо хочемо бути цивілізованою державою, маємо привчитися сплачувати податки", - зазначив Марченко.

Міністр також повідомив, що на сьогодні понад 4,5 тис. підприємців уже вибрали переваги безкоштовного програмного додатка і зареєстрували 58,4 тис. PPO, за допомогою яких фіскалізовано 103 млн чеків. У середньому це понад 1 млн фіскалізованих документів на добу. І щодня ​​їхня кількість зростає.

"Це - відповідь на питання, як мають рухатися. Відкочувати назад цю історію - це слабке рішення", - зауважив Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон щодо забезпечення збору даних для декларування об'єктів оподаткування, - ОП