Мутировавший штамм коронавируса обнаружили в 22 странах Европы, - ВОЗ

В 22 странах Европы обнаружили мутировавший штамм коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Европейского регионального бюро ВОЗ.

"Как и все вирусы, вирус COVID-19 со временем изменился. Я понимаю озабоченность по поводу возможного воздействия вызывающего беспокойство варианта SARS CoV-2 (VOC). 22 страны Европейского региона ВОЗ обнаружили этот новый вариант", - отметил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Отмечается, что по состоянию на 6 января среди всех стран и территорий Европы почти половина имела 7-дневную заболеваемость, составлявшую более 150 новых случаев на 100 тыс. населения.

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