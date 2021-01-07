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Мутировавший штамм коронавируса обнаружили в 22 странах Европы, - ВОЗ
В 22 странах Европы обнаружили мутировавший штамм коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Европейского регионального бюро ВОЗ.
"Как и все вирусы, вирус COVID-19 со временем изменился. Я понимаю озабоченность по поводу возможного воздействия вызывающего беспокойство варианта SARS CoV-2 (VOC). 22 страны Европейского региона ВОЗ обнаружили этот новый вариант", - отметил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Отмечается, что по состоянию на 6 января среди всех стран и территорий Европы почти половина имела 7-дневную заболеваемость, составлявшую более 150 новых случаев на 100 тыс. населения.
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+11 Bogdan_
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У Дарвина сроки мутации меряются количеством поколений * количество индивидов, а т.к. вирус размножается примерно через 6 часов а не через 20 лет как человек, + клеток вируса в мире больне на 10 в 9 степени, то и мутации происходят очень быстро.
И никогда Дарвин не писал о миллионах лет на мутацию.
Слив засчитан.
мудмутации эпидемия в одной отдельно взятой стране практически ликвидирована и теперь даже жалкие крохи ковидного фонда можно спокойно прокатить через схемы распила бабла на строительстве дорог. А Юзику можно топать в салон за очередным Лэндровером. Или Лэндкрузером. Нам-то похер, мы уже все тачки слугам оплатили. А еще как по новым тарифам платить начнем, так не только эпоха бидности закончится, начнется эпоха ожирения.
Эй там , в Киеве !
У вас совсем мозгов нет , твари ???
У дикарей все проще - жил, заболел чем-то, умер от чего-то.
Кода была эпидемия Эболы, ВОЗ у каждого негра в жопе поковырялся, а теперь Африка опять одичала.
Вопрос только в одном, умышленно ли они его падлы выпустили в мир или случайно? Но этот вопрос чисто риторический ...
Как обьяснить отцу-амбалу, все врачи боятся. Позвали Палыча ,слесаря больницы.Говорят, обьяснишь мол гены,мутация.Дали сакан спиртата.Иди.
Спустился в холл,видит мужик сидит:
-Ты Иванов?
-Да.
-Дурак ты Иванов.Мутатор чаще надо было мыть. Негр у тебя родился. Геной назвали.
пока до нас дойдет вакцина от вируса COVID-19, весь мир уже будет бороться с вирусом COVID-21 / €..(европейский))))
Ай яй яй!
Чувствую пока не угробят всё шо можно будут тему чудовищноужаснонепобедимогокоронавируса впихивать в головы лохотрата бо напуганным народом легко управлять и можно списывать все свои косяки на мифический ковид.
На самом деле этот ковид обычный грипп и даже менее заразный чем другие разновидности.
Но уже мозги засрали такому количеству охлоса шо спрыгнуть с этой темы невозможно.
Бо тогда надо признать шо у власти находятся мошенники ну или в лучшем случае долбодятлы