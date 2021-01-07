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Мутований штам коронавірусу виявили в 22 країнах Європи, - ВООЗ
У 22 країнах Європи виявили мутований штам коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Європейського регіонального бюро ВООЗ.
"Як і всі віруси, вірус COVID-19 із часом змінився. Я розумію занепокоєння з приводу можливого впливу варіанта SARS CoV-2 (VOC). 22 країни Європейського регіону ВООЗ виявили цей новий варіант", - зазначив глава Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.
Зазначається, що станом на 6 січня серед усіх країн і територій Європи майже половина мала 7-денну захворюваність, що становила понад 150 нових випадків на 100 тис. населення.
Топ коментарі
+11 Bogdan_
показати весь коментар07.01.2021 15:13 Відповісти Посилання
+4 ПанСан
показати весь коментар07.01.2021 15:17 Відповісти Посилання
+3 ПанСан
показати весь коментар07.01.2021 15:30 Відповісти Посилання
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У Дарвина сроки мутации меряются количеством поколений * количество индивидов, а т.к. вирус размножается примерно через 6 часов а не через 20 лет как человек, + клеток вируса в мире больне на 10 в 9 степени, то и мутации происходят очень быстро.
И никогда Дарвин не писал о миллионах лет на мутацию.
Слив засчитан.
мудмутации эпидемия в одной отдельно взятой стране практически ликвидирована и теперь даже жалкие крохи ковидного фонда можно спокойно прокатить через схемы распила бабла на строительстве дорог. А Юзику можно топать в салон за очередным Лэндровером. Или Лэндкрузером. Нам-то похер, мы уже все тачки слугам оплатили. А еще как по новым тарифам платить начнем, так не только эпоха бидности закончится, начнется эпоха ожирения.
Эй там , в Киеве !
У вас совсем мозгов нет , твари ???
У дикарей все проще - жил, заболел чем-то, умер от чего-то.
Кода была эпидемия Эболы, ВОЗ у каждого негра в жопе поковырялся, а теперь Африка опять одичала.
Вопрос только в одном, умышленно ли они его падлы выпустили в мир или случайно? Но этот вопрос чисто риторический ...
Как обьяснить отцу-амбалу, все врачи боятся. Позвали Палыча ,слесаря больницы.Говорят, обьяснишь мол гены,мутация.Дали сакан спиртата.Иди.
Спустился в холл,видит мужик сидит:
-Ты Иванов?
-Да.
-Дурак ты Иванов.Мутатор чаще надо было мыть. Негр у тебя родился. Геной назвали.
пока до нас дойдет вакцина от вируса COVID-19, весь мир уже будет бороться с вирусом COVID-21 / €..(европейский))))
Ай яй яй!
Чувствую пока не угробят всё шо можно будут тему чудовищноужаснонепобедимогокоронавируса впихивать в головы лохотрата бо напуганным народом легко управлять и можно списывать все свои косяки на мифический ковид.
На самом деле этот ковид обычный грипп и даже менее заразный чем другие разновидности.
Но уже мозги засрали такому количеству охлоса шо спрыгнуть с этой темы невозможно.
Бо тогда надо признать шо у власти находятся мошенники ну или в лучшем случае долбодятлы