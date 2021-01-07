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Новини Коронавірус і карантин
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Мутований штам коронавірусу виявили в 22 країнах Європи, - ВООЗ

Мутований штам коронавірусу виявили в 22 країнах Європи, - ВООЗ

У 22 країнах Європи виявили мутований штам коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Європейського регіонального бюро ВООЗ.

"Як і всі віруси, вірус COVID-19 із часом змінився. Я розумію занепокоєння з приводу можливого впливу варіанта SARS CoV-2 (VOC). 22 країни Європейського регіону ВООЗ виявили цей новий варіант", - зазначив глава Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Зазначається, що станом на 6 січня серед усіх країн і територій Європи майже половина мала 7-денну захворюваність, що становила понад 150 нових випадків на 100 тис. населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай не впускає в країну фахівців ВООЗ, що їдуть розслідувати причини виникнення коронавірусу, - Гебреєсус

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Мутировавший штамм коронавируса обнаружили в 22 странах Европы, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9408
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07.01.2021 15:13 Відповісти
+4
Клюге норм чел. Работал в рашке, спутник хвалит - можно верить.
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07.01.2021 15:17 Відповісти
+3
Какой умный вирус, знает что жить и мутировать лучше в Европе.
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07.01.2021 15:30 Відповісти
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Вот тебе, бабушка, и 5G!...
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07.01.2021 15:13 Відповісти
Мутировавший штамм коронавируса обнаружили в 22 странах Европы, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9408
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07.01.2021 15:13 Відповісти
То що будуть карантинити до 2030 року?
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07.01.2021 15:13 Відповісти
Ес сам мутировалса когда подпесал договор с рашкой о строитерстве "северный паток 2" после окупацие УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛ ,Крим и Донбасс русскими.(скажите это Германия подпесал- эи немцы и рулят "европой)
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07.01.2021 15:13 Відповісти
у діда дарвіна для мутацій і еволюцій потрібно трохи більше часу.а тут майже щогодини віруси мутують.як ви,блін,задовбали своєю брехнею.
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07.01.2021 15:15 Відповісти
Так для вируса уже много времени прошло. Сотни поколений. Тем более что вирус он постоянно обменивается информацией с другими вирусами и организмами.
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07.01.2021 15:27 Відповісти
))) если бы он не использовал для этого обмена инфой 5G, то его мутации шли бы не так быстро.
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07.01.2021 15:31 Відповісти
ну да,ну да.мільйони роки не було мутацій,а тут,блін,як прорвало.
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07.01.2021 15:49 Відповісти
Этот вирус не жил на человеке. Он появился только недавно когда кто-то сожрал летучую мышь или там еще что-то такое.
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07.01.2021 15:50 Відповісти
Коронавирусы это вообще недавнее изобретение. Раньше больные коронавирусами это была небольшая группа населения в глухих районах Китая. Но из-за глобализации теперь эти вирусы кошмарят мир уже двадцать лет. Атипичная пневмония, птичий грипп, теперь это.
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07.01.2021 15:52 Відповісти
а шо в Китаї тільки коронавірус?там люди хворіють ,як і кругом,багатьма іншими інфекційними захворюваннями.чому короні така привілегія -інфікувати пів планети?
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07.01.2021 16:00 Відповісти
В Китае находится пустыня Гоби и еще что-то такое. Это огромное кладбище динозавров. А динозавры это носители разнообразных инфекций.
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07.01.2021 16:02 Відповісти
у тебя VPN отклеялся, динозавр
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07.01.2021 16:16 Відповісти
Там раньше были джунгли или что-то такое и реки сносили тела дохлых динозавров. А динозавры это огромные твари на которых жило куча паразитов. Теперь остатки этих инфекций убивают человечество.
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07.01.2021 16:23 Відповісти
днк вже тих динозаврів відтворити не можна,а говорити про якесь розмноження.
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07.01.2021 17:03 Відповісти
Еще чуть про эти болячки. Особенность вируса в том, что вирус это не живое существо. Оно живет только на живом организме, а иначе впадает в спячку или что-то такое. И при хороших условиях вирус может жить чуть ли не вечно.
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07.01.2021 16:28 Відповісти
Оля, ты бы Дарвина почитала прежде чем нести чушь.
У Дарвина сроки мутации меряются количеством поколений * количество индивидов, а т.к. вирус размножается примерно через 6 часов а не через 20 лет как человек, + клеток вируса в мире больне на 10 в 9 степени, то и мутации происходят очень быстро.
И никогда Дарвин не писал о миллионах лет на мутацию.
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07.01.2021 16:02 Відповісти
мутації ніяким боком до еволюції?це раз.друге.якби корона мутувала ,так я ви намалювали,то по дорозі з Китаю до Європи вже точно якийсь динозаврик прийшов би.прочитайте те,що ви написали і подумайте.
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07.01.2021 17:02 Відповісти
Понятно, не нашла к чему придраться, сама придумала фразу "мутації ніяким боком до еволюції", сама приписала ее мне и сама же с пеной у рта бросилась ее опровергать
Слив засчитан.
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07.01.2021 17:29 Відповісти
ви не зрозуміли.я поставила запитання.мутації -це причина еволюції?що є причиною генних мутацій?так просто ген за шість годин не може мутувати.
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07.01.2021 17:36 Відповісти
де це написано що не може? за 6 годин в світі проходить 10 в 20 ступені реплікацій ДНК вірусу. Це дає доволі вісоку ступінь ймовірності мутації хоча б в 1-2 випадках.
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08.01.2021 10:04 Відповісти
Клюге норм чел. Работал в рашке, спутник хвалит - можно верить.
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07.01.2021 15:17 Відповісти
А вакцина на мутата действует?Если нет то нефиг и колоть ее.
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07.01.2021 15:18 Відповісти
Возглавивший захват Капитолия «викинг» - сторонник американского движения путинистов
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07.01.2021 15:18 Відповісти
санкції,санкції...
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07.01.2021 15:22 Відповісти
А у нас мутировала только система тестирования населения. Благодаря чудесной муд мутации эпидемия в одной отдельно взятой стране практически ликвидирована и теперь даже жалкие крохи ковидного фонда можно спокойно прокатить через схемы распила бабла на строительстве дорог. А Юзику можно топать в салон за очередным Лэндровером. Или Лэндкрузером. Нам-то похер, мы уже все тачки слугам оплатили. А еще как по новым тарифам платить начнем, так не только эпоха бидности закончится, начнется эпоха ожирения.
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07.01.2021 15:22 Відповісти
В Украине мутировали тарифы и цены - стали совсем идиотскими и людоедскими .
Эй там , в Киеве !
У вас совсем мозгов нет , твари ???
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07.01.2021 15:29 Відповісти
Какой умный вирус, знает что жить и мутировать лучше в Европе.
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07.01.2021 15:30 Відповісти
Он мутирует там, где эти мутации могут обнаружить.

У дикарей все проще - жил, заболел чем-то, умер от чего-то.
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07.01.2021 15:37 Відповісти
Ааа... теперь понятно. А я смотрю все нет и нет рассказов о мутациях из диких Китая, Австралии, США, Канады... Все Европа да Европа.
Кода была эпидемия Эболы, ВОЗ у каждого негра в жопе поковырялся, а теперь Африка опять одичала.
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07.01.2021 15:47 Відповісти
ПАР, Нігерія... ви були неуважні.
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07.01.2021 16:22 Відповісти
у родителей вируса ,от которого заболевшие люди , теряют нюх - отличный нюх.Его ефиоптваюВОЗовскаямать знает в каких странах имеются деньги,для того,что бы родившейся ею мутант имел какие то монеты на пропитание для сенбья и для родителей своих
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07.01.2021 17:42 Відповісти
Оппозиция тоже вакцинировалась. Иначе, почему молчит?https://www.obozrevatel.com/person/brodskij.htm Мутований штам коронавірусу виявили в 22 країнах Європи, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8741 https://www.obozrevatel.com/person/brodskij.htm Михаил Бродский https://www.obozrevatel.com/politics/ Политика / Мнения 4 часа назадМутований штам коронавірусу виявили в 22 країнах Європи, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 662833,7 т.https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.obozrevatel.com/newssubdomain/politics/oppozitsiya-tozhe-vaktsinirovalas-inache-pochemu-molchit.htm?_gl=1*1auhs81*_ga*MTM1MTExNzU3Ny4xNjA5OTMxMTMx*_ga_JBX3X27G7H*MTYxMDAyNjA1NS4zLjAuMTYxMDAyNjA2My4w&_ga=2.255898946.895230447.1609989160-1351117577.1609931131
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07.01.2021 15:31 Відповісти
Становится все более очевидным, что вирус covid19 создан в лаб. Раша-Китая и ни кем другим !

Вопрос только в одном, умышленно ли они его падлы выпустили в мир или случайно? Но этот вопрос чисто риторический ...
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07.01.2021 15:41 Відповісти
Мутований штам коронавірусу виявили в 22 країнах Європи, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7865
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07.01.2021 15:58 Відповісти
Родился у женщины негр малыш.
Как обьяснить отцу-амбалу, все врачи боятся. Позвали Палыча ,слесаря больницы.Говорят, обьяснишь мол гены,мутация.Дали сакан спиртата.Иди.
Спустился в холл,видит мужик сидит:
-Ты Иванов?
-Да.
-Дурак ты Иванов.Мутатор чаще надо было мыть. Негр у тебя родился. Геной назвали.
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07.01.2021 16:03 Відповісти
я так и знал...
пока до нас дойдет вакцина от вируса COVID-19, весь мир уже будет бороться с вирусом COVID-21 / €..(европейский))))
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07.01.2021 16:17 Відповісти
А ка же свидетели секты вакцинации? Все умрут?
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07.01.2021 16:23 Відповісти
Преспективы для коронобесов безграничны из изветных вирусов 50% не могут определить, только антитела и наблюдают, а сам вирус выявить не могут да ,так шо работы не початый край. (Вирусолог Жолобак)
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07.01.2021 16:29 Відповісти
Ипать колотить неужели грипп обнаружили?
Ай яй яй!
Чувствую пока не угробят всё шо можно будут тему чудовищноужаснонепобедимогокоронавируса впихивать в головы лохотрата бо напуганным народом легко управлять и можно списывать все свои косяки на мифический ковид.

На самом деле этот ковид обычный грипп и даже менее заразный чем другие разновидности.
Но уже мозги засрали такому количеству охлоса шо спрыгнуть с этой темы невозможно.
Бо тогда надо признать шо у власти находятся мошенники ну или в лучшем случае долбодятлы
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07.01.2021 17:03 Відповісти
 
 