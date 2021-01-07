Жители Харьковщины перекрыли трассу из-за подорожания газа. ФОТО

В городе Валки Харьковской области люди перекрывали дорогу, протестуя против повышения тарифов на газ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Трассу М-03 Киев-Харьков-Должанский перекрывали с 12 до 13 часов. Люди ходили по пешеходному переходу и скандировали "Ганьба!".

По свидетельствам очевидцев, на месте протеста образовалась большая пробка.

"Никаких нарушений общественного порядка не допущено", - сообщили в полиции.

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Как отметила на своей странице в Facebook бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская за последние 4 дня уже в трех областях люди перекрывают трассы, потому что не могут оплатить новые тарифы на доставку газа.

Так, по ее словам, 4 января люди перекрыли трассу в г. Лубны Полтавской области. Стоимость доставки регулятор повысил в конце декабря на 201%.

Как пишет ТСН, по словам протестующих, в полученные ими платежки были вписаны лишние суммы, а тарифы оказались завышены в два раза.

"Потребителям, которые отапливают жилье газом, дополнительно начислили по 299 кубометров. Учитывая новый тариф в 2,94 гривен за кубометр транспортировки, дополнительно людям нужно платить 879 гривен ежегодно. По сути — ни за что", - говорится в сообщении.





Фото: ТСН

6 января - Снятин, Ивано-Франковская область. Стоимость доставки регулятор повысил в конце декабря на 165,9%.

Согласно сообщению в Facebook-группе "Снятинчани" протестующие против повышения тарифов на газ перекрыли трассу Н-10 Ивано-Франковск – Черновцы в микрорайоне Кулачин. На фотографиях с акции люди держали рукописные плакаты с надписями "Помогите согреться украинцам" и другие, посвященные цене на газ.











Фото: Наталя Бордун/Facebook

7 января - Валки, Харьковская область. Стоимость доставки регулятор повысил в конце декабря на 167,6%.

"Самое время поблагодарить президента за радостные праздники и пожелать, чтобы его новогодние и рождественские празднования были похожи на те, что он устроил для украинцев в этом году", - написала она.