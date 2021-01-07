Жители Харьковщины перекрыли трассу из-за подорожания газа. ФОТО
В городе Валки Харьковской области люди перекрывали дорогу, протестуя против повышения тарифов на газ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Трассу М-03 Киев-Харьков-Должанский перекрывали с 12 до 13 часов. Люди ходили по пешеходному переходу и скандировали "Ганьба!".
По свидетельствам очевидцев, на месте протеста образовалась большая пробка.
"Никаких нарушений общественного порядка не допущено", - сообщили в полиции.
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Как отметила на своей странице в Facebook бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская за последние 4 дня уже в трех областях люди перекрывают трассы, потому что не могут оплатить новые тарифы на доставку газа.
Так, по ее словам, 4 января люди перекрыли трассу в г. Лубны Полтавской области. Стоимость доставки регулятор повысил в конце декабря на 201%.
Как пишет ТСН, по словам протестующих, в полученные ими платежки были вписаны лишние суммы, а тарифы оказались завышены в два раза.
"Потребителям, которые отапливают жилье газом, дополнительно начислили по 299 кубометров. Учитывая новый тариф в 2,94 гривен за кубометр транспортировки, дополнительно людям нужно платить 879 гривен ежегодно. По сути — ни за что", - говорится в сообщении.
6 января - Снятин, Ивано-Франковская область. Стоимость доставки регулятор повысил в конце декабря на 165,9%.
Согласно сообщению в Facebook-группе "Снятинчани" протестующие против повышения тарифов на газ перекрыли трассу Н-10 Ивано-Франковск – Черновцы в микрорайоне Кулачин. На фотографиях с акции люди держали рукописные плакаты с надписями "Помогите согреться украинцам" и другие, посвященные цене на газ.
7 января - Валки, Харьковская область. Стоимость доставки регулятор повысил в конце декабря на 167,6%.
"Самое время поблагодарить президента за радостные праздники и пожелать, чтобы его новогодние и рождественские празднования были похожи на те, что он устроил для украинцев в этом году", - написала она.
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Вот прикиньте сами, почему победит кандидат от ОПЗЖ: сложите голоса ОПЗЖ, Слуг Народа,и Батькивщины, и получите больше 50%.
А в том, что "подмененная" баба-Юля голоса отдаст кандидату от ОПЗЖ даже не сомневайтесь, для того ее и подменили.
Это не шутка, это печальная правда, следующие президентские выборы будут концом Украины, она станет российским территориальном округом.
Поскольку на то, что лохторат поумнеет, надеятся совршенно бесполезно, необходимо, чтобы выборов не было любым путем, пусть хоть метеорит упадет.
Про це лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила в ефірі програми «Шустер LIVE» на телеканалі «112 Україна».
Вона пояснила, що в країні видобувається 19,5 млрд. кубометрів газу, а необхідно - 21,48.
Нагадаємо, Юлія Тимошенко запропонувала також створити слідчу комісію в парламенті, яка проаналізує підвищення тарифів на комунальні послуги, та висловила готовність її очолити.
Юля, АУ!!!!!!!!!!! Что теперь тебя уже все устраивает?
15.01.19 00:15
Одразу після перемоги на виборах новий президент подасть до парламенту законопроект про зміну порядку забезпечення населення газом.
Українці отримають газ власного видобутку за вдвічі нижчою ціною, що суттєво зменшить видатки на житлово-комунальні послуги.
Про це в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявила Юлія Тимошенко.
Водночас, запевнила Юлія Тимошенко, найбільш незахищені верстви населення продовжать отримувати субсидії.
https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-ukra%D1%97ncyam-ukra%D1%97nskij-gaz-za-vdvichi-nizhchoyu-cinoyu/