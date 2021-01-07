РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11700 посетителей онлайн
Новости
33 557 304

Жители Харьковщины перекрыли трассу из-за подорожания газа. ФОТО

В городе Валки Харьковской области люди перекрывали дорогу, протестуя против повышения тарифов на газ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Трассу М-03 Киев-Харьков-Должанский перекрывали с 12 до 13 часов. Люди ходили по пешеходному переходу и скандировали "Ганьба!".

По свидетельствам очевидцев, на месте протеста образовалась большая пробка.

"Никаких нарушений общественного порядка не допущено", - сообщили в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: В Полтавской области около 300 человек перекрыли трассу из-за высокого тарифа на газ. ВИДЕО+ФОТО

Жители Харьковщины перекрыли трассу из-за подорожания газа 01
Жители Харьковщины перекрыли трассу из-за подорожания газа 02

Как отметила на своей странице в Facebook бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская за последние 4 дня уже в трех областях люди перекрывают трассы, потому что не могут оплатить новые тарифы на доставку газа.

Так, по ее словам, 4 января люди перекрыли трассу в г. Лубны Полтавской области. Стоимость доставки регулятор повысил в конце декабря на 201%.

Как пишет ТСН, по словам протестующих, в полученные ими платежки были вписаны лишние суммы, а тарифы оказались завышены в два раза.

Жители Харьковщины перекрыли трассу из-за подорожания газа 04

"Потребителям, которые отапливают жилье газом, дополнительно начислили по 299 кубометров. Учитывая новый тариф в 2,94 гривен за кубометр транспортировки, дополнительно людям нужно платить 879 гривен ежегодно. По сути — ни за что", - говорится в сообщении.

Жители Харьковщины перекрыли трассу из-за подорожания газа 04
Жители Харьковщины перекрыли трассу из-за подорожания газа 05
Фото: ТСН

6 января - Снятин, Ивано-Франковская область. Стоимость доставки регулятор повысил в конце декабря на 165,9%.

Согласно сообщению в Facebook-группе "Снятинчани" протестующие против повышения тарифов на газ перекрыли трассу Н-10 Ивано-Франковск – Черновцы в микрорайоне Кулачин. На фотографиях с акции люди держали рукописные плакаты с надписями "Помогите согреться украинцам" и другие, посвященные цене на газ.

Жители Харьковщины перекрыли трассу из-за подорожания газа 06
Жители Харьковщины перекрыли трассу из-за подорожания газа 07
Жители Харьковщины перекрыли трассу из-за подорожания газа 08
Жители Харьковщины перекрыли трассу из-за подорожания газа 09
Жители Харьковщины перекрыли трассу из-за подорожания газа 10
Фото: Наталя Бордун/Facebook

7 января - Валки, Харьковская область. Стоимость доставки регулятор повысил в конце декабря на 167,6%.

"Самое время поблагодарить президента за радостные праздники и пожелать, чтобы его новогодние и рождественские празднования были похожи на те, что он устроил для украинцев в этом году", - написала она.

Жители Харьковщины перекрыли трассу из-за подорожания газа 11

Автор: 

Газ (10237) дороги (2512) протест (5862) Харьковщина (5577) Тарифы на газ (352) Загребельская Агия (102)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+63
Жители Харьковщины перекрыли трассу из-за подорожания газа - Цензор.НЕТ 1186
показать весь комментарий
07.01.2021 16:56 Ответить
+56
- ЗЕ-е-е-е-е-е! Ты же обещаль!
- Я вам ничего не должен!
Жители Харьковщины перекрыли трассу из-за подорожания газа - Цензор.НЕТ 7126
показать весь комментарий
07.01.2021 17:00 Ответить
+54
харьков так активно голосовал за зеленого паяца-пусть штурмуют офис президента и офисы зеленобобиков-
показать весь комментарий
07.01.2021 16:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
После того, как Жулька "переболела ковидом", ее как подменили.
Вот прикиньте сами, почему победит кандидат от ОПЗЖ: сложите голоса ОПЗЖ, Слуг Народа,и Батькивщины, и получите больше 50%.
А в том, что "подмененная" баба-Юля голоса отдаст кандидату от ОПЗЖ даже не сомневайтесь, для того ее и подменили.
Это не шутка, это печальная правда, следующие президентские выборы будут концом Украины, она станет российским территориальном округом.
Поскольку на то, что лохторат поумнеет, надеятся совршенно бесполезно, необходимо, чтобы выборов не было любым путем, пусть хоть метеорит упадет.
показать весь комментарий
09.01.2021 14:41 Ответить
Юлія Тимошенко: Україна може забезпечити себе газом власного видобутку
Про це лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила в ефірі програми «Шустер LIVE» на телеканалі «112 Україна».
Вона пояснила, що в країні видобувається 19,5 млрд. кубометрів газу, а необхідно - 21,48.
Нагадаємо, Юлія Тимошенко запропонувала також створити слідчу комісію в парламенті, яка проаналізує підвищення тарифів на комунальні послуги, та висловила готовність її очолити.

Юля, АУ!!!!!!!!!!! Что теперь тебя уже все устраивает?
показать весь комментарий
09.01.2021 12:33 Ответить
Юлія Тимошенко: Українцям - український газ за вдвічі нижчою ціною
15.01.19 00:15
Одразу після перемоги на виборах новий президент подасть до парламенту законопроект про зміну порядку забезпечення населення газом.
Українці отримають газ власного видобутку за вдвічі нижчою ціною, що суттєво зменшить видатки на житлово-комунальні послуги.
Про це в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявила Юлія Тимошенко.
Водночас, запевнила Юлія Тимошенко, найбільш незахищені верстви населення продовжать отримувати субсидії.
https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-ukra%D1%97ncyam-ukra%D1%97nskij-gaz-za-vdvichi-nizhchoyu-cinoyu/
показать весь комментарий
09.01.2021 12:38 Ответить
молодцы люди объеденяються надо пример с них брать только вместе мы сможем сломать хребет это людоедской гадине
показать весь комментарий
10.01.2021 21:15 Ответить
Страница 4 из 4
 
 