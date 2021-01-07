Мешканці Харківщини перекрили трасу через подорожчання газу. ФОТО

У місті Валки Харківської області люди перекривали дорогу, протестуючи проти підвищення тарифів на газ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Трасу М-03 Київ-Харків-Довжанський перекривали з 12 до 13 годин. Люди ходили по пішохідному переходу і скандували "Ганьба!".

За свідченнями очевидців, на місці протесту утворилася велика пробка.

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"Жодних порушень громадського порядку не допущено", - повідомили в поліції.





Як зазначила на своїй сторінці у Facebook колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, за останні 4 дні вже в трьох областях люди перекривають траси, бо не можуть оплатити нові тарифи на доставку газу.

Так, за її словами, 4 січня люди перекрили трасу в м.Лубни Полтавської області. Вартість доставки регулятор підвищив наприкінці грудня на 201%.

Як пише ТСН, за словами протестувальників, в отримані ними платіжки були вписані зайві суми, а тарифи виявилися завищені удвічі.

"Споживачам, які опалюють житло газом, додатково нарахували по 299 кубометрів. З огляду на новий тариф у 2,94 гривні за кубометр транспортування, додатково людям потрібно платити 879 гривень щорічно. По суті - ні за що", - йдеться в повідомленні.



Фото: ТСН

6 січня - Снятин, Івано-Франківська область. Вартість доставки регулятор підвищив наприкінці грудня на 165,9%.

Згідно з повідомленням у Facebook-групі "Снятинчани", протестувальники проти підвищення тарифів на газ перекрили трасу Н-10 Івано-Франківськ - Чернівці в мікрорайоні Кулачин. На фотографіях з акції люди тримали рукописні плакати з написами "Допоможіть зігрітися українцям" та інші, присвячені ціні на газ.









Фото: Наталя Бордун/Facebook

7 січня - Валки, Харківська область. Вартість доставки регулятор підвищив наприкінці грудня на 167,6%.

"Саме час подякувати президенту за радісні свята і побажати, щоб його новорічні та різдвяні святкування були схожі на ті, що він влаштував для українців цього року", - написала вона.