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Мешканці Харківщини перекрили трасу через подорожчання газу. ФОТО

У місті Валки Харківської області люди перекривали дорогу, протестуючи проти підвищення тарифів на газ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Трасу М-03 Київ-Харків-Довжанський перекривали з 12 до 13 годин. Люди ходили по пішохідному переходу і скандували "Ганьба!".

За свідченнями очевидців, на місці протесту утворилася велика пробка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3%

"Жодних порушень громадського порядку не допущено", - повідомили в поліції.

Мешканці Харківщини перекрили трасу через подорожчання газу 01
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Як зазначила на своїй сторінці у Facebook колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, за останні 4 дні вже в трьох областях люди перекривають траси, бо не можуть оплатити нові тарифи на доставку газу.

Так, за її словами, 4 січня люди перекрили трасу в м.Лубни Полтавської області. Вартість доставки регулятор підвищив наприкінці грудня на 201%.

Як пише ТСН, за словами протестувальників, в отримані ними платіжки були вписані зайві суми, а тарифи виявилися завищені удвічі.

Мешканці Харківщини перекрили трасу через подорожчання газу 03

"Споживачам, які опалюють житло газом, додатково нарахували по 299 кубометрів. З огляду на новий тариф у 2,94 гривні за кубометр транспортування, додатково людям потрібно платити 879 гривень щорічно. По суті - ні за що", - йдеться в повідомленні.

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Фото: ТСН

6 січня - Снятин, Івано-Франківська область. Вартість доставки регулятор підвищив наприкінці грудня на 165,9%.

Згідно з повідомленням у Facebook-групі "Снятинчани", протестувальники проти підвищення тарифів на газ перекрили трасу Н-10 Івано-Франківськ - Чернівці в мікрорайоні Кулачин. На фотографіях з акції люди тримали рукописні плакати з написами "Допоможіть зігрітися українцям" та інші, присвячені ціні на газ.

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Мешканці Харківщини перекрили трасу через подорожчання газу 09Фото: Наталя Бордун/Facebook

7 січня - Валки, Харківська область. Вартість доставки регулятор підвищив наприкінці грудня на 167,6%.

"Саме час подякувати президенту за радісні свята і побажати, щоб його новорічні та різдвяні святкування були схожі на ті, що він влаштував для українців цього року", - написала вона.

Мешканці Харківщини перекрили трасу через подорожчання газу 10

Автор: 

газ (10495) дороги (3074) протест (2402) Харківщина (6054) Тарифи на газ (1060)


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Топ коментарі
+63
Жители Харьковщины перекрыли трассу из-за подорожания газа - Цензор.НЕТ 1186
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07.01.2021 16:56 Відповісти
+56
- ЗЕ-е-е-е-е-е! Ты же обещаль!
- Я вам ничего не должен!
Жители Харьковщины перекрыли трассу из-за подорожания газа - Цензор.НЕТ 7126
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07.01.2021 17:00 Відповісти
+54
харьков так активно голосовал за зеленого паяца-пусть штурмуют офис президента и офисы зеленобобиков-
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07.01.2021 16:56 Відповісти
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После того, как Жулька "переболела ковидом", ее как подменили.
Вот прикиньте сами, почему победит кандидат от ОПЗЖ: сложите голоса ОПЗЖ, Слуг Народа,и Батькивщины, и получите больше 50%.
А в том, что "подмененная" баба-Юля голоса отдаст кандидату от ОПЗЖ даже не сомневайтесь, для того ее и подменили.
Это не шутка, это печальная правда, следующие президентские выборы будут концом Украины, она станет российским территориальном округом.
Поскольку на то, что лохторат поумнеет, надеятся совршенно бесполезно, необходимо, чтобы выборов не было любым путем, пусть хоть метеорит упадет.
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09.01.2021 14:41 Відповісти
Юлія Тимошенко: Україна може забезпечити себе газом власного видобутку
Про це лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила в ефірі програми «Шустер LIVE» на телеканалі «112 Україна».
Вона пояснила, що в країні видобувається 19,5 млрд. кубометрів газу, а необхідно - 21,48.
Нагадаємо, Юлія Тимошенко запропонувала також створити слідчу комісію в парламенті, яка проаналізує підвищення тарифів на комунальні послуги, та висловила готовність її очолити.

Юля, АУ!!!!!!!!!!! Что теперь тебя уже все устраивает?
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09.01.2021 12:33 Відповісти
Юлія Тимошенко: Українцям - український газ за вдвічі нижчою ціною
15.01.19 00:15
Одразу після перемоги на виборах новий президент подасть до парламенту законопроект про зміну порядку забезпечення населення газом.
Українці отримають газ власного видобутку за вдвічі нижчою ціною, що суттєво зменшить видатки на житлово-комунальні послуги.
Про це в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявила Юлія Тимошенко.
Водночас, запевнила Юлія Тимошенко, найбільш незахищені верстви населення продовжать отримувати субсидії.
https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-ukra%D1%97ncyam-ukra%D1%97nskij-gaz-za-vdvichi-nizhchoyu-cinoyu/
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09.01.2021 12:38 Відповісти
молодцы люди объеденяються надо пример с них брать только вместе мы сможем сломать хребет это людоедской гадине
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10.01.2021 21:15 Відповісти
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