Полмиллиона украинцев получили "карантинные" 8000 грн, - ОП
Выплаты помощи на период карантинных ограничений в сумме 8000 гривен завершатся в ближайшие дни. Помощь уже получили полмиллиона украинцев.
Об этом сообщает Офис Президента, информирует Цензор.НЕТ.
В ОП отметили, что в рамках этой программы помощи перечислено 3,64 млрд гривен.
"Прежде всего мы сохранили немало рабочих мест благодаря нашим экономическим инициативам. Мы работаем для людей. Украинцы видят, что государство заботится в трудную минуту, так легче пережить любые ограничения. Во-вторых, важно, что наработано цифровые инструменты, когда не надо стоять в очередях, нет скоплений, когда уничтожено бюрократическую волокиту, а люди в несколько кликов могут получить выплаты. Это также уменьшает коррупционные риски, ведь нет общения чиновника и человека. Это яркий пример того, какой будет цифровая Украина", - заявил президент Владимир Зеленский.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что наработанные инструменты доказали свою эффективность.
"Благодаря инструментам по финансированию частичной безработицы удалось сохранить более 500 тысяч рабочих мест. Только последняя программа - компенсация до восьми тысяч гривен на каждого работника, чье рабочее время сокращено, охватила почти 160 тысяч работников", - сказал глава правительства.
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Вопрос "На каком основании выплаты предпринимателям и их наемным сотрудникам материальной помощи проводились из средств Пенсионного фонда Украины, целевого внебюджетного фонда,", еще станет основанием серьезного уголовного расследования.
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Але рядом перукарня, працює, клієнтів приймає по запису, на обслуговування клієнта іде часу більше, якщо стрижка і фарбування то 1,5 год і більше, під час такої процедури клієнт без маски. Поблизу також працює супермаркет, покупців море, всі в масках але дистанцію 1,5 м ніхто не дотримується. Логіка?
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07:39
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8 000.00 грн
Такая помощь будет предоставляться в размере 8000 грн. Получить ее смогут наемные работники, которые потеряли часть зарплаты в результате усиления карантинных ограничений, и ФОПы, которые потеряли часть дохода из-за запрета на полноценное функционирование.
Основной вид деятельности таких субъектов хозяйствования и ФЛП должен быть одним из Перечня основных видов экономической деятельности, относительно которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия (Перечень вскоре утвердит Кабмин) и заявлен первым в сведениях из ЕГР по состоянию на 31 октября 2020 года.
Отметим, что уже анонсированы https://biz.ligazakon.net/ru/news/199889_pomoshch-8000-grn-poluchat-fopy-shesti-kategoriy-kved шесть КВЭДов , которые будут включены в этот Перечень.
Единоразовая материальная помощь застрахованным лицам не предоставляется:
наемным работникам:
которые на дату обращения работают у субъекта хозяйствования, который не начислил ЕСВ за третий квартал 2020 года;
которые работают у субъекта хозяйствования, основной КВЭД которого на 31 октября не относился к Перечню;
которые работают у субъекта хозяйствования по совместительству;
средняя зарплата которых превышает 30 тыс. гривен в месяц. Для исчисления учитываются все месяцы III квартала 2020 года;
физическим лицам - предпринимателям, которые являются застрахованными лицами:
которые зарегистрированы меньше трех месяцев;
которые оплатили в 2020 году ЕСВ за себя меньше чем за три месяца;
основной вид экономической деятельности которых на 31 октября не относился к Перечню;
которые являются наемными работниками и ФЛП одновременно;
предпринимательская деятельность которых прекращена.
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2. Единоразовая материальная помощь субъектам хозяйствования
Эта помощь будет предоставляться для выплаты работникам ради сохранения рабочих мест. Ее смогут получить субъекты хозяйствования - юридические лица, которые вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени работников, в том числе из-за простоя, после внедрения ограничительных противоэпидемических мероприятий. Размер помощи определяется пропорционально рабочему времени работника, которое сокращено или запланировано сократить, в том числе из-за простоя, и не может превышать 8000 гривен на одного работника.
Единоразовая материальная помощь не предоставляется:
за наемных работников:
которые работают у работодателя и за которых работодателем оплачено ЕСВ меньше чем все месяцы третьего квартала 2020 года;
которые работают у работодателя по совместительству;
субъектам хозяйствования:
которые зарегистрированы менее трех месяцев;
которые получают пособие по частичной безработице и/или пособие по частичной безработице на период карантина;
деятельность прекращена, находится в состоянии прекращения или банкротства.
3. Единоразовая компенсация субъектам хозяйствования
Такую выплату смогут получить субъекты хозяйствования - юридические лица, с целью возмещения расходов на ЕСВ в случае, если на 31 октября 2020 года их основной вид экономической деятельности относился к Перечню видов экономической деятельности.
Сумма единоразовой компенсации рассчитывается как среднее значение оплаченных сумм ЕСВ за десять месяцев, которые предшествовали вступлению в силу данного Закона.
Единоразовая компенсация ЕСВ не предоставляется, если у субъекта хозяйствования на дату вступления в силу Закона есть задолженность по уплате единого взноса и если его деятельность по данным ЕГР прекращена.
Буквы знаешь - читай
это все https://glavcom.ua/news/restoranna-asociaciya-vidmezhuvalas-vid-fop-maydanu-tam-stirchat-kontrabandni-vuha-728803.html ФОП-майдан ,но мало потребовали
500000х8000=4000000000грн.
станок на старте