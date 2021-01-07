Полмиллиона украинцев получили "карантинные" 8000 грн, - ОП

Выплаты помощи на период карантинных ограничений в сумме 8000 гривен завершатся в ближайшие дни. Помощь уже получили полмиллиона украинцев.

Об этом сообщает Офис Президента, информирует Цензор.НЕТ.

В ОП отметили, что в рамках этой программы помощи перечислено 3,64 млрд гривен.

"Прежде всего мы сохранили немало рабочих мест благодаря нашим экономическим инициативам. Мы работаем для людей. Украинцы видят, что государство заботится в трудную минуту, так легче пережить любые ограничения. Во-вторых, важно, что наработано цифровые инструменты, когда не надо стоять в очередях, нет скоплений, когда уничтожено бюрократическую волокиту, а люди в несколько кликов могут получить выплаты. Это также уменьшает коррупционные риски, ведь нет общения чиновника и человека. Это яркий пример того, какой будет цифровая Украина", - заявил президент Владимир Зеленский.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что наработанные инструменты доказали свою эффективность.

"Благодаря инструментам по финансированию частичной безработицы удалось сохранить более 500 тысяч рабочих мест. Только последняя программа - компенсация до восьми тысяч гривен на каждого работника, чье рабочее время сокращено, охватила почти 160 тысяч работников", - сказал глава правительства.