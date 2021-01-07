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Пів мільйона українців отримали "карантинні" 8000 грн, - ОП

Пів мільйона українців отримали

Виплати допомоги на період карантинних обмежень у сумі 8000 гривень завершаться найближчими днями. Допомогу вже отримали пів мільйона українців.

Про це повідомляє Офіс Президента, інформує Цензор.НЕТ.

В ОП зазначили, що в рамках цієї програми допомоги перераховано 3,64 млрд гривень.

"Насамперед ми зберегли чимало робочих місць завдяки нашим економічним ініціативам. Ми працюємо для людей. Українці бачать, що держава турбується у скрутну хвилину, так легше пережити будь-які обмеження. По-друге, важливо, що напрацьовано цифрові інструменти, коли не треба стояти в чергах, немає скупчень, коли знищено бюрократичну тяганину, а люди в кілька кліків можуть отримати виплати. Це також зменшує корупційні ризики, адже немає спілкування чиновника та людини. Це яскравий приклад того, якою буде цифрова Україна", – заявив президент Володимир Зеленський.

Також читайте: Заявки на отримання карантинних 8 тис. грн. подали 430 тисяч ФОПів і найманих працівників

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що напрацьовані інструменти довели свою ефективність.

"Завдяки інструментам щодо фінансування часткового безробіття вдалося зберегти понад 500 тисяч робочих місць. Тільки остання програма – компенсація до восьми тисяч гривень на кожного робітника, чий робочий час скорочено, охопила майже 160 тисяч працівників", - сказав глава уряду.

Автор: 

виплати (1064) Зеленський Володимир (24332) допомога (8442) Офіс Президента (2033) Шмигаль Денис (4645)


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Топ коментарі
+5
Уже некоторые мэры говорят, что у нас не будет карантина, то возвращать придется?
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07.01.2021 17:26 Відповісти
+4
З пенсійного фонду.
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07.01.2021 17:27 Відповісти
+4
ДЕНЬГИ "НА ВЕТЕР" - опубликуйте СКОЛЬКО заплатили ФОПы ЕСВ в прошлом году???!
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07.01.2021 17:30 Відповісти
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Уже некоторые мэры говорят, что у нас не будет карантина, то возвращать придется?
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07.01.2021 17:26 Відповісти
арсенио муссорини уже натирает свою эбонитовую палочку
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07.01.2021 17:54 Відповісти
Пів мільйона українців отримали "карантинні" 8000 грн, - ОП - Цензор.НЕТ 9252
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07.01.2021 18:00 Відповісти
так это же слуга народа .......
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07.01.2021 19:08 Відповісти
а те кто не получили будут теперь торговать что б прожить в этом месяце
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07.01.2021 17:26 Відповісти
З пенсійного фонду.
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07.01.2021 17:27 Відповісти
А откуда должны были?
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07.01.2021 17:32 Відповісти
Точно не из кипрского или оманского офшоров.
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07.01.2021 17:41 Відповісти
З пенсійного фонду?
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07.01.2021 17:42 Відповісти
Кто туда ЕСВ отчисляет?
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07.01.2021 17:50 Відповісти
НЕЗАКОННО!
Вопрос "На каком основании выплаты предпринимателям и их наемным сотрудникам материальной помощи проводились из средств Пенсионного фонда Украины, целевого внебюджетного фонда,", еще станет основанием серьезного уголовного расследования.
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07.01.2021 17:41 Відповісти
С каких пор ПФ стал внебюджетным?
Посмотри статьи наполнения ПФ, ыканомист.
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07.01.2021 17:49 Відповісти
Ну вообще- то средства Пенсионного фонда должны идти только на пенсии. А денги ковидного фонда только на ковид. Иначе это подсудное дело.
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07.01.2021 20:08 Відповісти
Ті 8 тис грн поможуть як мертвому кадило. Знайома ФОП займається ремонтом одягу, отримала 8 тис грн., з 8 по 24 січня на локдауні. Хоч і не буде працювати, але за оренду приміщення повинна заплатити 11 тис грн + податок за січень 1200 грн. Працює одна, просить клієнтів заходити в масках, спілкується з ними 5 -10 хвилин, постійного потоку клієнтів не має, і заходять по одному. Рядом майстерня по ремонту взуття, майстер спілкується з клієнтами і приймає/видає замовлення через віконце, його теж закрили на карантин.

Але рядом перукарня, працює, клієнтів приймає по запису, на обслуговування клієнта іде часу більше, якщо стрижка і фарбування то 1,5 год і більше, під час такої процедури клієнт без маски. Поблизу також працює супермаркет, покупців море, всі в масках але дистанцію 1,5 м ніхто не дотримується. Логіка?
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07.01.2021 17:28 Відповісти
Логіка ось в чому, що вона має так ремонтувати що в змозі заплатити 11 тисяч за аренду + податок + за єлектрику + за охорону. Вона що блискавки замінює по 800 гривень ?
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07.01.2021 18:09 Відповісти
Той "зубожілий народ" про якого вам розказувала баба Жулька, щодня купує безліч всякого дрантя, яке треба підрізати, вкоротити, вшити... Ви відпрацювали, як кажуть "на дядю", і о 18:00 пішли додому, а вона працює на себе то щоб заробити на окраєць хліба, сидить над шиттям до ночі, переважно без вихідних. Якщо вас так цікавить, то запитайте про ціни в найближчого майстра по ремонту одягу, думаю, що за таку плату ви б не стали гнути спину. Там не має чому заздрити.
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07.01.2021 19:43 Відповісти
Тобто жодного представлення про ту роботу ти не знаєш. Щоб розказувати про знайому яка займається ремонтом та сплачує 11000 аренду.
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07.01.2021 19:52 Відповісти
А мені й не треба знати. Мене цікавить якість роботи, а як вона це робить, її справа.
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07.01.2021 19:57 Відповісти
Тобто не знаєш а патякаеш. Коли в Україну твої предки приїхали з "маасковских балот", знаток швачок. Коли вже ці москалі та понапривезенні москалі перестануть брехати.
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07.01.2021 20:01 Відповісти
Мокша, з тих боліт ти і квакаєш.
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07.01.2021 20:15 Відповісти
Щедро, с головой хватит до следующей волны.
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07.01.2021 17:29 Відповісти
ДЕНЬГИ "НА ВЕТЕР" - опубликуйте СКОЛЬКО заплатили ФОПы ЕСВ в прошлом году???!
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07.01.2021 17:30 Відповісти
100%%
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07.01.2021 17:32 Відповісти
навіщо воно тобі москалику ?
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07.01.2021 17:34 Відповісти
и тут Вы, ну ну жду ответ по фискализации расходов с предыдущего поста
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07.01.2021 18:02 Відповісти
это, друг, не москаль а зеленое недорозумение
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07.01.2021 18:00 Відповісти
Це пьётр іметує бурне політичне життя з закордону де він ніжить своє схудле тіло.
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07.01.2021 18:07 Відповісти
Да хоть Мики Маус , но по ответам с методички - один из зеленых. Если это тип проверка или я топлю за Петра - разочарую , бо не топлю
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07.01.2021 18:20 Відповісти
чого ти опрадовуєшся, мені по цимбалам хто ти такий є.
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07.01.2021 18:32 Відповісти
я оправдовуюся -весело, пояснив, що не поведусь на провокацію , бо я там її бачу. А з приводу цимбал - слухай Антіна Мухтарського він там в віршах все пояснив. Вірш звется "Какая разница"
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07.01.2021 18:51 Відповісти
а закон об отсрочке об уплате ЕСВ до конца карантина читали?
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07.01.2021 18:14 Відповісти
а за что такие "привилегии"? а может и простым гражданам, ну которые не горлопанят у кабмина" ввести отсрочку уплаты налогов?! не?
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07.01.2021 18:27 Відповісти
у меня товарищ госслужащий , так вот он во время карантина имел доход - зарплату, платил налог, а я как фоп , занимающийся оптовым сбытом и производством имел дулю, и пошел работать грузчиком на фабрику, и там заработал и заплатил налог, а розница не особо товар брала после первого локдауна, и работал я на разных работах что б выжить, но когда наладится торговля , пойдут продажи - уплачу, а нет - отдам исполнителю камни по цене которую указал гос гемолог в экспертизе их на минутку осталось на 7000 дол, и за них уплочено 20 % ПДВ, 3 % пошлины - я хотя ничего не продал , а уже не кисло заплатил налогов.
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07.01.2021 18:45 Відповісти
выкинь методичку, передайПашковскому Максиму привет с Винницы, от меня , трусливое ты наше , бо даже имени не можешь своего с фамилией написать
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07.01.2021 18:47 Відповісти
чого мовчиш , зраднику, побіг за новою методичкою ?
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09.01.2021 06:50 Відповісти
так москалям не платили. Як ти міг встрітити .
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07.01.2021 17:35 Відповісти
активнее надо быть и тебе дадут
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07.01.2021 17:36 Відповісти
8000 платят всему у кого в дii карта плательщика налогов даже пенсам у которых нет оплат есв.
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07.01.2021 17:36 Відповісти
на столе лежали две колбаски ,а ты рассказывал нам сказки
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07.01.2021 17:38 Відповісти
сказки сынок будет рассказывать тебе твоя бабуся пока ты на каникулах балду ганяешь и пытаешься что-то умничать в чем несмыслишь вот так выглядит этот перевод на карте приват
личные данные и номер счета отсутствует по понятным причинам иди в танчики играй

07:39

Безготівкове зарахування. Коментар до платежу: Finan.odnoraz.mat.dop.PFU TsA COVID #UA**** **** Odnorazova materialna dopomoha PKMU №1233/09.12.20

8 000.00 грн
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07.01.2021 18:19 Відповісти
вам скажу это ничтожно мало людей получили эти подачки
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07.01.2021 18:21 Відповісти
да согласен неполучили те кто не имеют смартфона те кто неумеют копировать и неправильно ввели номер счета это специально такая сложная процедура можно было бы инн просто привязать к карте банка и все но на это и расчет что не так просто
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07.01.2021 18:27 Відповісти
1. Единоразовая материальная помощь застрахованным лицам
Такая помощь будет предоставляться в размере 8000 грн. Получить ее смогут наемные работники, которые потеряли часть зарплаты в результате усиления карантинных ограничений, и ФОПы, которые потеряли часть дохода из-за запрета на полноценное функционирование.
Основной вид деятельности таких субъектов хозяйствования и ФЛП должен быть одним из Перечня основных видов экономической деятельности, относительно которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия (Перечень вскоре утвердит Кабмин) и заявлен первым в сведениях из ЕГР по состоянию на 31 октября 2020 года.
Отметим, что уже анонсированы https://biz.ligazakon.net/ru/news/199889_pomoshch-8000-grn-poluchat-fopy-shesti-kategoriy-kved шесть КВЭДов , которые будут включены в этот Перечень.
Единоразовая материальная помощь застрахованным лицам не предоставляется:
наемным работникам:
которые на дату обращения работают у субъекта хозяйствования, который не начислил ЕСВ за третий квартал 2020 года;
которые работают у субъекта хозяйствования, основной КВЭД которого на 31 октября не относился к Перечню;
которые работают у субъекта хозяйствования по совместительству;
средняя зарплата которых превышает 30 тыс. гривен в месяц. Для исчисления учитываются все месяцы III квартала 2020 года;
физическим лицам - предпринимателям, которые являются застрахованными лицами:
которые зарегистрированы меньше трех месяцев;
которые оплатили в 2020 году ЕСВ за себя меньше чем за три месяца;
основной вид экономической деятельности которых на 31 октября не относился к Перечню;
которые являются наемными работниками и ФЛП одновременно;
предпринимательская деятельность которых прекращена.
Попробуйте начать пользоваться онлайн-версией Книги учета с https://report.ligazakon.net/?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01 Liga:REPORT для ФЛП. Сервис содержит все необходимые формы отчетов с подсказками, налоговый календарь, автоматические напоминания, проверку задолженности перед государством, а также новинку - онлайн-книгу учета доходов. https://report.ligazakon.net/?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01 Приобрести по самой низкой цене
2. Единоразовая материальная помощь субъектам хозяйствования
Эта помощь будет предоставляться для выплаты работникам ради сохранения рабочих мест. Ее смогут получить субъекты хозяйствования - юридические лица, которые вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени работников, в том числе из-за простоя, после внедрения ограничительных противоэпидемических мероприятий. Размер помощи определяется пропорционально рабочему времени работника, которое сокращено или запланировано сократить, в том числе из-за простоя, и не может превышать 8000 гривен на одного работника.
Единоразовая материальная помощь не предоставляется:
за наемных работников:
которые работают у работодателя и за которых работодателем оплачено ЕСВ меньше чем все месяцы третьего квартала 2020 года;
которые работают у работодателя по совместительству;
субъектам хозяйствования:
которые зарегистрированы менее трех месяцев;
которые получают пособие по частичной безработице и/или пособие по частичной безработице на период карантина;
деятельность прекращена, находится в состоянии прекращения или банкротства.
3. Единоразовая компенсация субъектам хозяйствования
Такую выплату смогут получить субъекты хозяйствования - юридические лица, с целью возмещения расходов на ЕСВ в случае, если на 31 октября 2020 года их основной вид экономической деятельности относился к Перечню видов экономической деятельности.
Сумма единоразовой компенсации рассчитывается как среднее значение оплаченных сумм ЕСВ за десять месяцев, которые предшествовали вступлению в силу данного Закона.
Единоразовая компенсация ЕСВ не предоставляется, если у субъекта хозяйствования на дату вступления в силу Закона есть задолженность по уплате единого взноса и если его деятельность по данным ЕГР прекращена.
Буквы знаешь - читай
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07.01.2021 18:35 Відповісти
нахрен эта простыня?
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07.01.2021 19:06 Відповісти
почитайте кому помощь была положена, и сравните, с тем что вы написали
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07.01.2021 19:12 Відповісти
да я людям помогал эту помощь получать через дию кто зарегистрирован как фоп действующий не того поучать собрались
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07.01.2021 19:16 Відповісти
удачи
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07.01.2021 19:23 Відповісти
бред в стране около 1900000 ФОПов, а плучили 500000 человек это ФОП и их сотрудники , а вот какой хрен делать всем остальным - вопрос глобальный....
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07.01.2021 18:05 Відповісти
Да, 8000 грн заплатили даже пенсионерам. Вот это и настораживает. Там маленькими буквами в законе написано: тот кто подал недостоверные данные должен возвратить в двойном размере. А ведь с них даже налог не взяли. А надо ли отчитываться за эту помощь? Кто знает? Мораторий на штрафы и пенни отменили же. А с их помощью можно с фопов взять больше, чем в виде налогов. Сейчас идет сдача годовых отчетов. И как их сдавать за 2020 год мало кто знает. В середине февраля закончат. А вот потом посмотрим все ли будет хорошо с этими 8000 грн. Не нравится мне это все.
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07.01.2021 19:58 Відповісти
Вот одно из непоняток: старые счета отменили 1 января, а новые счета не дают. То есть если человек захочет за декабрь заплатить, или за 2020 год, то это сложно сделать вовремя. Какое- то мутиво.
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07.01.2021 20:01 Відповісти
я одному персионеру перед процедурой оформления помощи указал что там речь об уплате есв и я незнаю как там будет но он настоял я все отправил и денежки зашли возможно учли страховой стаж посмотрим что дальше
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07.01.2021 20:09 Відповісти
Не верю в то, что столько заплатили. Враньё.
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07.01.2021 17:39 Відповісти
Вот то-то и странно, что правда заплатили всем, кто установил у себя Дію. А больше нигде нельзя было эту помощь получить.
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07.01.2021 20:04 Відповісти
Цих 8000 грн це капля в морі для цих ФОПів, краще би на ці гроші 148 млн дол. побудували з який десяток шкіл.
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07.01.2021 17:42 Відповісти
за 8 тыс успокоили ФОПы ,а то бы разнесли АП , это вам не пиндосы ,остановились на пол пути
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07.01.2021 17:44 Відповісти
не не успокоили - держим "Майдан" во главе с Доротичем
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07.01.2021 18:07 Відповісти
А что из вашего кармана выплата была? Сейчас вторую половину работающую подстригут!
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07.01.2021 17:49 Відповісти
то то я смотрю рестораны забиты
Пів мільйона українців отримали "карантинні" 8000 грн, - ОП - Цензор.НЕТ 9784
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07.01.2021 17:55 Відповісти
ну вооот...жена юзика и прибарахлилась ))))
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07.01.2021 17:55 Відповісти
Она ФОП?
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07.01.2021 17:58 Відповісти
Она не только ФОП, но и жоп, да ваабще красавица.
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07.01.2021 18:05 Відповісти
По скидке за 8К гривен ровера взяла!
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07.01.2021 18:04 Відповісти
https://glavcom.ua/news/restoranna-asociaciya-vidmezhuvalas-vid-fop-maydanu-tam-stirchat-kontrabandni-vuha-728803.html


это все https://glavcom.ua/news/restoranna-asociaciya-vidmezhuvalas-vid-fop-maydanu-tam-stirchat-kontrabandni-vuha-728803.html ФОП-майдан ,но мало потребовали
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07.01.2021 17:56 Відповісти
Кассовые аппараты лучше отмените идиоты , а не подачки копеечные кидайте.
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07.01.2021 17:59 Відповісти
Ще краще нехай податки відмінять, - для чого вони потрібні? )))
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07.01.2021 18:03 Відповісти
налоги надо не отменять, а реформировать налоговую систему, и если дают кассовые - налоговая должна обучить ими пользоваться ....
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07.01.2021 18:12 Відповісти
США самая богатая страна мира , 60% ВВП которой формирует именно мелкий и средний бизнес и ты не поверишь , они платят налоги и работают без кассовых аппаратов.
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07.01.2021 18:14 Відповісти
Правильно, - платять податки, і не по 1700гр на місяць
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07.01.2021 18:16 Відповісти
Это ты про Беню , Рената и Ко , ну да все знают , что они мало платят , и в офшорах бабло держат.
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07.01.2021 18:22 Відповісти
КРАСАВА
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07.01.2021 18:53 Відповісти
там обовязкова звітність в частині доходів!!! не буде співпадати частина доходів з витратами в декларації буде very very bad!!!
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07.01.2021 19:14 Відповісти
Если не хватает налогов в бюджете, то обычно добирают штрафами. А кассовые аппараты дают море возможностей для штрафов.
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07.01.2021 20:13 Відповісти
https://www.vesti.ru/video/2256978 Ларек с шаурмой взорвался на рынке в Ростове-на-Дону.
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07.01.2021 17:59 Відповісти
А есть кто то, кто получил эти деньги?
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07.01.2021 18:03 Відповісти
да у меня сосед, я сам не поверил, пока смс не увидел
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07.01.2021 18:08 Відповісти
нафик ты смски соседа читаешь, маньяк?
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07.01.2021 19:27 Відповісти
сам прибежал хвастать
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07.01.2021 19:48 Відповісти
Что-то мне кажется, что спектакль только начинается. Пока только первая часть. А через пару месяцев будет второй акт.
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07.01.2021 20:16 Відповісти
вторая часть когда бакс прьігнет до35-40.
500000х8000=4000000000грн.
станок на старте
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07.01.2021 21:05 Відповісти
Если 500 000 х 8 000 получится 4 миллиарда,а выплатили 3,64 миллиарда.Дебет с кредитом не сходится.
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07.01.2021 21:01 Відповісти
 
 