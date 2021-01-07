Пів мільйона українців отримали "карантинні" 8000 грн, - ОП

Виплати допомоги на період карантинних обмежень у сумі 8000 гривень завершаться найближчими днями. Допомогу вже отримали пів мільйона українців.

Про це повідомляє Офіс Президента, інформує Цензор.НЕТ.

В ОП зазначили, що в рамках цієї програми допомоги перераховано 3,64 млрд гривень.

"Насамперед ми зберегли чимало робочих місць завдяки нашим економічним ініціативам. Ми працюємо для людей. Українці бачать, що держава турбується у скрутну хвилину, так легше пережити будь-які обмеження. По-друге, важливо, що напрацьовано цифрові інструменти, коли не треба стояти в чергах, немає скупчень, коли знищено бюрократичну тяганину, а люди в кілька кліків можуть отримати виплати. Це також зменшує корупційні ризики, адже немає спілкування чиновника та людини. Це яскравий приклад того, якою буде цифрова Україна", – заявив президент Володимир Зеленський.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що напрацьовані інструменти довели свою ефективність.

"Завдяки інструментам щодо фінансування часткового безробіття вдалося зберегти понад 500 тисяч робочих місць. Тільки остання програма – компенсація до восьми тисяч гривень на кожного робітника, чий робочий час скорочено, охопила майже 160 тисяч працівників", - сказав глава уряду.