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ФБР просит американцев помочь опознать участников штурма Капитолия

ФБР просит американцев помочь опознать участников штурма Капитолия

Федеральное бюро расследований США распространило призыв к гражданам страны и цифровым СМИ оказать помощь в идентификации тех, кто вторгся в Капитолий в ходе акции протеста против утверждения Джо Байдена президентом Соединенных Штатов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Напомним, обе палаты американского конгресса проводили совместное заседание по сертификации голосов Коллегии выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену.

Протестовавшим удалось смять полицейское оцепление и ворваться в здание Капитолия. Заседание было прервано, конгрессмены эвакуированы. Только после того, как был наведен порядок, заседание было возобновлено.

По сообщению городской полиции, в ходе протестных акций были арестованы 52 человека, четверо погибли.

Также на Цензор.НЕТ: Трамп обещает "упорядоченную передачу" власти Байдену

Автор: 

США (27118) ФБР (219)


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Топ комментарии
+61
ФБР просить американців допомогти впізнати учасників штурму Капітолію - Цензор.НЕТ 7031
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07.01.2021 18:25 Ответить
+59
https://twitter.com/prostokotpersik
https://twitter.com/prostokotpersik
https://twitter.com/prostokotpersik Кот Персик https://twitter.com/prostokotpersik @prostokotpersik
В связи с тем, что аккаунт Дональда Трампа в Твиттере, Фейсбуке и Инстаграме заблокирован, он через меня просил Вове Кремлёвскому передать, что он за всю компанию хомут волочить не желает, и ему одному вышака брать скучно. Если не захотят его верные друзья отбить, он с чистой душой всех отдаст.
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07.01.2021 18:08 Ответить
+52
ФБР просит американцев помочь опознать участников штурма Капитолия - Цензор.НЕТ 1084
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07.01.2021 18:20 Ответить
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ФБР просить американців допомогти впізнати учасників штурму Капітолію - Цензор.НЕТ 9785
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07.01.2021 21:46 Ответить
всього лише два слова і америкоси начнуть вимітати потомків батия поганою мітлою. А то ООН, ООН. допригались. Били б вікна в горілчаних магазинах пропойська чи кокшайська, а ні Капітолій подавай.
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07.01.2021 21:51 Ответить
Возглавивший захват Капитолия американский «викинг» - сторонник движения QAnon, где верят, что Трамп и Путин спасут мир

Американские СМИ выяснили личность человека в меховой шапке и с раскрашенным лицом, который возглавил вчерашнюю атаку на Капитолий. Им оказался бывший актер и сторонник теории заговора Джейк Анджели из Аризоны.
Он один из предводителей движения QAnon, где верят, что Трамп и Путин спасут мир.

https://dumskaya.net/pics/b8/picturepicture_161001670755239655329491_57914.jpg ФБР просить американців допомогти впізнати учасників штурму Капітолію - Цензор.НЕТ 4217

Журналисты отмечают, что движение QAnon всего за два года выросло из кучки маргиналов, буквально верящих в то, что американские либералы пьют кровь детей. На выборах 2020 года сторонники этой теории были среди кандидатов в Конгресс от Аризоны, а фразы движения использовал в речах Дональд Трамп. Он даже произнес фразу, которая стала слоганом движения: «Куда идет один ― идем мы все».
Как пишет TheBabel, теория QAnon выросла из постов пользователя 4сhan, который подписывался как «Q». Пользователь утверждал, что он высокопоставленный военный или чиновник и, якобы, знает, что вскоре Трамп раскроет всемирную организацию педофилов. Мнимая операция Трампа должна была называться «Буря». Последователи теории заговора верили, что Трамп вот-вот «расскажет всю правду» и «тысячи известных педофилов будут наказаны». Среди вероятных педофилов члены QAnon называют звезд поп-культуры, таких как Том Хенкс или Опра Уинфри, членов Демократической партии, семью саудовского шейха, а среди борцов за правду - Трампа и президента России Владимира Путина. По мнению сторонников теории, Путин и Трамп борются с «тайным государством педофилов».
В 2018 году Анджели присоединился к движению QAnon и стал его лицом. Он выступал на митингах сторонников этой теории заговора в разных городах. Всегда в образе шамана: в мехах и с рогами на голове. Сам Анджели в октябре прошлого года сказал изданию Arizona Republic, что «носит меховой капюшон, красит лицо и ходит без рубашки в рваных штанах, чтобы привлечь внимание».
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07.01.2021 22:11 Ответить
Лахту-2 опять не заработали на премию, слабо вбрасівали хєштег Save America Rally
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07.01.2021 23:14 Ответить
https://youtube.com/watch?v=PoMxjyGsqjI&feature=youtu.be

Перші на вильот в лаптестан
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08.01.2021 07:50 Ответить
да посмотрел на этот совок, сейчас идет опознание этих героев)))) поедут на расею все хором, ФБР такие вещи не прощает.
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08.01.2021 11:06 Ответить
Операция "представить США в самом дурном свете, народ - как дикий необузданный должна была бы в силу противоположности считать цивилизованны тех, кто, собственно эту операцию и осуществил. Все эти ряженные - это слишком, как говорил Станиславский: "не верю".
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08.01.2021 08:00 Ответить
Говорят в парке "Патриот" возведут фанерный Капитолий.

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.. ФБР просить американців допомогти впізнати учасників штурму Капітолію - Цензор.НЕТ 3973 .
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08.01.2021 09:30 Ответить
а вот одни из тех,кого пора депортировать https://www.youtube.com/watch?v=PoMxjyGsqjI&feature=emb_logo
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08.01.2021 10:08 Ответить
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