ФБР просит американцев помочь опознать участников штурма Капитолия

Федеральное бюро расследований США распространило призыв к гражданам страны и цифровым СМИ оказать помощь в идентификации тех, кто вторгся в Капитолий в ходе акции протеста против утверждения Джо Байдена президентом Соединенных Штатов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Напомним, обе палаты американского конгресса проводили совместное заседание по сертификации голосов Коллегии выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену.

Протестовавшим удалось смять полицейское оцепление и ворваться в здание Капитолия. Заседание было прервано, конгрессмены эвакуированы. Только после того, как был наведен порядок, заседание было возобновлено.

По сообщению городской полиции, в ходе протестных акций были арестованы 52 человека, четверо погибли.

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