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Трамп обещает "упорядоченную передачу" власти Байдену

Трамп обещает

Президент США Дональд Трамп обещает мирно передать власть Джо Байдену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Несмотря на то, что я совершенно не согласен с результатами выборов, и на то, что мое мнение подкреплено фактами, 20 января у нас будет упорядоченная передача власти", - сказал Трамп.

"Это будет концом самого выдающегося в истории четырехлетнего срока пребывания президента у власти. Однако это - лишь начало нашей борьбы за то, чтобы сделать Америку снова великой", - добавил он.

Ранее Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах

Читайте: Facebook, Instagram и Twitter временно заблокировали аккаунты Трампа

Автор: 

Байден Джо (2795) США (27118) Трамп Дональд (5631)


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Топ комментарии
+69
"Смельчаки", штурмовавшие Капитолий под крики на русском "Смелее, смелее", уже в федеральном розыске: за силовое проникновение грозит от 10 лет - хорошо что они любят фотографироваться. Трамп обещает "упорядоченную передачу" власти Байдену - Цензор.НЕТ 5614
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07.01.2021 11:41 Ответить
+66
идиот у власти это большая опасность для любого государства
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07.01.2021 11:37 Ответить
+66
Трамп обещает "упорядоченную передачу" власти Байдену - Цензор.НЕТ 5290
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07.01.2021 11:38 Ответить
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Страница 3 из 3
Именно так себе это и представлял.
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07.01.2021 17:30 Ответить
Я представляю какое уголовное преследование будет открыто по Трампу.... Мало то ему не покажеться...
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07.01.2021 12:50 Ответить
https://twitter.com/MarchDok
https://twitter.com/MarchDok

Ледовый лоцман

@MarchDok

·https://twitter.com/MarchDok/status/1347016777407066114 7 ч

Язвительные коменты под новостями из Штатов - "полосатые майданят", "разве разгонять демонстрантов демократично". Лупни вы тупоголовые, там жизнь происходит - по-ли-ти-ка. Политика которую здесь вытравили. Там граждане, а не насравшие в штаны трусливые путинские подсиралы.
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07.01.2021 12:51 Ответить
Поставил страну на грань гражданской войны..; 4 погибших, только на этот час...Выставил посмешищем демократические принципы и расколол страну...Не зря Жирик пил шампанское,ох не зря...Про бригады отравителей из ФСБ, политические убийства - Мир уже забыл...Рыжий идиот обещает шоу продолжить...Путин -ликует...по всей видимости
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07.01.2021 12:51 Ответить
Помечтай, лаптеногое
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07.01.2021 14:08 Ответить
классно подставили блазня, жали зайти в капитолий а потом лесники из фбр всех выгнали, а ему вжисть не отмыться, и сразу сговорчивее стал
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07.01.2021 12:53 Ответить
Трамп обіцяє "впорядковану передачу" влади Байдену - Цензор.НЕТ 1592
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07.01.2021 13:02 Ответить
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07.01.2021 13:41 Ответить
https://mobile.twitter.com/turkmendagz

https://mobile.twitter.com/turkmendagz Абдалла https://mobile.twitter.com/turkmendagz @turkmendagz https://mobile.twitter.com/turkmendagz/status/1347094895861895168 2 ч

Теперь я понимаю, почему Маккейн в завещании запретил Трампу появляться на своих похоронах.
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07.01.2021 13:11 Ответить
надеюсь ему хватит ума на принятии присяги ниче не отчебучить
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07.01.2021 13:13 Ответить
Навряд чи, бо тоді вже точно прямо в дурку дорога
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08.01.2021 00:22 Ответить
Идиот. И к тому же идиот всрався.
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07.01.2021 13:18 Ответить
та, это его стиль - достаточно вспомнить каким сливом завершились его танцы в начале президентской каденци с авианосной группой вокруг "друга ына".
ЗЫ: у каждого президента свой "курск"
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07.01.2021 13:28 Ответить
рыжий поц готовится рвануть в кацапетовку
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07.01.2021 16:20 Ответить
"Это будет концом самого выдающегося в истории четырехлетнего срока пребывания президента у власти"
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07.01.2021 16:52 Ответить
https://mobile.twitter.com/dobryiden78

https://mobile.twitter.com/dobryiden78 Добрий Ден @dobryiden78

https://mobile.twitter.com/dobryiden78 https://mobile.twitter.com/dobryiden78



Ух ти, як цікаво!
В амер сегменті твітора відверта навала ботні.
Вже побачив три однакових повідомленя, типу я прожив тут 69-54-45 років і не бачив таких виборів. Їду в Тнхас-Аляску-Гаваї, там знають як керувати країною.
Слово в слово!!! Аааа!
"Я сама корінна американка..."
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07.01.2021 13:21 Ответить
Трамп обіцяє "впорядковану передачу" влади Байдену - Цензор.НЕТ 1785
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07.01.2021 13:24 Ответить
https://youtu.be/mcZObGo9Ba4

(прикольное видео...)
Трамп обіцяє "впорядковану передачу" влади Байдену - Цензор.НЕТ 5877

.
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07.01.2021 14:09 Ответить
ось i казочкам долбо-трампа кiнець
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07.01.2021 13:26 Ответить
Сам себя не похвалит , ходит как оплёваный
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07.01.2021 13:30 Ответить
Трамп заявил, что хочет видеть Байдена в тюрьме.
Байден заявил, что не планирует его там навещать.😆
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07.01.2021 13:42 Ответить
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07.01.2021 13:53 Ответить
тонкий ирландский юмор)
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07.01.2021 15:30 Ответить
суперово
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07.01.2021 20:56 Ответить
"Самого выдающегося"...
Блд, позовите деду психиатра. Потому что либо он болен, либо на дурку от электрического стула косит.
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07.01.2021 13:42 Ответить
семена глузмана, він заиклений в ненависті до Порошенка
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07.01.2021 20:58 Ответить
Семен Фішелевич з віком "повернувся" до своїх сіоністських джерел і тепер на пару з Гордоном. Як що коротко, це "все"... Як казали древні греки "Немає видовища більш огиного ніж видовище героя в старечому маразмі"...
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08.01.2021 07:07 Ответить
Мало босяков Пукин нагнал в поддержку Трампа. Пришлось сдавать назад. А как пел, как пел...
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07.01.2021 14:04 Ответить
...К выходу из Белого дома Трамп уже успел «кинуть» своих сторонников, штурмовавших Капитолий, назвав их левацкими экстремистами, которые-де разыграли комедию, прикрывшись протрамповской символикой. Правда, он не пояснил, какова тогда была их цель, поскольку еще до начала голосования стало понятно, что Байдена утвердят президентом и для другого исхода банально нет голосов. Но уж теперь эта альтернативно одаренная публика знает, что их вождь не просто отказался от них, но еще и заклеймил как провокаторов от демократов. Думаю, это для них будет неприятным сюрпризом. Но пускай радуются хотя бы тому, что на кичу не поехали, как 52 арестанта. - https://defence-line.org/2021/01/ssha-itogi-vyborov-chast-3/
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07.01.2021 14:23 Ответить
Трамп увидел ,что для революции нет критической массы сторонников, штурмовавших Капитолий (на митинге было несколько тысяч,но штурмовать Капитолий побежали лишь жалкая 1000 дебилов) и тогда Трампушка решил грести назад лапами.чтоб по возможности ,избежать тюрьмы
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07.01.2021 15:11 Ответить
Вряд ли он серьезно планировал таким образом сорвать объявление итогов выборов и остаться у власти, это задержало бы процесс, но не остановило бы. Он просто придурок, не понимающий последствий своих действий, и ведущий себя, как вредный упрямый ребенок, который просто хочет напакостить)
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07.01.2021 16:49 Ответить
Некоторые члены правительства США поддерживают применение 25 поправки к Конституции США.Это поправка ( 1967 г.) о ДОСРОЧНОМ прекращении полномочий действующего президента США. Полярный лис пришел к трампу!
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07.01.2021 14:32 Ответить
Цена этих слов - четверо погибших.
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07.01.2021 14:45 Ответить
троих из них не жалко слава Богу, там премия Дарвина
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07.01.2021 15:31 Ответить
Манечку лечи чувак с дохлой белкой на голове.
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07.01.2021 14:48 Ответить
Кто о чем а вата о жопе.
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07.01.2021 15:09 Ответить
Но Трамп лжет, как делал все эти четыре года.
Ночью стало известно о том, что Трамп запретил впускать в Белый дом главу администрации вице-президента Майка Пенса, который перед этим письменно подтвердил свою верность Конституции и заверил в том, что он не нарушит ни духа, ни буквы закона.
Проще говоря, Пенс официально и письменно отказался от планов мятежа, с которыми носился Трамп.
Собственно говоря, ложь является основным определением Трампа и он войдет в историю, как самый большой лжец из тех, кто были хозяевами Овального кабинета.
Не зря Трамп называет своим другом Владимира ( кремлёвского) который врёт всему миру изо дня в день , о своём миролюбии !
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07.01.2021 15:01 Ответить
Вчера весь мир наблюдал за "упорядоченной передачей" власти в США чувак.
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07.01.2021 15:08 Ответить
Столичный департамент полиции округа Колумбия в округе Вашингтон сообщил, что в организованной Трампом попытке государственного переворота и разгрома Капитолия участвовал русскоговорящий авангард погромщиков ...)
На видео , где били окна , четко слышно призыв :,, смелее , смелее "
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07.01.2021 15:18 Ответить
Так там и колорадовские ленточки мелькали, а чего удивляться, если на тупорылой голове Рыжего нахлобучена будёновка от друга изтрущобвынимателя.
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07.01.2021 17:06 Ответить
-Трамп сказал, что хочет увидеть Байдена в тюрьме.
-Байден ответил, что не планирует его там посещать.
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07.01.2021 15:36 Ответить
А кто ответит за четверых убитых? ,,А дурачок Копченый этот браслетик в карты выиграл,,(из кина)
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07.01.2021 15:50 Ответить
Діда змусили..
Вчора воно інше мололо.
Підбурило людей, а після 4 померлих вирішило взяти свої слова взад ?
От чмо..
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07.01.2021 16:02 Ответить
В Синг-Синге тебе уже камеру подготовили, скотина.
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07.01.2021 16:06 Ответить
что ж ты фрайер сдал назад...
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07.01.2021 16:14 Ответить
Он с него уже сошёл, срочно нужна смирительная рубашка или кузнец-анастезиолог.
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07.01.2021 16:15 Ответить
Трампу лучше сразу идти сдаваться полиции

https://www.youtube.com/watch?v=hg-CFEt9mXk
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07.01.2021 17:09 Ответить
Під час штурму Капітолію США звучала російська мова: з'явилися відео.

https://uazmi.net/news/post/meW54MO36dYMixRhSjZB4
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07.01.2021 17:14 Ответить
it looks like trump to be sued
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07.01.2021 17:43 Ответить
I hope so....
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07.01.2021 19:09 Ответить
Трамп обіцяє "впорядковану передачу" влади Байдену - Цензор.НЕТ 7552
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07.01.2021 17:29 Ответить
Республиканцы должны понести политическую, а Трамп криминальную ответственность.
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07.01.2021 18:07 Ответить
рЫЖЫЙ клоун у них.
Хитрожопый клоун у нас...
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07.01.2021 18:20 Ответить
Трамп - позор Америки. Как и наш Зелеский, которий набрал дебілов і воров думая что они будут работать на него, аони все только для себя. Думаю, что етому трусу в єтом году дадут коленом под зад. Виктор.
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07.01.2021 18:51 Ответить
Ахметов не мог проиграть суд, У него слишком много денег, что очень любят почти все наши судьи. Виктор.
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07.01.2021 19:00 Ответить
Передача, желательно под конвоем!
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07.01.2021 19:53 Ответить
ще два тижні буде воняти, наостанок як мартовський кіт навалить в овальному кабінеті і обсюрить всі двері в Білому домі. Клінічний ідіот. Єдина порядна річ-це перенос посольства в Єрусалим. Але в кінці кінців прийде американська СЕС, вимиє все це з хлоркою, посадять гопника на пятІрочку разом з авторитетними радниками з Брайтон-Біч. сіамські близнюки в Україні стають невїзними до америки, канади та іншого-порядного світу. в Україні вже аваков, як вірний вірмен, ляпає, що він не допустить націоналістів до влади. це вам не з Марією та Татяною воювати. Наш Вова купує квитки до ростова. Недарма Юзік купив джип, буде добиратись польовими дорогам 73 жде як і 25.
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07.01.2021 21:21 Ответить
https://glavcom.ua/ru/video/kapitoliy-shturmovali-russkoyazychnye-video-729186.html Капитолий штурмовали русскоязычные (видео)

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07.01.2021 21:26 Ответить
Байден Трампу ничего обещать не будет, но ... Трампу не поздоровится.
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07.01.2021 21:28 Ответить
Обоим по 80 лет, обое нашпигованые лекарствами и обое понимают что жить осталось максимум 10 лет .Куражатся пасаны
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07.01.2021 21:36 Ответить
Рыжего клоуна-на нары!
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07.01.2021 22:01 Ответить
Таких людей как Трамп нельзя и близко допускать к власти.
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07.01.2021 22:08 Ответить
...и таких как путин, лукашенко, зеленский
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07.01.2021 22:46 Ответить
на сусідній вулиці недалеко від мене живе один упоротий, до сих пір трампівський прапор висить біля хати..... коли проїзджаю мимо, аж руки чешуться...
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08.01.2021 00:30 Ответить
Російські ЗМІ намагаються порівняти вчорашню атаку на демократію та її принципи у Вашингтоні з Майданом. Свідомо "плутають" атаку на демократію з її захистом. Цікаво було б подивитися, чи немає в цих подіях сліду ззовні, хоча основна відповідальність все одно за Трампом.
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08.01.2021 02:56 Ответить
Вся семейка трампов наблюдает штурм в весьма приподнятом настроении
https://twitter.com/trom771/status/1347266916012990476?fbclid=IwAR0ETzbinF-4zv5xwDRtKXbiyD6Rydl2aaBNkbYZWsx35g9VGwUA3L05hdk Смотреть
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08.01.2021 04:09 Ответить
Дякую. Раджу всім подивитись.
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08.01.2021 04:56 Ответить
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