Трамп обещает "упорядоченную передачу" власти Байдену

Президент США Дональд Трамп обещает мирно передать власть Джо Байдену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Несмотря на то, что я совершенно не согласен с результатами выборов, и на то, что мое мнение подкреплено фактами, 20 января у нас будет упорядоченная передача власти", - сказал Трамп.

"Это будет концом самого выдающегося в истории четырехлетнего срока пребывания президента у власти. Однако это - лишь начало нашей борьбы за то, чтобы сделать Америку снова великой", - добавил он.

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