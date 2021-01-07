РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7279 посетителей онлайн
Новости
37 270 436

Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах

Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах

Американские конгрессмены в ходе совместного заседания сертифицировали результаты выборов президента США, утвердив победу демократа Джо Байдена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Байден получил 270 необходимых голосов для того, чтобы быть объявленным победителем выборов президента США.

Сенат и палата представителей отклонили возражения против исключения голосов избирателей Джорджии и Пенсильвании за Байдена. Республиканцы также возражали против голосования на выборах в Аризоне, Неваде и Мичигане, но предложения потерпели неудачу, прежде чем дошли до дебатов.

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.

Позже стало известно, что режим ЧП в Вашингтоне продлен до инаугурации, а в результате протестов погибли 4 человека.

Также читайте: "Слуга народа" Богуцкая о штурме Капитолия: "Соединенные Штаты, как образец демократии, дали трещину"

Автор: 

Байден Джо (2795) Конгресс США (1242) США (27118)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+90
Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах - Цензор.НЕТ 8378
показать весь комментарий
07.01.2021 11:12 Ответить
+63
Від цієї новини Бубачку мабуть попердолило.
показать весь комментарий
07.01.2021 11:10 Ответить
+59
Попытка мятежа не прошла и Трамп пролетел и может сушить сухари.
показать весь комментарий
07.01.2021 11:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
Точку ставит Сенат, а не Конгресс...
показать весь комментарий
07.01.2021 13:30 Ответить
Крапка вже поставлена - можете вгомонитись.
показать весь комментарий
07.01.2021 13:33 Ответить
Вони дуже сподіваються що Байден допоможе в той час коли українська влада дбає тільки про власне збагачення. Їх можна зрозуміти. Треба ще раз наступити на граблі та відчути ще одне розчарування.
показать весь комментарий
07.01.2021 14:28 Ответить
судя по тому, как подгорает у ********** троллей-новость хорошая!
показать весь комментарий
07.01.2021 15:05 Ответить
Байден уже начал загаживать расейские подъезды!
Следите за лампочками!
показать весь комментарий
07.01.2021 13:46 Ответить
У каждой страны свои ********.
показать весь комментарий
07.01.2021 14:15 Ответить
коротко про головне: слався! (ура!)
показать весь комментарий
07.01.2021 14:56 Ответить
Трамп - дал Украине катера, Джавелины, ввёл кучу санкций против РФ и пользуется поддержкой и популярностью среди избирателей в США. Но евреи в Украине , в сми, его называют "агентом Кремля" и боготворят Байдена )))). Хотя эти Обама и Байден накладывали вето на предоставление Украине вооружений. Дело, представляется, в простом объяснении : это МИРОВОЙ СИОНИЗМ. В Соединённых Штатах Еврейское Сионистское Лобби ( вот такие, как Пелоси , Шумер , Гор , Клинтон и т.д.) - просто ЗАХВАТИЛИ ВЛАСТЬ , сфальсифицировали результаты выборов, ОБМАНОМ и МАНИПУЛЯЦИЯМИ хотят "назначить своего Президента". ....... А в Украине этот процесс уже "стал нормой". Поэтому явка на выборы упала до рекордно низких %. Фэйковые рэйтинги, обширная пропаганда еврейской "вроде бы украинской" (но "в еврейских жилетках") журналистики. Народ уже говорит, что "не смотрит телевизор" ))). .......... Посмотрим, как американцы "почувствуют себя рабами еврейских мошенников". До этого "штурма Капитолия" они слышали о Майдане и о фальсификациях выборов в Украине только "из News". Вот теперь пусть посмотрят, что такое "еврейская демократия". Cразу скажу, что это означает "никакой демократии". И , если Третья Мировая война и случится, то она начнётся именно из-за еврейского "мирового обмана" (вот, вроде того, что мы видели в виде Пелоси, разрывающей Доклад Трампа, и толп "антифа", ломающих статуи американских Президентов. ......... Вот это - правда, а не те "бредни", которые несут в слабые умы телезрителей Украины, такие профи-пропагандисты, как мы слышим на украинских ЕВРЕЙСКИХ телеканалах в Украине.
показать весь комментарий
07.01.2021 15:05 Ответить
А евреи что,в борщ тебе нас.али? Кто тебе мешает быть умным?
показать весь комментарий
07.01.2021 15:13 Ответить
Суд в Ираке выдал ордер на арест действующего президента США Дональда Трампа в связи с убийством иранского военачальника Касема Сулеймани. Он погиб 3 января после американского ракетного удара по окрестностям Багдада. По обвинению в умышленном убийстве Трампу в Ираке грозит смертная казнь.
показать весь комментарий
07.01.2021 15:47 Ответить
https://scontent.fiev26-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x296/136061681_2929963460570610_6484441087055955726_o.jpg?_nc_cat=1&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=LmARMqdfDMkAX_js2Zy&_nc_ht=scontent.fiev26-1.fna&tp=6&oh=bc6f7c444eb4564c0d498a33d72f7dde&oe=601CEC96 Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах - Цензор.НЕТ 1539
показать весь комментарий
07.01.2021 17:30 Ответить
Байдени привітали Порошенків з Різдвом.
Першим українським переговорним процесом між Президентами Порошенко та Байденом відбудувались ... Задля налагодження стратегічного партнерства між Україною та США.

От Зеленского до сих пор не поступил запрос разговора с избранным президентом США Джозефом Байденом по всем известной нам причине - ророссийское лобби в окружении Зеленского навязывает ему тип поведения более характерен для российских политиков, которые не скрывают своих симпатий к Трампу. И эта позиция вредит Украине и угрожает потерей двухпартийной поддержки США в стремлениях Украины.

https://www.facebook.com/nusspavlo?__cft__%5b0%5d=AZXzuCkUV-****************************************************-JbW2JKjNevEponVIGGGqaCFw5dvTRuQy779Jtp0YVa91UGWSBhKE4UmnZOt--Vz37als0ua8ryUObNa1i1yBETCfo&__tn__=-UC%2CP-R Pavlo Nuss
показать весь комментарий
07.01.2021 17:33 Ответить
После штурма Капитолия русскоязычными террористами, Федеральное бюро рассследований США вплотную займется русскоговорящими эмигрантами, и поставят их телефоны на прослушку. Копы будут методически опрашивать соседей «беженцев колбасной эмиграции» из СССР на предмет их лояльности Правительству США. В сети уже опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих. «Как передает https://censor.net/, на это в https://twitter.com/jolja_jolja/status/1346929650639851523 Twitter обратили внимание пользователи. Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, на четвертой секунде четко слышны выкрики на русском языке: «Смелее, смелее…!» Конец цитаты. Источник: https://censor.net/ru/v3240613 Аксиома - что русскоязычные во всех странах мира это пятая колона кремля.
показать весь комментарий
08.01.2021 09:40 Ответить
Biden forever!
показать весь комментарий
07.01.2021 17:42 Ответить
Призраки маргинального штурма Капитолия в Вашингтоне
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Четверг, 7 января 2021, 12:26
Штурм Капитолия в Вашингтоне вызвал непередаваемый ажиотаж в России, среди информационных площадок ГУ ГШ ВС РФ.
Этой ночью, а для США, фактически, посреди дня, в Вашингтоне произошли события, которые сложно было бы представить себе в этой стране. Неконтролируемая толпа сторонников без двух минут бывшего президента США Дональда Трампа ворвалась в Капитолий, демонстрируя сцены варварства и хаоса во всей своей красе.
Что же, можно было бы это назвать апогеем маргинальной политики Дональда Трампа и его потенциального электората, но в действительности всё несколько сложнее.
С первых минут как начался штурм второго (а, возможно, сейчас и первого) по важности здания в США я наблюдал за происходящим не с наших информационных площадок, а в первую очередь российских. И надо сказать, маргинальный штурм, захлебнувшийся так же стремительно, как и начался, особенно с прибытием первых подразделений ATF SRT, имеет как чемодан наркоторговца - двойное дно. Но, начну издалека.
В прошлом году, аналитическая группа "Информационный навигатор" провелаhttps://infonavigator.com.ua/novosti/telegram-kanaly-na-sluzhbe-gu-gsh-vs-rf-gru/ исследование касательно Telegram-каналов, находящихся под патронатом ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) .
Не знаю, заинтересовало оно СБУ, но я продолжаю пользоваться этими наработками до сих пор, отслеживая российские ИПСО.
Благодаря этому исследованию, мы можем отмечать те операции, которые реализует ГУ ГШ ВС РФ в режиме 24/7 и штурм Капитолия, в рождественскую ночь, когда, казалось бы, все православные должны праздновать, а представители РФ и вовсе внемлить проповедям генерал-патриарха Кирилла (Гундяева), являлся одной их этих операций. Ведь всё происходило в российском информационном пространстве ровным счётом наоборот.
Так же, буквально накануне маргинального штурма, американские министерства и ведущие корпорации находились под атакой неких хакерских групп. Буквально намедни служба безопасности США заявила, что за большинством из этих атак стояла именно Россия.
То есть, грубо говоря, по принципу "Почта, телефон, телеграф" российские хакеры пробовали на прочность министерства, которые бы играли важную роль, в том числе и при подавлении бунта. Но вернемся к нашим Telegram-каналам, о которых я упомянул выше и в принципе, информационном потоке из России.
Как по приказу, все как одна, уже известные нам своей аффилиацией информационные площадки, стали рассказывать про народный бунт в Вашингтоне, сравнивали его с Майданом по заранее заготовленному лекалу "ТрампМайдан" и называли США страной третьего мира.
В действительности, ничего общего с Майданом это тщедушное зрелище не имеет. Потому, что те люди, которые стояли на площади Независимости во время Революции Достоинства, не бежали при виде полицейских, "внутриков" и "Беркута". Тех же, кто ворвался в Капитолий, не хватило даже на два часа осады.
Второй очень важный момент - лихорадочная активность информационных площадок чётко показала ИПСО курируемое непосредственно ГУ ГШ ВС РФ. То есть, за данной дестабилизацией Вашингтона стояла именно Гризодубова.
Разумеется, кто-то может сказать, что информационная поддержка таких акций это вполне разумно для России, которая видит в США геополитического врага, а в Дональде Трампе союзника, но говорить о прямом вмешательстве преждевременно. Но это в корне неверная мысль и даже глупая и вот почему.
Маргинальный штурм начался в том числе после того как началась подготовка к голосованию по итогам выборов. В штурме принимали участие хорошо нам знакомые представители группировки "Антифа". Именно той самой группы, которая имеет множество своих ячеек по всему миру, финансируется Россией, а её особо ценный актив проходит боевую подготовку в лагерях курдов в Сирии. И если кто до сих пор живёт в хрустальном замке, напомню, что курды более полувека являются фактором влияния СССР, а теперь уже и РФ, в регионе, будучи национальными симбиотами ГУ ГШ ВС РФ, а в прошлом ГРУ.
К слову сказать, один из так называемых российских лидеров общественного мнения, Борис Рожин даже оказал медвежью услугу ГРУ и указал их марионеток, участвовавших в штурме. Видимо для того, чтобы ребят не забыли и наградили.
Кстати, о штурме. В сети уже появилось немало видео, на которых слышны команды, в ходе штурма Капитолия, которые отдаются на русском языке, но это уже совсем другая история.
Тот факт, что маргинальный штурм Капитолия представлял собой не просто заранее организованную акцию, целью которой был срыв работы Сената, но и имевшую поддержку извне, а именно из России - неоспоримо.
Именно по этой причине, каждый эксперт, журналист, админ российских Telegram-каналов, имеющие аффилиацию с ГУ ГШ ВС РФ в эту праздничную ночь не праздновал, а строчил в режиме 24/7, безостановочно и отчаянно, прокалываясь на идентичных терминах и даже текстовках. Например, как канал KlymenkoTime.
Разумеется, разбираться в этом инциденте более досконально будут американские спецслужбы. Но неоспоримо то, что ни о какой трещине США и демократии речи идти не может, о чём всю ночь трезвонят российские эксперты, а некоторые украинские политики их подхватили буквально с утра, например такая же маргиналка как и штурмовавшие Капитолий Лиза Богутская. Ни о какой буре, шторме и так далее - речи тоже быть не может. Цирк остаётся цирком. И после утверждения итогов выборов, в ходе которых президентом США был признан Джо Байден, цирк вынужден будет уехать. Нет, клоуны могут оставаться, а цирк - всё, уезжает.
Разумеется, вторая гражданская война в США это идеальный вариант для России, который бы ей развязал руки. Однако эти фантасмагоричные мечты таковыми и останутся. Но главное, прыгун явно не оценил расстояние, и прыжок его может завершиться многочисленными переломами. Уже скоро.
Наблюдаем!
https://uc.od.ua/columns/1533/1232283
показать весь комментарий
07.01.2021 17:46 Ответить
То, что "их не хватило даже на два часа осады" показывает жирную фигу всем остальным доводам. Потому и "не хватило" на осаду , что в этом рывке людей за справедливость не было никакой конспирологии . А просто сенат настолько жидко обосрался перед байд-беспределом, что народ ринулся защитить право и свою страну. Когда Пенс, имевший право заставить Верховный суд рассмотреть аргументы стороны Трампа ( даже не как президента, а как любого гражданина), вдруг сказал, что он таких полномочий не имеет - люди поняли : что у них отбирают ту Америку, которой они гордятся - и рванули. А то, что быстро ушли - как раз и говорит: была стихийность эмоции , и никакой конспирологии. Конспирология от демократов была, когда всю страну тщательно несколько месяцев трясли , избрав поводом смерть бандита и наркомана. А у бандитов и наркоманов нет цвета кожи - бандиты и есть бандиты. Тогда толпы не ушли "через два часа"! Потому что под этим были бабки демократов и план заговора...Заговора против рейтинга Трампа. И демократам похер были свободы американцев, чья собственность погибла в этом беспределе. Тогда - почему-то - никто не спешил вводить спецназ. Наоборот - Закон (полицию) ставили на колени перед наглыми громилами и бандюками. И Байден - в отличие от Трампа (который призвал сторонников уйти из Капитолия) - не призывал эту пакость прекратить погромы... поджоги и т.д. Вот именно потому , что Байден бандит, а Трам Законник. И мне похер пришиваемая Трампу "любовь к путину" - это полная херня. Наверно из любви к путину Трамп прикрыл "Северный потик" и укрепмл НАТО в Европе. Дать люлей путину в Сирии и Ливии через своего союзника - Турцию - это тоже "любовь к путину" ? Не будьте дураками! Речь сейчас об Америке , которая потеряла права и свободы...и упала под бандитов и шулеров. И вы вчитАйтесь в то, что вы тут пишете! "Правильно, что Трампа лишили медиа"... "Надо Трампа наказать так...или этак..." Мало кто пишет про суд, как механизм. То есть куча народу готова жить в беспредельно -бандитском мире: где вместо права - хотелки . И что ? Точно уверены, что так будет лучше ? НО так уже было! В пещерно - первобытном периоде человекообезьян. И весь мир с этого бидона теперь нахлебается говна.
показать весь комментарий
08.01.2021 09:36 Ответить
Бачили ми тих "людей, у которьіх отбирают их Омерику" - жодного обличчя з ознаками інтелекту
показать весь комментарий
08.01.2021 12:48 Ответить
Бред собачий
показать весь комментарий
08.01.2021 13:50 Ответить
Маладец ! давненько я не слыхал таких логичных и обоснованных контрдоводов ! Ты своим красноречием любого убедишь!
показать весь комментарий
08.01.2021 14:28 Ответить
Ну а якщо вже зовсім коротко,то тоді так- Трампуша- досвідос...
показать весь комментарий
07.01.2021 17:51 Ответить
Строительство "Северного потока-2" возобновят после годичной паузы. (((
показать весь комментарий
07.01.2021 18:02 Ответить
Зря америкосы спасли рашку от голода... Надо было ядерное изъять и добить окончательно.
показать весь комментарий
07.01.2021 18:50 Ответить
В конце ХІХ века американцы спасли рассеян от голода. Память об этом случае задокументирована необычным способом - на картинах Ивана Айвазовского(на эрэфии эту картину как бы забыли...)

https://nv.ua/publications/kormyashchie-shtaty-ameriki-kak-v-konce-veka-ssha-spasali-rossiyskuyu-imperiyu-ot-goloda-46561.html?utm_content=set_lang

У кацапо-орды короткая память: согласно соцопросам, они считают США врагом № 1, забыв, что Штаты неоднократно помогали им. Так было и в ходе обеих мировых войн - официальный Вашингтон не только был союзником, но и помогал займами и различной техникой. А незадолго до Первой мировой обычные американцы в прямом смысле спасали могучую, как казалось тогда многим, но отдавшую концы и похшую через пару лет, рассеянскую империю от голода.

Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах - Цензор.НЕТ 4912

Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах - Цензор.НЕТ 2980

Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах - Цензор.НЕТ 3864
показать весь комментарий
07.01.2021 20:31 Ответить
И не только тогда спасли от голода! Даже в начале 30-х годов прошлого века,когда устроили Голодомор в Украине,американцы поставляли продукты в сссры! Но куда они девались,только сралин знал...
показать весь комментарий
07.01.2021 22:06 Ответить
После штурма Капитолия русскоязычными террористами, Федеральное бюро рассследований США вплотную займется русскоговорящими эмигрантами, и поставят их телефоны на прослушку. Копы будут методически опрашивать соседей «беженцев колбасной эмиграции» из СССР на предмет их лояльности Правительству США. В сети уже опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих. «Как передает https://censor.net/, на это в https://twitter.com/jolja_jolja/status/1346929650639851523 Twitter обратили внимание пользователи. Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, на четвертой секунде четко слышны выкрики на русском языке: «Смелее, смелее…!» Конец цитаты. Источник: https://censor.net/ru/v3240613 Аксиома - что русскоязычные во всех странах мира это пятая колона кремля.
показать весь комментарий
07.01.2021 21:57 Ответить
фейкова маячня для фанатів зомбоящика
показать весь комментарий
07.01.2021 22:17 Ответить
рудий кловун,гебешна стара консерва трамп також ******** говорити "фейк ньюс" на правду про свою роботу на кремлядь.
показать весь комментарий
08.01.2021 00:44 Ответить
Китай WINS.
показать весь комментарий
07.01.2021 22:16 Ответить
а, ну-ну, старайтесь и дальше
с таким-то профессионализмом
достигнете многого конечно
показать весь комментарий
08.01.2021 06:04 Ответить
Байден заявил, что на высшем государственном посту планирует отменить указы своего предшественника Трампа, продлить договор СНВ-III с Россией и урезать расходы на оборону.
показать весь комментарий
08.01.2021 16:42 Ответить
Страница 5 из 5
 
 