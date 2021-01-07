Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах
Американские конгрессмены в ходе совместного заседания сертифицировали результаты выборов президента США, утвердив победу демократа Джо Байдена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Байден получил 270 необходимых голосов для того, чтобы быть объявленным победителем выборов президента США.
Сенат и палата представителей отклонили возражения против исключения голосов избирателей Джорджии и Пенсильвании за Байдена. Республиканцы также возражали против голосования на выборах в Аризоне, Неваде и Мичигане, но предложения потерпели неудачу, прежде чем дошли до дебатов.
Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.
Позже стало известно, что режим ЧП в Вашингтоне продлен до инаугурации, а в результате протестов погибли 4 человека.
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Першим українським переговорним процесом між Президентами Порошенко та Байденом відбудувались ... Задля налагодження стратегічного партнерства між Україною та США.
От Зеленского до сих пор не поступил запрос разговора с избранным президентом США Джозефом Байденом по всем известной нам причине - ророссийское лобби в окружении Зеленского навязывает ему тип поведения более характерен для российских политиков, которые не скрывают своих симпатий к Трампу. И эта позиция вредит Украине и угрожает потерей двухпартийной поддержки США в стремлениях Украины.
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Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Четверг, 7 января 2021, 12:26
Штурм Капитолия в Вашингтоне вызвал непередаваемый ажиотаж в России, среди информационных площадок ГУ ГШ ВС РФ.
Этой ночью, а для США, фактически, посреди дня, в Вашингтоне произошли события, которые сложно было бы представить себе в этой стране. Неконтролируемая толпа сторонников без двух минут бывшего президента США Дональда Трампа ворвалась в Капитолий, демонстрируя сцены варварства и хаоса во всей своей красе.
Что же, можно было бы это назвать апогеем маргинальной политики Дональда Трампа и его потенциального электората, но в действительности всё несколько сложнее.
С первых минут как начался штурм второго (а, возможно, сейчас и первого) по важности здания в США я наблюдал за происходящим не с наших информационных площадок, а в первую очередь российских. И надо сказать, маргинальный штурм, захлебнувшийся так же стремительно, как и начался, особенно с прибытием первых подразделений ATF SRT, имеет как чемодан наркоторговца - двойное дно. Но, начну издалека.
В прошлом году, аналитическая группа "Информационный навигатор" провелаhttps://infonavigator.com.ua/novosti/telegram-kanaly-na-sluzhbe-gu-gsh-vs-rf-gru/ исследование касательно Telegram-каналов, находящихся под патронатом ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) .
Не знаю, заинтересовало оно СБУ, но я продолжаю пользоваться этими наработками до сих пор, отслеживая российские ИПСО.
Благодаря этому исследованию, мы можем отмечать те операции, которые реализует ГУ ГШ ВС РФ в режиме 24/7 и штурм Капитолия, в рождественскую ночь, когда, казалось бы, все православные должны праздновать, а представители РФ и вовсе внемлить проповедям генерал-патриарха Кирилла (Гундяева), являлся одной их этих операций. Ведь всё происходило в российском информационном пространстве ровным счётом наоборот.
Так же, буквально накануне маргинального штурма, американские министерства и ведущие корпорации находились под атакой неких хакерских групп. Буквально намедни служба безопасности США заявила, что за большинством из этих атак стояла именно Россия.
То есть, грубо говоря, по принципу "Почта, телефон, телеграф" российские хакеры пробовали на прочность министерства, которые бы играли важную роль, в том числе и при подавлении бунта. Но вернемся к нашим Telegram-каналам, о которых я упомянул выше и в принципе, информационном потоке из России.
Как по приказу, все как одна, уже известные нам своей аффилиацией информационные площадки, стали рассказывать про народный бунт в Вашингтоне, сравнивали его с Майданом по заранее заготовленному лекалу "ТрампМайдан" и называли США страной третьего мира.
В действительности, ничего общего с Майданом это тщедушное зрелище не имеет. Потому, что те люди, которые стояли на площади Независимости во время Революции Достоинства, не бежали при виде полицейских, "внутриков" и "Беркута". Тех же, кто ворвался в Капитолий, не хватило даже на два часа осады.
Второй очень важный момент - лихорадочная активность информационных площадок чётко показала ИПСО курируемое непосредственно ГУ ГШ ВС РФ. То есть, за данной дестабилизацией Вашингтона стояла именно Гризодубова.
Разумеется, кто-то может сказать, что информационная поддержка таких акций это вполне разумно для России, которая видит в США геополитического врага, а в Дональде Трампе союзника, но говорить о прямом вмешательстве преждевременно. Но это в корне неверная мысль и даже глупая и вот почему.
Маргинальный штурм начался в том числе после того как началась подготовка к голосованию по итогам выборов. В штурме принимали участие хорошо нам знакомые представители группировки "Антифа". Именно той самой группы, которая имеет множество своих ячеек по всему миру, финансируется Россией, а её особо ценный актив проходит боевую подготовку в лагерях курдов в Сирии. И если кто до сих пор живёт в хрустальном замке, напомню, что курды более полувека являются фактором влияния СССР, а теперь уже и РФ, в регионе, будучи национальными симбиотами ГУ ГШ ВС РФ, а в прошлом ГРУ.
К слову сказать, один из так называемых российских лидеров общественного мнения, Борис Рожин даже оказал медвежью услугу ГРУ и указал их марионеток, участвовавших в штурме. Видимо для того, чтобы ребят не забыли и наградили.
Кстати, о штурме. В сети уже появилось немало видео, на которых слышны команды, в ходе штурма Капитолия, которые отдаются на русском языке, но это уже совсем другая история.
Тот факт, что маргинальный штурм Капитолия представлял собой не просто заранее организованную акцию, целью которой был срыв работы Сената, но и имевшую поддержку извне, а именно из России - неоспоримо.
Именно по этой причине, каждый эксперт, журналист, админ российских Telegram-каналов, имеющие аффилиацию с ГУ ГШ ВС РФ в эту праздничную ночь не праздновал, а строчил в режиме 24/7, безостановочно и отчаянно, прокалываясь на идентичных терминах и даже текстовках. Например, как канал KlymenkoTime.
Разумеется, разбираться в этом инциденте более досконально будут американские спецслужбы. Но неоспоримо то, что ни о какой трещине США и демократии речи идти не может, о чём всю ночь трезвонят российские эксперты, а некоторые украинские политики их подхватили буквально с утра, например такая же маргиналка как и штурмовавшие Капитолий Лиза Богутская. Ни о какой буре, шторме и так далее - речи тоже быть не может. Цирк остаётся цирком. И после утверждения итогов выборов, в ходе которых президентом США был признан Джо Байден, цирк вынужден будет уехать. Нет, клоуны могут оставаться, а цирк - всё, уезжает.
Разумеется, вторая гражданская война в США это идеальный вариант для России, который бы ей развязал руки. Однако эти фантасмагоричные мечты таковыми и останутся. Но главное, прыгун явно не оценил расстояние, и прыжок его может завершиться многочисленными переломами. Уже скоро.
Наблюдаем!
https://uc.od.ua/columns/1533/1232283
https://nv.ua/publications/kormyashchie-shtaty-ameriki-kak-v-konce-veka-ssha-spasali-rossiyskuyu-imperiyu-ot-goloda-46561.html?utm_content=set_lang
У кацапо-орды короткая память: согласно соцопросам, они считают США врагом № 1, забыв, что Штаты неоднократно помогали им. Так было и в ходе обеих мировых войн - официальный Вашингтон не только был союзником, но и помогал займами и различной техникой. А незадолго до Первой мировой обычные американцы в прямом смысле спасали могучую, как казалось тогда многим, но отдавшую концы и похшую через пару лет, рассеянскую империю от голода.
с таким-то профессионализмом
достигнете многого конечно