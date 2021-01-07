Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах

Американські конгресмени під час спільного засідання сертифікували результати виборів президента США, затвердивши перемогу демократа Джо Байдена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN

Байден отримав 270 необхідних голосів для того, щоб бути оголошеним переможцем виборів президента США.

Сенат і палата представників відхилили заперечення проти виключення голосів виборців Джорджії та Пенсильванії за Байдена. Республіканці також заперечували проти голосування на виборах в Аризоні, Неваді та Мічигані, але пропозиції зазнали невдачі, перш ніж дійшли до дебатів.

Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.

Пізніше стало відомо, що режим НС у Вашингтоні продовжено до інавгурації, а в результаті протестів загинули 4 людини.

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