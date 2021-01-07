Трамп обіцяє "впорядковану передачу" влади Байдену
Президент США Дональд Трамп обіцяє мирно передати владу Джо Байдену.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Попри те, що я абсолютно не згоден з результатами виборів, і те, що моя думка підкріплена фактами, 20 січня у нас буде впорядкована передача влади", - сказав Трамп.
"Це буде кінцем найвидатнішого в історії чотирирічного терміну перебування президента при владі. Проте це - лише початок нашої боротьби за те, щоб зробити Америку знову великою", - додав він.
Раніше Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах
Топ коментарі
+69 Павло ШОвте
показати весь коментар07.01.2021 11:41 Відповісти Посилання
+66 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар07.01.2021 11:37 Відповісти Посилання
+66 Гельдрих
показати весь коментар07.01.2021 11:38 Відповісти Посилання
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https://twitter.com/MarchDok
Ледовый лоцман
@MarchDok
·https://twitter.com/MarchDok/status/1347016777407066114 7 ч
Язвительные коменты под новостями из Штатов - "полосатые майданят", "разве разгонять демонстрантов демократично". Лупни вы тупоголовые, там жизнь происходит - по-ли-ти-ка. Политика которую здесь вытравили. Там граждане, а не насравшие в штаны трусливые путинские подсиралы.
https://mobile.twitter.com/turkmendagz Абдалла https://mobile.twitter.com/turkmendagz @turkmendagz https://mobile.twitter.com/turkmendagz/status/1347094895861895168 2 ч
Теперь я понимаю, почему Маккейн в завещании запретил Трампу появляться на своих похоронах.
ЗЫ: у каждого президента свой "курск"
https://mobile.twitter.com/dobryiden78 Добрий Ден @dobryiden78
https://mobile.twitter.com/dobryiden78 https://mobile.twitter.com/dobryiden78
Ух ти, як цікаво!
В амер сегменті твітора відверта навала ботні.
Вже побачив три однакових повідомленя, типу я прожив тут 69-54-45 років і не бачив таких виборів. Їду в Тнхас-Аляску-Гаваї, там знають як керувати країною.
Слово в слово!!! Аааа!
"Я сама корінна американка..."
(прикольное видео...)
.
Байден заявил, что не планирует его там навещать.😆
Блд, позовите деду психиатра. Потому что либо он болен, либо на дурку от электрического стула косит.
Ночью стало известно о том, что Трамп запретил впускать в Белый дом главу администрации вице-президента Майка Пенса, который перед этим письменно подтвердил свою верность Конституции и заверил в том, что он не нарушит ни духа, ни буквы закона.
Проще говоря, Пенс официально и письменно отказался от планов мятежа, с которыми носился Трамп.
Собственно говоря, ложь является основным определением Трампа и он войдет в историю, как самый большой лжец из тех, кто были хозяевами Овального кабинета.
Не зря Трамп называет своим другом Владимира ( кремлёвского) который врёт всему миру изо дня в день , о своём миролюбии !
На видео , где били окна , четко слышно призыв :,, смелее , смелее "
-Байден ответил, что не планирует его там посещать.
Вчора воно інше мололо.
Підбурило людей, а після 4 померлих вирішило взяти свої слова взад ?
От чмо..
https://www.youtube.com/watch?v=hg-CFEt9mXk
https://uazmi.net/news/post/meW54MO36dYMixRhSjZB4
Хитрожопый клоун у нас...
https://twitter.com/trom771/status/1347266916012990476?fbclid=IwAR0ETzbinF-4zv5xwDRtKXbiyD6Rydl2aaBNkbYZWsx35g9VGwUA3L05hdk Смотреть