Трамп обіцяє "впорядковану передачу" влади Байдену

Президент США Дональд Трамп обіцяє мирно передати владу Джо Байдену.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Попри те, що я абсолютно не згоден з результатами виборів, і те, що моя думка підкріплена фактами, 20 січня у нас буде впорядкована передача влади", - сказав Трамп.

"Це буде кінцем найвидатнішого в історії чотирирічного терміну перебування президента при владі. Проте це - лише початок нашої боротьби за те, щоб зробити Америку знову великою", - додав він.

Раніше Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах

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