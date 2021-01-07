ФБР просить американців допомогти впізнати учасників штурму Капітолію

Федеральное бюро розслідувань США поширило заклик до громадян країни і цифрових ЗМІ надати допомогу в ідентифікації тих, хто вторгся в Капітолій в ході акції протесту проти затвердження Джо Байдена президентом Сполучених Штатів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, обидві палати американського конгресу проводили спільне засідання щодо сертифікації голосів Колегії виборників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдена.

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Протестувальникам вдалося зім'яти поліцейське оточення і увірватися в будівлю Капітолію. Засідання було перервано, конгресмени евакуйовані. Тільки після того, як був наведений порядок, засідання було відновлено.

За повідомленням міської поліції, в ході протестних акцій були заарештовані 52 людини, четверо загинули.