ФБР просить американців допомогти впізнати учасників штурму Капітолію
Федеральное бюро розслідувань США поширило заклик до громадян країни і цифрових ЗМІ надати допомогу в ідентифікації тих, хто вторгся в Капітолій в ході акції протесту проти затвердження Джо Байдена президентом Сполучених Штатів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, обидві палати американського конгресу проводили спільне засідання щодо сертифікації голосів Колегії виборників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдена.
Протестувальникам вдалося зім'яти поліцейське оточення і увірватися в будівлю Капітолію. Засідання було перервано, конгресмени евакуйовані. Тільки після того, як був наведений порядок, засідання було відновлено.
За повідомленням міської поліції, в ході протестних акцій були заарештовані 52 людини, четверо загинули.
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Американские СМИ выяснили личность человека в меховой шапке и с раскрашенным лицом, который возглавил вчерашнюю атаку на Капитолий. Им оказался бывший актер и сторонник теории заговора Джейк Анджели из Аризоны.
Он один из предводителей движения QAnon, где верят, что Трамп и Путин спасут мир.
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Журналисты отмечают, что движение QAnon всего за два года выросло из кучки маргиналов, буквально верящих в то, что американские либералы пьют кровь детей. На выборах 2020 года сторонники этой теории были среди кандидатов в Конгресс от Аризоны, а фразы движения использовал в речах Дональд Трамп. Он даже произнес фразу, которая стала слоганом движения: «Куда идет один ― идем мы все».
Как пишет TheBabel, теория QAnon выросла из постов пользователя 4сhan, который подписывался как «Q». Пользователь утверждал, что он высокопоставленный военный или чиновник и, якобы, знает, что вскоре Трамп раскроет всемирную организацию педофилов. Мнимая операция Трампа должна была называться «Буря». Последователи теории заговора верили, что Трамп вот-вот «расскажет всю правду» и «тысячи известных педофилов будут наказаны». Среди вероятных педофилов члены QAnon называют звезд поп-культуры, таких как Том Хенкс или Опра Уинфри, членов Демократической партии, семью саудовского шейха, а среди борцов за правду - Трампа и президента России Владимира Путина. По мнению сторонников теории, Путин и Трамп борются с «тайным государством педофилов».
В 2018 году Анджели присоединился к движению QAnon и стал его лицом. Он выступал на митингах сторонников этой теории заговора в разных городах. Всегда в образе шамана: в мехах и с рогами на голове. Сам Анджели в октябре прошлого года сказал изданию Arizona Republic, что «носит меховой капюшон, красит лицо и ходит без рубашки в рваных штанах, чтобы привлечь внимание».
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