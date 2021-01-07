На Донбассе с начала суток - 5 обстрелов, - штаб ООС
С начала суток на Донбассе зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет.
Об этом сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.
"Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Хутор Вольный российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Луганского враг дважды вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Впоследствии, противник проявил огневую активность и в пригороде Попасной, где открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.
Помимо этого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники вели огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от н.п. Авдеевка.
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"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - говорится в сводке.
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