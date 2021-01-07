РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11092 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 239 6

На Донбассе с начала суток - 5 обстрелов, - штаб ООС

На Донбассе с начала суток - 5 обстрелов, - штаб ООС

С начала суток на Донбассе зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Хутор Вольный российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Луганского враг дважды вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Впоследствии, противник проявил огневую активность и в пригороде Попасной, где открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Помимо этого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники вели огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от н.п. Авдеевка.

Также на Цензор.НЕТ: "Христос Родился! Верьте в нас - мы обязательно победим. И еще знайте: "Защищать Украину - это лучшая работа в мире": бойцы ВСУ поздравили всех украинцев с Рождественскими праздниками. ВИДЕО

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - говорится в сводке.

На Донбассе с начала суток - 5 обстрелов, - штаб ООС 01
На Донбассе с начала суток - 5 обстрелов, - штаб ООС 02

Автор: 

обстрел (27807) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То что потерь среди украинских военнослужащих нет - хорошо и будем надеяться, что так оно и есть.......
показать весь комментарий
07.01.2021 18:45 Ответить
т.е. русня вдруг резко разучилась стрелять после объявления очередного "пиримирия" ?
показать весь комментарий
07.01.2021 20:50 Ответить
На Донбасі з початку доби - 5 обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1522
показать весь комментарий
07.01.2021 18:52 Ответить
Слава Українським воїнам
показать весь комментарий
07.01.2021 20:59 Ответить
 
 