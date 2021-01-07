На Донбасі з початку доби - 5 обстрілів, - штаб ООС
Від початку доби на Донбасі зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, втрат у лавах Збройних сил України немає.
Про це повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Хутір Вільний російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Луганського ворог двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Згодом, противник проявив вогневу активність і в передмісті Попасної, де відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.
Крім цього, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські найманці вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета недалеко від н.п. Авдіївка.
"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлені представники ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат немає", - йдеться в звіті.
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