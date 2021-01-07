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Новини Агресія Росії проти України
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На Донбасі з початку доби - 5 обстрілів, - штаб ООС

На Донбасі з початку доби - 5 обстрілів, - штаб ООС

Від початку доби на Донбасі зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, втрат у лавах Збройних сил України немає.

Про це повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Хутір Вільний російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Луганського ворог двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Згодом, противник проявив вогневу активність і в передмісті Попасної, де відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

Крім цього, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські найманці вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета недалеко від н.п. Авдіївка.

Читайте: Окупанти обстрілювали захисників України поблизу Водяного та Опитного, - штаб ООС

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлені представники ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат немає", - йдеться в звіті.

На Донбасі з початку доби - 5 обстрілів, - штаб ООС 01
На Донбасі з початку доби - 5 обстрілів, - штаб ООС 02

Автор: 

обстріл (29128) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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То что потерь среди украинских военнослужащих нет - хорошо и будем надеяться, что так оно и есть.......
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07.01.2021 18:45 Відповісти
т.е. русня вдруг резко разучилась стрелять после объявления очередного "пиримирия" ?
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07.01.2021 20:50 Відповісти
На Донбасі з початку доби - 5 обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1522
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07.01.2021 18:52 Відповісти
Слава Українським воїнам
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07.01.2021 20:59 Відповісти
 
 