Шмыгаль: с завтрашнего дня действует "карантин зимних каникул". ИНФОГРАФИКА

Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал инфографику, на которой показано, какие именно ограничения действуют с завтрашнего дня на всей территории Украины.

Инфографику глава правительства опубликовал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра, 8 января, по всей территории Украины начинает действовать "карантин зимних каникул". Соблюдайте правила и берегите себя и своих близких!" - написал премьер.

На опубликованной им инфографике указано, что с завтрашнего дня кафе и рестораны работают навынос, закрыты ТРЦ и учреждения образования (кроме детсадов), а массовые мероприятия запрещены. Также закрываются спортзалы, фитнес-центры и непродовольственные рынки.

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АЗС будут работать без зон питания, а в парикмахерские и салоны красоты можно будет попасть только по предварительной записи.