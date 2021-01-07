Шмыгаль: с завтрашнего дня действует "карантин зимних каникул". ИНФОГРАФИКА
Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал инфографику, на которой показано, какие именно ограничения действуют с завтрашнего дня на всей территории Украины.
Инфографику глава правительства опубликовал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Завтра, 8 января, по всей территории Украины начинает действовать "карантин зимних каникул". Соблюдайте правила и берегите себя и своих близких!" - написал премьер.
На опубликованной им инфографике указано, что с завтрашнего дня кафе и рестораны работают навынос, закрыты ТРЦ и учреждения образования (кроме детсадов), а массовые мероприятия запрещены. Также закрываются спортзалы, фитнес-центры и непродовольственные рынки.
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АЗС будут работать без зон питания, а в парикмахерские и салоны красоты можно будет попасть только по предварительной записи.
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А забув, це ж стратегічно важливий продукт.
А 3 мільйони померлих від алкоголю в рік - то муйня. Ось ковід, то да.
особенно для узкоезычных челюстей
карантини і локдауни стримують наростання епідемії...
якраз в очікуванні вакцинації...
це логічно.
только они думают,что им заплатят-но их стабильно кидают...надо менять профессию и не подавать имельщикам повода
и Бузько была. ну и непревзойденный как его.... лидер группы то... и плюс - украинец, ну, фамилия же норм..... блин, я как кацап выгляжу(((
Комаров и .... ну шо за....
ладно, хоть так:
Когда был весенний Lockdown (6 недель) пришлось мужа один раз подстричь......это - первый и последний раз.....😬
помотала жизнь по закоулкам бывшей родины
Я в интернете видео «для начинающих в домашних условиях» нашла.......муж сказал «сойдёт», но мне нужно потренироваться (не на нем конечно) и он может подождать профи😁
Я с самого начала (виски) машинкой уж сильно «подстригла»......😊
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если зельц им Мрию встречал-разгружал...то кто кому еще заносил )))))
Садовий теж заніс. АВАКЯНУ...Щоб заплющив очі...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004421529175&comment_id=Y29tbWVudDozNjYyMzgxNzQwNTE3NDA1XzM2NjI1ODcwOTA0OTY4NzA%3D&__cft__[0]=************************************************************************************-y40LUmG31rTk4qycmjUd-6S0aylk1s2xzDzDcd78NXhxdfMjo668tTvk-NlIeWbVWxtsK_wUTltus22dJiYOhccfA&__tn__=R]-R Konstanty Panov
В Арсенал?та нє,шо ми там нє відєлі,жалєзяк старих?луччє рєбьор пажрьом,піваса хлебаньом,водочкі!айда,Марінк...
Чуйка в мене,що зовсім скоро Арсеналу не стане!експонати-в запасники,а звідки потихеньку-за кордон,так як з Історичного!а в приміщеннях-чергова ригайлівка іФесту!
https://fb.watch/2TTBaz3sJj/
https://www.facebook.com/elien.pekhteleva?comment_id=Y29tbWVudDozNjYyMzgxNzQwNTE3NDA1XzM2NjI0OTcwODM4MzkyMDQ%3D&__cft__[0]=************************************************************************************-y40LUmG31rTk4qycmjUd-6S0aylk1s2xzDzDcd78NXhxdfMjo668tTvk-NlIeWbVWxtsK_wUTltus22dJiYOhccfA&__tn__=R]-R Elien Ovseenko
Кордони зачинені, українці всі поїхали до Львова. Гуглите куди піти у Львові, а там список з 10 закладів фесту, котрому багато років. Ось і стоять жертви маркетингу. З іншого боку гарно що далі фестового та пузатої ці інтелігенти не ходять, а то б затори та черги були б навіть на Сихові.
Сломался кран, сгорела лампочка, закончилась бумага и ручка....- дырку затыкать бананом, вместо лампы повесить помидор, а писать майонезом ???
Стадо непуганых ЗЕ-ИДИОТОВ !!!
квитанция за декабрь 2020 при плюсовой температуре на улице, счетчиком на отопление на весь дом(в подвале) площадь 60м кв
ОТОПЛЕНИЕ - 2375, 57 (такого никогда! небыло , это потому что закачали полные хранилища по 80 баксов а не по 450 ? + газ собст. добычи принадл. по конст. народу а не Кононенку и Новинскому)
Г.В - 489, 45 (прожив. 2 чел) = 10,80 обсл вко
ХВ И ОТВ- 192,10
264, 72 эл енерг (по старым ценам)
409, 11 - кв пл за площадь
64, 82 - вывоз мусора
ИТОГО - 3806 ГРН 61 коп. при пенсии 2100грн и мин. зарплате!
а еще код. замок на Цыфрале 90 грн, мобилка 85 грн (по ст. тарифу) интернет 140 грн от ТВ отказались.
ПОМОГИТЕ КОБЕЛЕВОЙ МАМЕ...
"Не стріляють вже ...надцять днів"
"Локдаун"
"Мякий локдаун"
"Карантин вихідного дня"
"Самоізоляція" ...І це тільки у 2020 році. А 2021 починається з "Повного ЛоХДауну". Напевно за 20-м сумуватимемо.