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Новости Коронавирус и карантин
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Шмыгаль: с завтрашнего дня действует "карантин зимних каникул". ИНФОГРАФИКА

Шмыгаль: с завтрашнего дня действует

Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал инфографику, на которой показано, какие именно ограничения действуют с завтрашнего дня на всей территории Украины.

Инфографику глава правительства опубликовал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра, 8 января, по всей территории Украины начинает действовать "карантин зимних каникул". Соблюдайте правила и берегите себя и своих близких!" - написал премьер.

На опубликованной им инфографике указано, что с завтрашнего дня кафе и рестораны работают навынос, закрыты ТРЦ и учреждения образования (кроме детсадов), а массовые мероприятия запрещены. Также закрываются спортзалы, фитнес-центры и непродовольственные рынки.

Также на Цензор.НЕТ: Магазины во время локдауна смогут продавать бытовую химию и прессу, - Мокан

АЗС будут работать без зон питания, а в парикмахерские и салоны красоты можно будет попасть только по предварительной записи.

Шмыгаль: с завтрашнего дня действует карантин зимних каникул 01

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2725) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+29
Шмыгаль: с завтрашнего дня действует "карантин зимних каникул" - Цензор.НЕТ 1979
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07.01.2021 18:42 Ответить
+14


Шмигаль: від завтра діє "карантин зимових канікул" - Цензор.НЕТ 2127

...
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07.01.2021 19:09 Ответить
+13
Горілчані магазини, хтось планував закривати?
А забув, це ж стратегічно важливий продукт.
А 3 мільйони померлих від алкоголю в рік - то муйня. Ось ковід, то да.
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07.01.2021 18:47 Ответить
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... а теперь дискотека)
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07.01.2021 18:40 Ответить
карантинят все))))
Шмыгаль: с завтрашнего дня действует "карантин зимних каникул" - Цензор.НЕТ 368

...
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07.01.2021 18:45 Ответить
Він, мабуть, думає, що його хтось слухає.
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07.01.2021 18:41 Ответить
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07.01.2021 20:10 Ответить
Шмыгаль: с завтрашнего дня действует "карантин зимних каникул" - Цензор.НЕТ 1979
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07.01.2021 18:42 Ответить
Начинается зарядка!Становитесь по порядку - Эпицентр впереди
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07.01.2021 18:43 Ответить
Названия они умеют придумывать, а больше ничего...
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07.01.2021 18:43 Ответить
Сьогодні був повний ресторан, а завтра всіх цих людей вважатимуть порушниками й відщепенцями. Вірус що, вмикається в нуль годин наступного дня?
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07.01.2021 18:44 Ответить
Шмыгаль: с завтрашнего дня действует "карантин зимних каникул" - Цензор.НЕТ 1591
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07.01.2021 18:44 Ответить
иди в ср....
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07.01.2021 18:45 Ответить
Ага, грошей з тарифiв мало дають, ну а зараз контрольний в голову.
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07.01.2021 18:46 Ответить
Горілчані магазини, хтось планував закривати?
А забув, це ж стратегічно важливий продукт.
А 3 мільйони померлих від алкоголю в рік - то муйня. Ось ковід, то да.
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07.01.2021 18:47 Ответить
ты чо? это ж продукт питания...основной.
особенно для узкоезычных челюстей
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07.01.2021 19:03 Ответить
горілчані магази прирівньються до АЗС
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07.01.2021 19:25 Ответить
Бухать можно, жопу мыть нельзя, интеллектуальный лохдаун в действие
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07.01.2021 21:11 Ответить
Руки геть від святого! Шоб 3 мільйони в рік померло, треба не один рік над цим працювати
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08.01.2021 07:25 Ответить
півлітра заміняє похід у театр...і задоволення куди більше ))))))
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08.01.2021 11:46 Ответить
То есть все открыто кроме несчастных кафешек и магазинов с одеждой. Не лучше ли было бы просто ограничиться школами и контролем масочного режима в общественных местах.
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07.01.2021 18:48 Ответить
Минздрав попал в ловушку, которую сам и сконструировал. Показывая резкое снижение числа заболевших путем манипуляции с количеством тестов, глава МОЗ Степанов демонстрировал Зеленскому свою «эффективность». Однако теперь эти же цифры не дают ввести локдаун без которого сам Минздрав может просто не потянуть ожидаемый новый вал тяжелых больных. Население не понимает, зачем сидеть на карантине, если в стране «все хорошо». Чтобы показать, что на самом деле не все хорошо, цифру заболевших снова придется гнать вверх"
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07.01.2021 18:56 Ответить
Под замок никого уже не посадишь. Локдаун не сопряжённый с вакцинацией просто галиматья, ещё и частичный локлаун . Как будто кафешки основное место , где полно народу. При этом то же метро в Киеве работает
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07.01.2021 19:04 Ответить
танюща зелёные новые литца с победой пальчевского в своих носках обосрались по полной и теперь даже с тестами не могут доказать людям что они мастера спорта по борьбе с вирусом
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07.01.2021 19:07 Ответить
При чем здесь ваш пальчевский и все остальное. Карантин для многих, для меня в том числе, это непозволительная роскошь. После первого еле возродились , как феникс. Я не считаю такой подход рациональным.
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07.01.2021 19:12 Ответить
сядешь на карантин если нет то авакян посадит
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07.01.2021 19:26 Ответить
маячня...
карантини і локдауни стримують наростання епідемії...
якраз в очікуванні вакцинації...


це логічно.
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08.01.2021 11:48 Ответить
Это было бы не по зебильному. Пля, и тут танюха начала чего то подозревать 😄
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07.01.2021 19:38 Ответить
У нас в АТБ оградили скотчем отдел с носками и всякой мелкой несъедобной ерундой, но это фигня главное бухло купить можно
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07.01.2021 21:14 Ответить
не знаю как ЭТО выдержит наша гривна , помнится как ГОНТАРЕВА обьясняла ее падение : потамуша РОЖДЕСТВО , патамуша ПАСКА или другая ТЫСЯЧА юлина повлияла на КУРС !!!! а сегодня и ВОЙНА и ХАЛЕРА и КАРАНТИН и 8 ТЫСЯЧ и ни........я !!! стоит !!!! нас РЕАЛЬНО раньше е.........ли !!!!
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07.01.2021 18:50 Ответить
За кого голосував?
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07.01.2021 19:00 Ответить
за алексеевича ((((
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07.01.2021 19:12 Ответить
Зачем так...его ж заглючит
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07.01.2021 20:50 Ответить
ну,где гонтарева,и где уйля...шо по времени,шо по пространству.в лондоне хоть вакцинируют бесплатно.а йуле придется в теневой экономике из под полы
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07.01.2021 19:05 Ответить
я и говорю нас 30 лет имели под разными ПРЕДЛОГАМИ ((((
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07.01.2021 19:13 Ответить
ну,обычно имеют того,кто сам не против быть поиметым.
только они думают,что им заплатят-но их стабильно кидают...надо менять профессию и не подавать имельщикам повода
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07.01.2021 19:18 Ответить
Юля уже переболела, ей можно не вакцинироваться, а вы все не можете ей простить ее жизнелюбие
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07.01.2021 19:15 Ответить
себяжизнелюбие
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07.01.2021 19:16 Ответить
Возможно
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07.01.2021 19:18 Ответить
кст. напомнило Маски шоу когда они приезжают на пикник..... там еще Рейнджер был, фамилию не помню
и Бузько была. ну и непревзойденный как его.... лидер группы то... и плюс - украинец, ну, фамилия же норм..... блин, я как кацап выгляжу(((

Комаров и .... ну шо за....
ладно, хоть так:

Шмигаль: від завтра діє "карантин зимових канікул" - Цензор.НЕТ 2217
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07.01.2021 18:53 Ответить
Так как Гидрант сам положил то чем играл на рояле на закон и убил последние признаки правового гос-ва, реакция будет аналогичная.... почему владелец ресторана должен соблюдать правила, которые те кто их ему навязывает сам нарушает. Этот шлеппер уверенно ведёт страну к анархии, хотя, почему ведет? Уже все признаки есть...
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07.01.2021 18:54 Ответить
Парикмахерские не попадают в «карантин зимних каникул» (и придумали же ж название😬)......Счастливчики.....в Германии с середины декабря и, на данный момент, до 31.01. закрыты☹️. Женщинам проще - покраситься можно и в домашних условиях, а отросшие волосы можно заколками «подкорректировать»......, а вот мужчинам☹️
Когда был весенний Lockdown (6 недель) пришлось мужа один раз подстричь......это - первый и последний раз.....😬
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07.01.2021 18:58 Ответить
тю,..меня жена уже лет сорок стрижет.без фсяких лохдаунов.
помотала жизнь по закоулкам бывшей родины
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07.01.2021 19:08 Ответить
Вам повезло🙂 у меня нет такого таланта☹️
Я в интернете видео «для начинающих в домашних условиях» нашла.......муж сказал «сойдёт», но мне нужно потренироваться (не на нем конечно) и он может подождать профи😁
Я с самого начала (виски) машинкой уж сильно «подстригла»......😊
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07.01.2021 19:17 Ответить


Шмигаль: від завтра діє "карантин зимових канікул" - Цензор.НЕТ 2127

...
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07.01.2021 19:09 Ответить
🤣🤣🤣
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07.01.2021 19:20 Ответить
я помню..Вы рассказывали...там не так критично было))))
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07.01.2021 19:21 Ответить
Критично конечно не было, но как говориться: ложечки нашлись, а осадок(!!!) остался(с)😂
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07.01.2021 19:28 Ответить
Покупаешь машинку для стрижки, и стрижешь всю голову самой маленькой насадкой. На ютубе есть куча видосов, как стричь. Реально ничего сложного. За три-четыре раза набьешь так руку, что сможешь зарабатывать стрижа соседей в карантин)))
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07.01.2021 19:20 Ответить
А стрижа за что? Птичку жалко...
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08.01.2021 07:30 Ответить
шмигаль-тупе чьмо бандіта ахмєтова.
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07.01.2021 19:00 Ответить
Зачем закрывать бытовые услуги,где шото ремонтируют,клиентов и так не много,сидит себе сапожник или часовщик в будке специализированной и тут коронавирус,эти люди не магнаты,не олигархи,зарплату у государства не получают,платят налоги,аренду,за фурнитуру,пару дней не поработаешь и финансы поют романсы,зато в супермаркетах "коронавируса нет"!
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07.01.2021 19:08 Ответить
а тем временем в ресторане ВЕЛЮР !Шмигаль: від завтра діє "карантин зимових канікул" - Цензор.НЕТ 4648
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07.01.2021 19:12 Ответить
А что за х****ня что Епицентр будет работать во время лохдауна? Сколько Герега занесла в ОП чтобы закрыли ее конкурентов?
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07.01.2021 19:12 Ответить
ну Вы такой интересный )))
если зельц им Мрию встречал-разгружал...то кто кому еще заносил )))))
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07.01.2021 19:17 Ответить
Будет под видом аптеки вакцину и тесты продавать.
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07.01.2021 19:23 Ответить
НЕ лише Герега..
Садовий теж заніс. АВАКЯНУ...Щоб заплющив очі...

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004421529175&comment_id=Y29tbWVudDozNjYyMzgxNzQwNTE3NDA1XzM2NjI1ODcwOTA0OTY4NzA%3D&__cft__[0]=************************************************************************************-y40LUmG31rTk4qycmjUd-6S0aylk1s2xzDzDcd78NXhxdfMjo668tTvk-NlIeWbVWxtsK_wUTltus22dJiYOhccfA&__tn__=R]-R Konstanty Panov

В Арсенал?та нє,шо ми там нє відєлі,жалєзяк старих?луччє рєбьор пажрьом,піваса хлебаньом,водочкі!айда,Марінк...

Чуйка в мене,що зовсім скоро Арсеналу не стане!експонати-в запасники,а звідки потихеньку-за кордон,так як з Історичного!а в приміщеннях-чергова ригайлівка іФесту!

https://fb.watch/2TTBaz3sJj/

https://www.facebook.com/elien.pekhteleva?comment_id=Y29tbWVudDozNjYyMzgxNzQwNTE3NDA1XzM2NjI0OTcwODM4MzkyMDQ%3D&__cft__[0]=************************************************************************************-y40LUmG31rTk4qycmjUd-6S0aylk1s2xzDzDcd78NXhxdfMjo668tTvk-NlIeWbVWxtsK_wUTltus22dJiYOhccfA&__tn__=R]-R Elien Ovseenko

Кордони зачинені, українці всі поїхали до Львова. Гуглите куди піти у Львові, а там список з 10 закладів фесту, котрому багато років. Ось і стоять жертви маркетингу. З іншого боку гарно що далі фестового та пузатої ці інтелігенти не ходять, а то б затори та черги були б навіть на Сихові.
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08.01.2021 12:00 Ответить
Пусть этот даун объяснит: почему продуктовый супермаркет, где толпы народа руками мацают продукты, может работать, а небольшой хозяйственный магазинчик, где иногда за день бывает несколько десятков покупателей - не может ???
Сломался кран, сгорела лампочка, закончилась бумага и ручка....- дырку затыкать бананом, вместо лампы повесить помидор, а писать майонезом ???
Стадо непуганых ЗЕ-ИДИОТОВ !!!
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07.01.2021 19:13 Ответить
Тут уже спассибо Гереге нужно сказать. Она инициатор закрытия промтоварных магазов.
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07.01.2021 19:17 Ответить
К чему этот дурантин, если эпицентры будут работать, а тц - закрыты?! Чем продавец трусов хуже продавца картошки?! Почему кинотеатр, где люди в масках и сидят в метре друг от друга хуже чем киевская маршрутка, где люди сидят на головах один у другого?! Короче, во власти - ДЛБЙБЫ!
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07.01.2021 19:14 Ответить
какой карантин млииин...
квитанция за декабрь 2020 при плюсовой температуре на улице, счетчиком на отопление на весь дом(в подвале) площадь 60м кв
ОТОПЛЕНИЕ - 2375, 57 (такого никогда! небыло , это потому что закачали полные хранилища по 80 баксов а не по 450 ? + газ собст. добычи принадл. по конст. народу а не Кононенку и Новинскому)
Г.В - 489, 45 (прожив. 2 чел) = 10,80 обсл вко
ХВ И ОТВ- 192,10
264, 72 эл енерг (по старым ценам)
409, 11 - кв пл за площадь
64, 82 - вывоз мусора
ИТОГО - 3806 ГРН 61 коп. при пенсии 2100грн и мин. зарплате!
а еще код. замок на Цыфрале 90 грн, мобилка 85 грн (по ст. тарифу) интернет 140 грн от ТВ отказались.
ПОМОГИТЕ КОБЕЛЕВОЙ МАМЕ...
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07.01.2021 19:23 Ответить
То ли ещё будет! Готовтесь ко встрече с платежками в феврале, будет "хорошее настроение и хорошее здоровье".
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07.01.2021 19:28 Ответить
Копите деньги не гранаты.
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07.01.2021 23:30 Ответить
Шмигаль: від завтра діє "карантин зимових канікул" - Цензор.НЕТ 5364
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07.01.2021 19:24 Ответить
А купаться на крещение тоже нельзя?
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07.01.2021 19:30 Ответить
а это они еще не придумали ...
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07.01.2021 19:38 Ответить
В фонтане торгово-развлекательного центра пока нельзя, а в аквариуме с рыбками в продуктовом магазине можно
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07.01.2021 19:42 Ответить
......а к чему мы все радуемся ????
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07.01.2021 19:33 Ответить
Первый шаг после принятия конституции это что в стране на балансе громад и реестр громад и тогда можно было передовать публичную власнисть в аренду,которая не продается громадами в аренду. Но про грамады забыли а власнисть растащили . Никогда не поздно исправить. Спросить у небожителей а кто вам дал властнисть. А... сами переписали без громад, тоды это ворованое .Ст.13,14,142 Конституции и Хартия Европейская самоврядування. Это и есть програма и многое другое и все по конституции См. Рима Белоцерковская.
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07.01.2021 19:48 Ответить
70% будут работать как и работали. Но по звонку
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07.01.2021 20:51 Ответить
А морда с каждой новой фотографией все шире и шире.
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07.01.2021 23:25 Ответить
Зелені соплі тільки і вміють що вигадувати назви до того лайна яке творять:
"Не стріляють вже ...надцять днів"
"Локдаун"
"Мякий локдаун"
"Карантин вихідного дня"
"Самоізоляція" ...І це тільки у 2020 році. А 2021 починається з "Повного ЛоХДауну". Напевно за 20-м сумуватимемо.
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07.01.2021 23:43 Ответить
А в это время, министр покинул свой пост, за поездку на отдых в тёплые страны, во время локдауна! В швеции.
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08.01.2021 00:17 Ответить
Рестораны и кафе-это конечно мощный удар по вирусу. Зато метро и остальной общественный транспорт работает. Вперёд "лечиться".
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08.01.2021 00:20 Ответить
 
 