Шмигаль: від завтра діє "карантин зимових канікул". ІНФОГРАФІКА

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль опублікував інфографіку, де показано, які саме обмеження діють від завтра на всій території України.

Інфографіку глава уряду опублікував у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Від завтра, 8 січня, по всій території України починає діяти "карантин зимових канікул". Дотримуйтесь правил і бережіть себе та своїх близьких!" - написав прем'єр.

На опублікованій ним інфографіці зазначено, що від завтра кафе і ресторани працюють навинос, закриті ТРЦ і установи освіти (крім дитсадків), а масові заходи заборонені. Також закриваються спортзали, фітнес-центри і непродовольчі ринки.

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АЗС будуть працювати без зон харчування, а в перукарні та салони краси можна буде потрапити тільки за попереднім записом.