21 627 76
Шмигаль: від завтра діє "карантин зимових канікул". ІНФОГРАФІКА
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль опублікував інфографіку, де показано, які саме обмеження діють від завтра на всій території України.
Інфографіку глава уряду опублікував у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Від завтра, 8 січня, по всій території України починає діяти "карантин зимових канікул". Дотримуйтесь правил і бережіть себе та своїх близьких!" - написав прем'єр.
На опублікованій ним інфографіці зазначено, що від завтра кафе і ресторани працюють навинос, закриті ТРЦ і установи освіти (крім дитсадків), а масові заходи заборонені. Також закриваються спортзали, фітнес-центри і непродовольчі ринки.
АЗС будуть працювати без зон харчування, а в перукарні та салони краси можна буде потрапити тільки за попереднім записом.
Топ коментарі
+29 Ulyana Kryshynets
показати весь коментар07.01.2021 18:42 Відповісти Посилання
+14 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар07.01.2021 19:09 Відповісти Посилання
+13 алекс философ
показати весь коментар07.01.2021 18:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...
А забув, це ж стратегічно важливий продукт.
А 3 мільйони померлих від алкоголю в рік - то муйня. Ось ковід, то да.
особенно для узкоезычных челюстей
карантини і локдауни стримують наростання епідемії...
якраз в очікуванні вакцинації...
це логічно.
только они думают,что им заплатят-но их стабильно кидают...надо менять профессию и не подавать имельщикам повода
и Бузько была. ну и непревзойденный как его.... лидер группы то... и плюс - украинец, ну, фамилия же норм..... блин, я как кацап выгляжу(((
Комаров и .... ну шо за....
ладно, хоть так:
Когда был весенний Lockdown (6 недель) пришлось мужа один раз подстричь......это - первый и последний раз.....😬
помотала жизнь по закоулкам бывшей родины
Я в интернете видео «для начинающих в домашних условиях» нашла.......муж сказал «сойдёт», но мне нужно потренироваться (не на нем конечно) и он может подождать профи😁
Я с самого начала (виски) машинкой уж сильно «подстригла»......😊
...
если зельц им Мрию встречал-разгружал...то кто кому еще заносил )))))
Садовий теж заніс. АВАКЯНУ...Щоб заплющив очі...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004421529175&comment_id=Y29tbWVudDozNjYyMzgxNzQwNTE3NDA1XzM2NjI1ODcwOTA0OTY4NzA%3D&__cft__[0]=************************************************************************************-y40LUmG31rTk4qycmjUd-6S0aylk1s2xzDzDcd78NXhxdfMjo668tTvk-NlIeWbVWxtsK_wUTltus22dJiYOhccfA&__tn__=R]-R Konstanty Panov
В Арсенал?та нє,шо ми там нє відєлі,жалєзяк старих?луччє рєбьор пажрьом,піваса хлебаньом,водочкі!айда,Марінк...
Чуйка в мене,що зовсім скоро Арсеналу не стане!експонати-в запасники,а звідки потихеньку-за кордон,так як з Історичного!а в приміщеннях-чергова ригайлівка іФесту!
https://fb.watch/2TTBaz3sJj/
https://www.facebook.com/elien.pekhteleva?comment_id=Y29tbWVudDozNjYyMzgxNzQwNTE3NDA1XzM2NjI0OTcwODM4MzkyMDQ%3D&__cft__[0]=************************************************************************************-y40LUmG31rTk4qycmjUd-6S0aylk1s2xzDzDcd78NXhxdfMjo668tTvk-NlIeWbVWxtsK_wUTltus22dJiYOhccfA&__tn__=R]-R Elien Ovseenko
Кордони зачинені, українці всі поїхали до Львова. Гуглите куди піти у Львові, а там список з 10 закладів фесту, котрому багато років. Ось і стоять жертви маркетингу. З іншого боку гарно що далі фестового та пузатої ці інтелігенти не ходять, а то б затори та черги були б навіть на Сихові.
Сломался кран, сгорела лампочка, закончилась бумага и ручка....- дырку затыкать бананом, вместо лампы повесить помидор, а писать майонезом ???
Стадо непуганых ЗЕ-ИДИОТОВ !!!
квитанция за декабрь 2020 при плюсовой температуре на улице, счетчиком на отопление на весь дом(в подвале) площадь 60м кв
ОТОПЛЕНИЕ - 2375, 57 (такого никогда! небыло , это потому что закачали полные хранилища по 80 баксов а не по 450 ? + газ собст. добычи принадл. по конст. народу а не Кононенку и Новинскому)
Г.В - 489, 45 (прожив. 2 чел) = 10,80 обсл вко
ХВ И ОТВ- 192,10
264, 72 эл енерг (по старым ценам)
409, 11 - кв пл за площадь
64, 82 - вывоз мусора
ИТОГО - 3806 ГРН 61 коп. при пенсии 2100грн и мин. зарплате!
а еще код. замок на Цыфрале 90 грн, мобилка 85 грн (по ст. тарифу) интернет 140 грн от ТВ отказались.
ПОМОГИТЕ КОБЕЛЕВОЙ МАМЕ...
"Не стріляють вже ...надцять днів"
"Локдаун"
"Мякий локдаун"
"Карантин вихідного дня"
"Самоізоляція" ...І це тільки у 2020 році. А 2021 починається з "Повного ЛоХДауну". Напевно за 20-м сумуватимемо.