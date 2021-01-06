У Тернополі не запроваджуватимуть локдаун з 8 січня, - мер Надал. ВIДЕО
Тернопільська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) вирішила не вводити додаткові карантинні обмеження з 8 січня.
Про це заявив в ефірі місцевого телеканалу "Т1 Новини" мер Тернополя Сергій Надал, інформує Цензор.НЕТ.
"Відбулося засідання комісії з ТЕБ та НС, де ми заслухали інформацію наших медпрацівників, відділу охорони здоров'я, інформацію педагогів ... протягом останніх днів у нас не те, що немає зростання кількості хворих, поки що йде зменшення людей, які хворіють, які перебувають у наших медичних установах з COVID-19 ... Тому сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення не запроваджувати ніяких додаткових карантинних обмежень до тих, що вже діяли раніше", - сказав Надал.
Мер Тернополя додав, що з 11-го січня діти знову підуть у школи: молодші класи будуть відвідувати уроки повноцінно в школах, а старші - за змішаною формою навчання, через один день.
"Також ми рекомендуємо суб'єктам господарювання не припиняти свою діяльність. Відповідне рішення було підписано і буде оприлюднено", - підкреслив мер.
Як повідомлялося, з 8 по 24 січня по всій території України буде діяти посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.
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Там была напр. яма с Овоща хлеборезку на одной из центр. дорог - хрен кто видел, просто видели те шо в нее уе*лись.
Так шо я вот думаю шо того же Кернеса уже бы вы....искали за такое, а в том городе - а насрать.
Откуда знаю? Та Борис Козлов сообщил.
и даже в битву при Гастингсе... мммм а еще и во Вьетнам...Эйнштейн , это вы?
«Дивний цей світ, де двоє дивляться на одне і те ж, а бачать повністю протилежне».© Агата Крісті.
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Пшик видимо у тебя в голове. Иди одевай маску и не шастай где попало, чепуха.
удачным реформам экономикитому , шо из стран 3 мира вывозится сырье за копейки .
иди на его место и собери .... так отдавать только надо, подсчитай..... это завал, че поднимают цены на газ? просто реально
пи...ц
ну своими бл.ин словами мона? чо за чорт - та выпей полным ртом виски и скажи то шо сказал, но как лысый мужик, а не как лысое чмо.
мать моя не скаду кто, мямлит лысый чмудак чет на камеру. Так будь мужиком, говори что-то как напр., как там в ролике "Маски Шоу на отдыхе" или иди к кто там у вас.... к "Суздвлю", ну, я просто забыл че за авторитет у "Свободы там" т.к. выпил, сорри
И потерян здравый смысл - это от себя... Авторитет власти потерян... Вот и каждая Баба Яга против... Выпендриваться стало ... модным... Вот и тернопольские вышли ... померяться... чей толще...
https://zn.ua/internal/my-spravimsja-so-stadom-problem.html?fbclid=IwAR1DcyHyc-8UqE79xo9llEC3al1FAkZ95sQ7jqIiAG55mmuiKY-kdvgx2cE https://zn.ua/internal/my-spravimsja-so-stadom-problem.html
Усього - 485734
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Хвороби системи кровообігу - 325156
Хвороби органів дихання - 11158
Хвороби органів травлення - 19557
COVID-19 - 7954
Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/
https://censor.net/ru/comments/locate/3240562/0192148c-30ca-7253-918a-b1e53ac9437a
https://censor.net/ru/comments/locate/3240562/0192148c-30ca-7253-918a-b1e53ac9437a
за фиговый листок, но другого замечать не хотите.