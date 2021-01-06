У Тернополі не запроваджуватимуть локдаун з 8 січня, - мер Надал. ВIДЕО

Тернопільська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) вирішила не вводити додаткові карантинні обмеження з 8 січня.

Про це заявив в ефірі місцевого телеканалу "Т1 Новини" мер Тернополя Сергій Надал, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулося засідання комісії з ТЕБ та НС, де ми заслухали інформацію наших медпрацівників, відділу охорони здоров'я, інформацію педагогів ... протягом останніх днів у нас не те, що немає зростання кількості хворих, поки що йде зменшення людей, які хворіють, які перебувають у наших медичних установах з COVID-19 ... Тому сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення не запроваджувати ніяких додаткових карантинних обмежень до тих, що вже діяли раніше", - сказав Надал.

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Мер Тернополя додав, що з 11-го січня діти знову підуть у школи: молодші класи будуть відвідувати уроки повноцінно в школах, а старші - за змішаною формою навчання, через один день.

"Також ми рекомендуємо суб'єктам господарювання не припиняти свою діяльність. Відповідне рішення було підписано і буде оприлюднено", - підкреслив мер.

Як повідомлялося, з 8 по 24 січня по всій території України буде діяти посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.