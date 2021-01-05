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Новини Коронавірус і карантин
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Рішення про локдаун можуть переглянути, - ЗМІ

Рішення про локдаун можуть переглянути, - ЗМІ

Влада може переглянути рішення про посилення карантинних обмежень, адже, згідно з офіційною статистикою, в країні зменшилася кількість хворих на COVID-19.

Про це "РБК-Україна" повідомляє з посиланням на джерело в Офісі президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьомого буде рішення. Зараз йде ретельна оцінка трендів кількості хворих", - цитує видання слова джерела.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що жорсткість локдауну нібито можуть перенести через значне зменшення кількості хворих.

Співрозмовник "РБК-Україна" в Кабінеті Міністрів зазначив, що така можливість дійсно обговорюється. Але в команді влади поки немає консенсусу з цього питання.

Нагадаємо, на початку грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про посилення карантину в Україні в період з 8 по 24 січня.

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Автор: 

Кабмін (14150) карантин (18172) Офіс Президента (2032) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+8
...просто прелестно...
Решение о локдауне могут пересмотреть, - СМИ - Цензор.НЕТ 9538
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05.01.2021 19:18
+7
Мандель зупинила двома твітами.
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05.01.2021 19:25
+6
А ФОПам в случае отмены локдауна розданные кабмином бабки возвращать? Ой дЫбилы.......
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05.01.2021 19:15
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05.01.2021 19:09 Відповісти
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05.01.2021 19:25 Відповісти
Стыць-звыздыц.
Но игра в "показатели" работает.
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05.01.2021 19:11 Відповісти
Ни чего себе «чемпионы» о_О
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05.01.2021 19:14 Відповісти
В броуновском движении...
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05.01.2021 19:31 Відповісти
При снижении количества тестов есть смысл анализировать госпитализации.
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05.01.2021 19:15 Відповісти
Кто б сомневался! Решение о локдауне есть плод бреда власти,не имеющей ( глаза намеренно закрывающей) на реальные факты пандемии! К тому же,показатели инфицирования,заболеваемости и смертности есть плод измышлений бюрократов от медицины!
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05.01.2021 19:15 Відповісти
А ФОПам в случае отмены локдауна розданные кабмином бабки возвращать? Ой дЫбилы.......
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05.01.2021 19:15 Відповісти
Так ФОПам ведь не всем давали деньги.
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05.01.2021 19:48 Відповісти
Весь вопрос в том, что у них нет статистики,
Голубовская говорит, что количество больных уменьшилось, но увеличилось количество тяжёлых, это может говорить о том, что те кто болеют в лёгкой форме просто не обращаются к врачам и разносят инфекцию и к концу января мы можем иметь либо катастрофу с большим количеством тяжёлых либо большинство переболели и ничего не будет, но судя по росту в других странах может быть и резкое ухудшение ситуации.

Здесь история про волонотерку которая, к сожалению, умерла от коронавируса так вот там написали, что в карточке причина смерти не корона, потому мы можем делать выводы о статистике...

Они играют в угадайки, а не прогнозируют и от этой рулетки зависят жизни. Цирк на костях.
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05.01.2021 19:16 Відповісти
Марина Лисицкая,статистика есть! Только одна статистика для быдла,а вторая,для власть имущих,под грифом "ЦТ"-цілком таємно! Ощущаете разницу???!!!
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05.01.2021 19:24 Відповісти
Да, руководству страны нужно включить свои мозги, а не действовать по чужой указке. Дать экономике нормально работать, а ресурсы от работы экономики направить на здравоохранение и лечить больных, а не вводить локдауны.
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05.01.2021 19:16 Відповісти
та не з нашим щастям!!! вони вже спланували та бариши підрахували
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05.01.2021 19:17 Відповісти
...просто прелестно...
Решение о локдауне могут пересмотреть, - СМИ - Цензор.НЕТ 9538
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05.01.2021 19:18 Відповісти
Рішення про локдаун можуть переглянути, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3361
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05.01.2021 20:09 Відповісти
ЯБВДЛ...
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05.01.2021 22:34 Відповісти
Шаг впєрьод, двє шагі назад...
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05.01.2021 19:19 Відповісти
Но ведь быстро, и решительно.
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05.01.2021 20:03 Відповісти
Зелеоооные качели, туда-сюда-сюда.
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05.01.2021 19:19 Відповісти
Простор для маневра у мед. бюрократов,подчиняющихся зебильной власти просто огромен:начиная с постановки лживого диагноза без хотя бы плохонький тестов,и заканчивая списыванием жертв коронавируса на жертв сердечно-сосудистой заболеваний. Не статистика: просто мечта Зебюрократа!!!
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05.01.2021 19:21 Відповісти
Мандель зупинила двома твітами.
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05.01.2021 19:25 Відповісти
На прямо таки "Мария Менделіна"
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05.01.2021 20:51 Відповісти
Ранее в СМИ появилась информация, что ужесточение локдауна якобы могут перенести из-за значительного уменьшения количества заболевших. Источник: https://censor.net/ru/n3240479
Решение о локдауне могут пересмотреть, - СМИ - Цензор.НЕТ 4480 Всё всё всё. Уже всё нормально. Ситуация под контролем.Решение о локдауне могут пересмотреть, - СМИ - Цензор.НЕТ 1773

https://twitter.com/tZEinform/status/1346337486734286849?s=20 Министр здравоохранения Степанов пробился к Зеленскому и изложил в телефонном разговоре мысль о невозможности дальнейшей фальсификации официальных данных по количеству заболевших, которое уже начинает привлекать внимание международных органов здравоохранения. Решено повысить уровень оглашаемых данных по количеству заболевших. Официальное объяснение - не соблюдение карантинных мер во время новогодних и рождественских праздников.
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05.01.2021 19:32 Відповісти
А 8000 грн возвращать нужно?
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05.01.2021 19:48 Відповісти
Себе оставьте на развитие.
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05.01.2021 21:13 Відповісти
Какая официальная статистика? Взятые от фонаря цифры, которые каждое утро озвучивает потешный министр здравоохранения шоли?
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05.01.2021 19:53 Відповісти
Весь этот бред с "**********************************" высосан даже не из пальца, а стесняюсь сказать откуда.
Обычный грипп. И даже менее заразный чем другие его разновидности.
Но экономику уже у)(√ йкали и толпу развели по полной и взад давать уже поздно. Поэтому будут мурыжить до последнего пока даже до самых упоротых поклонников ковида не дойдёт шо их развели как лохов.
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05.01.2021 20:07 Відповісти
Этот локдаун просто добьёт предпринимателей. А количество заразившихся уменьшилось, потому что школы закрылись. Вот и переведите школы в он лайн, а предпринимателям дайте работать
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05.01.2021 21:12 Відповісти
а бабло пидприемцам отвалили на 3,6 миллиарда, счас потребуют вернуть, бабуины
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05.01.2021 21:36 Відповісти
Знайома, яка працює сімейним лікарем казала, що перед новим роком кількість хворих на covid значно знизилась порівняно з тим, що було раніше.
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05.01.2021 22:07 Відповісти
https://censor.net/.
"Седьмого будет решение.?)
они шестого вечером уже будут в аэропортах или всрач пьяными. ну ну ждем принятия решения)
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05.01.2021 22:49 Відповісти
Зелені невігласи як той флюгер, що крутиться в різні сторони: непослідовні, суперечливі, а головне, брехливі! Навколо хворіють багато знайомих, набагато більше, ніж коли робили масове тестування та нараховували по 18000 нових випадків на день. Зараз вже навіть не кажуть кількість тестувань на день: тестують стільки, скільки треба Стебанову для "правильноі" статистики.
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06.01.2021 07:21 Відповісти
 
 