Рішення про локдаун можуть переглянути, - ЗМІ
Влада може переглянути рішення про посилення карантинних обмежень, адже, згідно з офіційною статистикою, в країні зменшилася кількість хворих на COVID-19.
Про це "РБК-Україна" повідомляє з посиланням на джерело в Офісі президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьомого буде рішення. Зараз йде ретельна оцінка трендів кількості хворих", - цитує видання слова джерела.
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що жорсткість локдауну нібито можуть перенести через значне зменшення кількості хворих.
Співрозмовник "РБК-Україна" в Кабінеті Міністрів зазначив, що така можливість дійсно обговорюється. Але в команді влади поки немає консенсусу з цього питання.
Нагадаємо, на початку грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про посилення карантину в Україні в період з 8 по 24 січня.
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Но игра в "показатели" работает.
Голубовская говорит, что количество больных уменьшилось, но увеличилось количество тяжёлых, это может говорить о том, что те кто болеют в лёгкой форме просто не обращаются к врачам и разносят инфекцию и к концу января мы можем иметь либо катастрофу с большим количеством тяжёлых либо большинство переболели и ничего не будет, но судя по росту в других странах может быть и резкое ухудшение ситуации.
Здесь история про волонотерку которая, к сожалению, умерла от коронавируса так вот там написали, что в карточке причина смерти не корона, потому мы можем делать выводы о статистике...
Они играют в угадайки, а не прогнозируют и от этой рулетки зависят жизни. Цирк на костях.
Всё всё всё. Уже всё нормально. Ситуация под контролем.
https://twitter.com/tZEinform/status/1346337486734286849?s=20 Министр здравоохранения Степанов пробился к Зеленскому и изложил в телефонном разговоре мысль о невозможности дальнейшей фальсификации официальных данных по количеству заболевших, которое уже начинает привлекать внимание международных органов здравоохранения. Решено повысить уровень оглашаемых данных по количеству заболевших. Официальное объяснение - не соблюдение карантинных мер во время новогодних и рождественских праздников.
Обычный грипп. И даже менее заразный чем другие его разновидности.
Но экономику уже у)(√ йкали и толпу развели по полной и взад давать уже поздно. Поэтому будут мурыжить до последнего пока даже до самых упоротых поклонников ковида не дойдёт шо их развели как лохов.
"Седьмого будет решение.?)
они шестого вечером уже будут в аэропортах или всрач пьяными. ну ну ждем принятия решения)