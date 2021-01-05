Рішення про локдаун можуть переглянути, - ЗМІ

Влада може переглянути рішення про посилення карантинних обмежень, адже, згідно з офіційною статистикою, в країні зменшилася кількість хворих на COVID-19.

Про це "РБК-Україна" повідомляє з посиланням на джерело в Офісі президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьомого буде рішення. Зараз йде ретельна оцінка трендів кількості хворих", - цитує видання слова джерела.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що жорсткість локдауну нібито можуть перенести через значне зменшення кількості хворих.

Співрозмовник "РБК-Україна" в Кабінеті Міністрів зазначив, що така можливість дійсно обговорюється. Але в команді влади поки немає консенсусу з цього питання.

Нагадаємо, на початку грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про посилення карантину в Україні в період з 8 по 24 січня.

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