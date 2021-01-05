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Новости Коронавирус и карантин
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Решение о локдауне могут пересмотреть, - СМИ

Решение о локдауне могут пересмотреть, - СМИ

Власти могут пересмотреть решение об ужесточении карантинных ограничений, ведь, согласно официальной статистике, в стране уменьшилось количество заболевающий COVID-19.

Об этом "РБК-Украина" сообщает со ссылкой на источник в Офисе Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Седьмого будет решение. Сейчас идет тщательная оценка трендов количества заболевших", - цитирует издание слова источника.

Ранее в СМИ появилась информация, что ужесточение локдауна якобы могут перенести из-за значительного уменьшения количества заболевших.

Собеседник "РБК-Украина" в Кабинете Министров отметил, что такая возможность действительно обсуждается. Но в команде власти пока нет консенсуса по этому вопросу.

Также на Цензор.НЕТ: Степанов назвал список товаров, которыми можно будет торговать во время январского локдауна

Напомним, в начале декабря Кабинет министров принял решение об ужесточении карантина в Украине в период с 8 по 24 января.

Автор: 

Кабмин (14034) карантин (16729) Офис Президента (1803) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+8
...просто прелестно...
Решение о локдауне могут пересмотреть, - СМИ - Цензор.НЕТ 9538
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05.01.2021 19:18
+7
Мандель зупинила двома твітами.
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05.01.2021 19:25
+6
А ФОПам в случае отмены локдауна розданные кабмином бабки возвращать? Ой дЫбилы.......
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05.01.2021 19:15
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05.01.2021 19:09 Ответить
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05.01.2021 19:25 Ответить
Стыць-звыздыц.
Но игра в "показатели" работает.
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05.01.2021 19:11 Ответить
Ни чего себе «чемпионы» о_О
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05.01.2021 19:14 Ответить
В броуновском движении...
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05.01.2021 19:31 Ответить
При снижении количества тестов есть смысл анализировать госпитализации.
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05.01.2021 19:15 Ответить
Кто б сомневался! Решение о локдауне есть плод бреда власти,не имеющей ( глаза намеренно закрывающей) на реальные факты пандемии! К тому же,показатели инфицирования,заболеваемости и смертности есть плод измышлений бюрократов от медицины!
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05.01.2021 19:15 Ответить
А ФОПам в случае отмены локдауна розданные кабмином бабки возвращать? Ой дЫбилы.......
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05.01.2021 19:15 Ответить
Так ФОПам ведь не всем давали деньги.
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05.01.2021 19:48 Ответить
Весь вопрос в том, что у них нет статистики,
Голубовская говорит, что количество больных уменьшилось, но увеличилось количество тяжёлых, это может говорить о том, что те кто болеют в лёгкой форме просто не обращаются к врачам и разносят инфекцию и к концу января мы можем иметь либо катастрофу с большим количеством тяжёлых либо большинство переболели и ничего не будет, но судя по росту в других странах может быть и резкое ухудшение ситуации.

Здесь история про волонотерку которая, к сожалению, умерла от коронавируса так вот там написали, что в карточке причина смерти не корона, потому мы можем делать выводы о статистике...

Они играют в угадайки, а не прогнозируют и от этой рулетки зависят жизни. Цирк на костях.
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05.01.2021 19:16 Ответить
Марина Лисицкая,статистика есть! Только одна статистика для быдла,а вторая,для власть имущих,под грифом "ЦТ"-цілком таємно! Ощущаете разницу???!!!
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05.01.2021 19:24 Ответить
Да, руководству страны нужно включить свои мозги, а не действовать по чужой указке. Дать экономике нормально работать, а ресурсы от работы экономики направить на здравоохранение и лечить больных, а не вводить локдауны.
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05.01.2021 19:16 Ответить
та не з нашим щастям!!! вони вже спланували та бариши підрахували
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05.01.2021 19:17 Ответить
...просто прелестно...
Решение о локдауне могут пересмотреть, - СМИ - Цензор.НЕТ 9538
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05.01.2021 19:18 Ответить
Рішення про локдаун можуть переглянути, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3361
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05.01.2021 20:09 Ответить
ЯБВДЛ...
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05.01.2021 22:34 Ответить
Шаг впєрьод, двє шагі назад...
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05.01.2021 19:19 Ответить
Но ведь быстро, и решительно.
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05.01.2021 20:03 Ответить
Зелеоооные качели, туда-сюда-сюда.
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05.01.2021 19:19 Ответить
Простор для маневра у мед. бюрократов,подчиняющихся зебильной власти просто огромен:начиная с постановки лживого диагноза без хотя бы плохонький тестов,и заканчивая списыванием жертв коронавируса на жертв сердечно-сосудистой заболеваний. Не статистика: просто мечта Зебюрократа!!!
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05.01.2021 19:21 Ответить
Мандель зупинила двома твітами.
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05.01.2021 19:25 Ответить
На прямо таки "Мария Менделіна"
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05.01.2021 20:51 Ответить
Ранее в СМИ появилась информация, что ужесточение локдауна якобы могут перенести из-за значительного уменьшения количества заболевших. Источник: https://censor.net/ru/n3240479
Решение о локдауне могут пересмотреть, - СМИ - Цензор.НЕТ 4480 Всё всё всё. Уже всё нормально. Ситуация под контролем.Решение о локдауне могут пересмотреть, - СМИ - Цензор.НЕТ 1773

https://twitter.com/tZEinform/status/1346337486734286849?s=20 Министр здравоохранения Степанов пробился к Зеленскому и изложил в телефонном разговоре мысль о невозможности дальнейшей фальсификации официальных данных по количеству заболевших, которое уже начинает привлекать внимание международных органов здравоохранения. Решено повысить уровень оглашаемых данных по количеству заболевших. Официальное объяснение - не соблюдение карантинных мер во время новогодних и рождественских праздников.
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05.01.2021 19:32 Ответить
А 8000 грн возвращать нужно?
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05.01.2021 19:48 Ответить
Себе оставьте на развитие.
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05.01.2021 21:13 Ответить
Какая официальная статистика? Взятые от фонаря цифры, которые каждое утро озвучивает потешный министр здравоохранения шоли?
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05.01.2021 19:53 Ответить
Весь этот бред с "**********************************" высосан даже не из пальца, а стесняюсь сказать откуда.
Обычный грипп. И даже менее заразный чем другие его разновидности.
Но экономику уже у)(√ йкали и толпу развели по полной и взад давать уже поздно. Поэтому будут мурыжить до последнего пока даже до самых упоротых поклонников ковида не дойдёт шо их развели как лохов.
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05.01.2021 20:07 Ответить
Этот локдаун просто добьёт предпринимателей. А количество заразившихся уменьшилось, потому что школы закрылись. Вот и переведите школы в он лайн, а предпринимателям дайте работать
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05.01.2021 21:12 Ответить
а бабло пидприемцам отвалили на 3,6 миллиарда, счас потребуют вернуть, бабуины
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05.01.2021 21:36 Ответить
Знайома, яка працює сімейним лікарем казала, що перед новим роком кількість хворих на covid значно знизилась порівняно з тим, що було раніше.
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05.01.2021 22:07 Ответить
https://censor.net/.
"Седьмого будет решение.?)
они шестого вечером уже будут в аэропортах или всрач пьяными. ну ну ждем принятия решения)
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05.01.2021 22:49 Ответить
Зелені невігласи як той флюгер, що крутиться в різні сторони: непослідовні, суперечливі, а головне, брехливі! Навколо хворіють багато знайомих, набагато більше, ніж коли робили масове тестування та нараховували по 18000 нових випадків на день. Зараз вже навіть не кажуть кількість тестувань на день: тестують стільки, скільки треба Стебанову для "правильноі" статистики.
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06.01.2021 07:21 Ответить
 
 