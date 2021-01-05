Решение о локдауне могут пересмотреть, - СМИ

Власти могут пересмотреть решение об ужесточении карантинных ограничений, ведь, согласно официальной статистике, в стране уменьшилось количество заболевающий COVID-19.

Об этом "РБК-Украина" сообщает со ссылкой на источник в Офисе Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Седьмого будет решение. Сейчас идет тщательная оценка трендов количества заболевших", - цитирует издание слова источника.

Ранее в СМИ появилась информация, что ужесточение локдауна якобы могут перенести из-за значительного уменьшения количества заболевших.

Собеседник "РБК-Украина" в Кабинете Министров отметил, что такая возможность действительно обсуждается. Но в команде власти пока нет консенсуса по этому вопросу.

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Напомним, в начале декабря Кабинет министров принял решение об ужесточении карантина в Украине в период с 8 по 24 января.