Решение о локдауне могут пересмотреть, - СМИ
Власти могут пересмотреть решение об ужесточении карантинных ограничений, ведь, согласно официальной статистике, в стране уменьшилось количество заболевающий COVID-19.
Об этом "РБК-Украина" сообщает со ссылкой на источник в Офисе Президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Седьмого будет решение. Сейчас идет тщательная оценка трендов количества заболевших", - цитирует издание слова источника.
Ранее в СМИ появилась информация, что ужесточение локдауна якобы могут перенести из-за значительного уменьшения количества заболевших.
Собеседник "РБК-Украина" в Кабинете Министров отметил, что такая возможность действительно обсуждается. Но в команде власти пока нет консенсуса по этому вопросу.
Также на Цензор.НЕТ: Степанов назвал список товаров, которыми можно будет торговать во время январского локдауна
Напомним, в начале декабря Кабинет министров принял решение об ужесточении карантина в Украине в период с 8 по 24 января.
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Но игра в "показатели" работает.
Голубовская говорит, что количество больных уменьшилось, но увеличилось количество тяжёлых, это может говорить о том, что те кто болеют в лёгкой форме просто не обращаются к врачам и разносят инфекцию и к концу января мы можем иметь либо катастрофу с большим количеством тяжёлых либо большинство переболели и ничего не будет, но судя по росту в других странах может быть и резкое ухудшение ситуации.
Здесь история про волонотерку которая, к сожалению, умерла от коронавируса так вот там написали, что в карточке причина смерти не корона, потому мы можем делать выводы о статистике...
Они играют в угадайки, а не прогнозируют и от этой рулетки зависят жизни. Цирк на костях.
Всё всё всё. Уже всё нормально. Ситуация под контролем.
https://twitter.com/tZEinform/status/1346337486734286849?s=20 Министр здравоохранения Степанов пробился к Зеленскому и изложил в телефонном разговоре мысль о невозможности дальнейшей фальсификации официальных данных по количеству заболевших, которое уже начинает привлекать внимание международных органов здравоохранения. Решено повысить уровень оглашаемых данных по количеству заболевших. Официальное объяснение - не соблюдение карантинных мер во время новогодних и рождественских праздников.
Обычный грипп. И даже менее заразный чем другие его разновидности.
Но экономику уже у)(√ йкали и толпу развели по полной и взад давать уже поздно. Поэтому будут мурыжить до последнего пока даже до самых упоротых поклонников ковида не дойдёт шо их развели как лохов.
"Седьмого будет решение.?)
они шестого вечером уже будут в аэропортах или всрач пьяными. ну ну ждем принятия решения)