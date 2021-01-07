Папа Римский Франциск поздравил с Рождеством христиан восточного обряда

Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Рождеством Христовым, отметив в своей проповеди, что свет Иисуса - предназначен для всех.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на VaticanNews.

"С любовью обращаюсь к братьям и сестрам восточных Церквей, католических и православных, которые согласно своей традиции ... празднуют Господне Рождество. Приношу им искренние пожелания святого Рождества, в свете Христа, нашего мира и нашей надежды", - сказал Папа.

В своих размышлениях Папа Франциск также отметил, что "спасение, совершенное Христом, не знает границ". Он также отметил, что таинство Рождества, которое рассматривается в "измерении света", что просвещает всякого человека, нужно "принять в вере" и нести другим "в милосердной любви, свидетельстве и возвещении Евангелия".

Молитвенная встреча учитывая карантин в Италии, проходила в формате видеотрансляции из рабочего кабинета Папы в Апостольском дворце в Ватикане.

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