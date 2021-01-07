Папа Римський Франциск привітав із Різдвом християн східного обряду
Папа Римський Франциск привітав християн східного обряду з Різдвом Христовим, зазначивши в своїй проповіді, що світло Ісуса - призначене для всіх.
Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на VaticanNews.
"З любов'ю звертаюся до братів і сестер східних Церков, католицьких і православних, які відповідно до своєї традиції ... святкують Господнє Різдво. Приношу їм щирі побажання святого Різдва, в світлі Христа, нашого миру і нашої надії", - сказав Папа.
У своїх роздумах Папа Франциск також зазначив, що "порятунок, здійснений Христом, не знає кордонів". Він також зазначив, що таїнство Різдва, яке розглядається у "вимірі світла", що просвічує кожну людину, потрібно "прийняти у вірі" і нести іншим "в милосердній любові, свідченні і сповіщенні Євангелія".
Молитовна зустріч з огляду на карантин в Італії, проходила у форматі відеотрансляції з робочого кабінету Папи в Апостольському палаці у Ватикані.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Помнишь,, Попа, как ті и Гундила Кираева поздравлял? ? - Давай, можешь потворить..... чудак в мантии - давай, потворИ. или мне надо тя поп.росить*? так штані или брюки токо так спущу. - просто из-за тупого "обряда" не хочу ремень распускать, так что - то шо я написал - сделай, а если нет - то будем считать что ті п.... в плохом смісле
Не верите? Вот могила Григория XIII - ни одного крестика или святого, полностью в языческом стиле.
кто любит пранки:
https://www.youtube.com/watch?v=x5d7nsuAif0
Він став від того віруючим ?
https://df.news/2020/12/24/rizdvo-25-hrudnia-nemozhna-nazyvaty-katolytskym-poiasnennia-vid-istoryka/
але це все фігня, бо є дещо гірше
сьогодні проїхався містом (Дніпро): дуже багато Онуфрія на бордах...
Вирішено від 1 жовтня узгодити з ним календар свят. Щоб не приймати григоріанського календаря, ввели так званий новоюліанський. Усі нерухомі свята - Різдво, Водохреще, Стрітення відзначали одночасно з католиками.
Натомість Великдень та свята пасхального циклу - далі за старим стилем. Восени реформу благословив російський патріарх Тихон. Однак більшість священиків продовжувала дотримуватися старого стилю.
http://www.istpravda.com.ua/articles/2019/12/25/156784/
Собственно, после принятия Русью в качестве государственной религии христианства трансформация общественного сознания происходила в формате постепенного «перехода полномочий» от прежних божеств к новому, единому. Соответственно, основные черты достались последнему от самых светлых, добрых и справедливых представителей древнеславянского пантеона.
На наиболее глубоко укоренившиеся традиции народных празднований новые пасторы посягать не стали. Таким образом, ритуальная кутя (заодно с колядками и т.д.) естественным образом «сменила вероисповедание», став одним из важных атрибутов торжеств, ежегодно проводимых в честь Рождества, Крещения и Воскрешения Божьего сына, чье имя с благоговением произносит треть населения Земли.
Более того, ингредиенты блюда обрели новый символизм. Зерно стало обозначать воскрешение и вечную жизнь, мед и маковое молочко - небесное блаженство, орехи - здоровое долголетие, изюм и прочие сухофрукты - любовь и признание, а все яство в целом - благополучие, плодородие, успешное продолжение рода.
https://www.dsnews.ua/istoriia-so-vkusom/nesu-kutyu-do-pokuttya-pochemu-glavnoe-yastvo-svyatogo-vechera-starshe-samogo-rozhdestva-06012021-411325
А вот по факту скотостадо Украины от камунячей идеологии освободится только, когда повыздыхают все носители этой осовковелой коросты - те, кто жил при Совке и сейчас нахваливает эту позорную помойку (а таких тварей еще очень много).
Вот календарь за 1928 год - последний год, когда Рождество праздновалось как положено, а не по календарю Майя.
Предстоятель ПЦУ Епіфаній привітав католиків з Різдвом
А вот Мацкальского ересиата Сатанарх поздравлял ли когда-нибудь католиков? А Константинопольский патриархат поздравляет?
Я точно знаю, что исторически раскол Христианства провоцировали исключительно византийские твари, желавшие себе независимую от Рима церковь т. к. в то время Византия была много сильнее Рима. Чисто геополитика.
Вина Рима в том, что Рим, потом уже, когда Византии начал сниться песец, в тринадесятый раз просто устал спасать ее за свой счет от бармалеев. Ибо ранее условием спасения было объединение церквей назад в одну. Византия сразу выполняла соглашиения - объединялись, но потом опять они же и разъединялись, когда песец немного отходил в сторону. А в последний раз Рим взял и плюнул на таких "братьев по вере" и они очутились в позорном подданстве у басурман, а их церкви стали мечетями. И потом настали века непримиримой вражды между восточными и западными обрядами. Они взаимно считались еретическими. Вот цена византийского раскольничества.
Но после, особенно в ХХ веке, Рим начал активно проводить политику на объединение.
Внимание! Рим уже давно официально разрешил православным верующим пользоваться всей инфраструктурой католической церкви - молиться в своих храмах (включая креститься по-своему) и т. п.
А Православие об ответном подобном шаге даже помыслить не собирается. Ибо это по факту раскольники, а они всегда упертые и непримиримые. То есть православный может запросто придти в католическую церковь, послушать мессу, помолиться, причаститься, исповедаться и т. п.
А представляете что начнет твориться, если католик начнет молиться и креститься в православной церкви? Вот то-то.
Сподіваюь Папа Франциск одужав!
https://df.news/2020/12/24/rizdvo-25-hrudnia-nemozhna-nazyvaty-katolytskym-poiasnennia-vid-istoryka/