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Папа Римський Франциск привітав із Різдвом християн східного обряду

Папа Римський Франциск привітав із Різдвом християн східного обряду

Папа Римський Франциск привітав християн східного обряду з Різдвом Христовим, зазначивши в своїй проповіді, що світло Ісуса - призначене для всіх.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на VaticanNews.

"З любов'ю звертаюся до братів і сестер східних Церков, католицьких і православних, які відповідно до своєї традиції ... святкують Господнє Різдво. Приношу їм щирі побажання святого Різдва, в світлі Христа, нашого миру і нашої надії", - сказав Папа.

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У своїх роздумах Папа Франциск також зазначив, що "порятунок, здійснений Христом, не знає кордонів". Він також зазначив, що таїнство Різдва, яке розглядається у "вимірі світла", що просвічує кожну людину, потрібно "прийняти у вірі" і нести іншим "в милосердній любові, свідченні і сповіщенні Євангелія".

Молитовна зустріч з огляду на карантин в Італії, проходила у форматі відеотрансляції з робочого кабінету Папи в Апостольському палаці у Ватикані.

Автор: 

Папа Римський (336) Різдво (262) Папа Франциск (196)


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Топ коментарі
+3
а гундяєвське мурло відморозилося
але це все фігня, бо є дещо гірше
сьогодні проїхався містом (Дніпро): дуже багато Онуфрія на бордах...
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07.01.2021 19:54 Відповісти
+3
До 25 года в Украине всегда праздновали 25 декабря Рождество, посмотрите в Гугле, видать Голодомор ,советское Крепостное Право, ГУЛАГ и коммунистическая идеология стёрла мозги у граждан Украины и геном страха передалось это всё их потомству.
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07.01.2021 20:11 Відповісти
+2
Гундяй ходить з хрестиком.
Він став від того віруючим ?
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07.01.2021 19:42 Відповісти
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спасибо, Папа
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07.01.2021 19:15 Відповісти
Цікаво и,а РПЦ (УПЦ МП) вітала христіян західного обряда ???)))
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07.01.2021 19:17 Відповісти
а для тебя это важно?
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07.01.2021 20:55 Відповісти
Попа, поздравь и Сралина тоже.
Помнишь,, Попа, как ті и Гундила Кираева поздравлял? ? - Давай, можешь потворить..... чудак в мантии - давай, потворИ. или мне надо тя поп.росить*? так штані или брюки токо так спущу. - просто из-за тупого "обряда" не хочу ремень распускать, так что - то шо я написал - сделай, а если нет - то будем считать что ті п.... в плохом смісле
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07.01.2021 19:22 Відповісти
чё то ты кажись уже навечерялся?
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07.01.2021 20:56 Відповісти
ну если вы имел в виду то шо и я щас, то, ык, ну ага. рубли есть - мона и повечерять. правда не угадаешь что жрал, но оно довольно крепкое, да и щас чуток есть еще, вот жру.
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08.01.2021 08:44 Відповісти
))
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08.01.2021 10:48 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3240706/0192148b-aecc-71ee-8dcb-8b45ebf37500
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08.01.2021 10:54 Відповісти
Одна Пасха, одно Рождество! И только 25 декабря! Сначала праздник перед Богом, а потом пьянка , оливье и похмелье! А не наоборот: ужрались, упились, обрыгались, похмелились , а великого праздника не заметили 7 числа....
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07.01.2021 19:24 Відповісти
ты такой неистово верующий? Или тебя попросили эти буквы написать? Для тебя это так принципиально важно? Без проблем - празднуй себе на здоровья 25, а хочешь 20 декабря.
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07.01.2021 20:57 Відповісти
Это правильно. Изначально Папа Римский - не христианин, а правитель всех религий империи.
Не верите? Вот могила Григория XIII - ни одного крестика или святого, полностью в языческом стиле.
Папа Римский Франциск поздравил с Рождеством христиан восточного обряда - Цензор.НЕТ 2888
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07.01.2021 19:30 Відповісти
а чего спорить шо Попа - слуга такого божка, шо сотона отдыхает...
кто любит пранки:
https://www.youtube.com/watch?v=x5d7nsuAif0
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07.01.2021 19:39 Відповісти
Гундяй ходить з хрестиком.
Він став від того віруючим ?
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07.01.2021 19:42 Відповісти
Усыпальница Годуновых в центре кацапского православия. Всё чинно-благородно, с крестами.
Папа Римський Франциск привітав із Різдвом християн східного обряду - Цензор.НЕТ 5752
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07.01.2021 20:58 Відповісти
Но с обратной стороны древние таблички. Никакого намёка на современную христианскую символику.
Папа Римський Франциск привітав із Різдвом християн східного обряду - Цензор.НЕТ 9939
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07.01.2021 20:59 Відповісти
З 15 православних церков, які входять у диптих Константинопольської православної церкви (Вселенський патріархат) 25 грудня Різдво Христове святкують дев'ять церков: Константинопольська (крім Афону), Александрійська, Антіохійська, Румунська, Болгарська, Кіпрська, Елладська, Албанська, Православна церква Чеських земель і Словаччини, а також Православна церква в Америці. Насправді, і православні, і католики святкують Різдво Христове в один день - 25 грудня, проте деякі православні церкви не прийняли нового календаря і живуть по Юліанському, який відстає на 13 днів.

Папа Римський Франциск привітав із Різдвом християн східного обряду - Цензор.НЕТ 9349
https://df.news/2020/12/24/rizdvo-25-hrudnia-nemozhna-nazyvaty-katolytskym-poiasnennia-vid-istoryka/
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07.01.2021 19:50 Відповісти
Мацкалы отмечают Рождество по календарю Майя
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07.01.2021 21:06 Відповісти
а гундяєвське мурло відморозилося
але це все фігня, бо є дещо гірше
сьогодні проїхався містом (Дніпро): дуже багато Онуфрія на бордах...
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07.01.2021 19:54 Відповісти
точно.. Сама вчора і сьогодні дивувалась такій кількості бордів з ним.
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07.01.2021 20:09 Відповісти
заборонити не можна, це ж рекламний щит, який може розміщувати будь яку інформацію. МПЦ РП не заборонена в державі, тож розвішують. До речі, раніше ніколи не було таких бордів з попами.
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07.01.2021 20:11 Відповісти
Немецкий Папа (я полагаю по газовому контракту) тоже туда..он говорит... Папа Римский Франциск поздравил с советским(не по Библии) Рождеством христиан восточного обряда , ну со вторым Рождеством Христовым ,ведь восточники тоже 1 января встречали Новый Год
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07.01.2021 20:00 Відповісти
Якась дурня виходить
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07.01.2021 20:03 Відповісти
Цілком природно. Українські греко-католики, які святкують Різдво 7 січня, є його паствою.
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07.01.2021 20:06 Відповісти
До 25 года в Украине всегда праздновали 25 декабря Рождество, посмотрите в Гугле, видать Голодомор ,советское Крепостное Право, ГУЛАГ и коммунистическая идеология стёрла мозги у граждан Украины и геном страха передалось это всё их потомству.
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07.01.2021 20:11 Відповісти
До 28 года включительно 25 декабря. Потом пересрали по личному указанию Йоси Сралина.
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07.01.2021 21:08 Відповісти
10 травня 1923 року з ініціативи Вселенського патріарха Мелетія ІV у Константинополі відбувся конгрес. У ньому взяли участь представники грецької, російської, румунської та сербської православних Церков. У цих державах вже було запроваджено новий стиль.

Вирішено від 1 жовтня узгодити з ним календар свят. Щоб не приймати григоріанського календаря, ввели так званий новоюліанський. Усі нерухомі свята - Різдво, Водохреще, Стрітення відзначали одночасно з католиками.

Натомість Великдень та свята пасхального циклу - далі за старим стилем. Восени реформу благословив російський патріарх Тихон. Однак більшість священиків продовжувала дотримуватися старого стилю.

http://www.istpravda.com.ua/articles/2019/12/25/156784/
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07.01.2021 23:38 Відповісти
Не бумажки бумажками, но есть Библия где ясно сказано что Рождество до Нового Года, а не после, вы же как и все первого января отметили Новый год и пили шампанское
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07.01.2021 23:51 Відповісти
Cогласно верованием наших далеких предков, в день зимнего солнцестояния (21 декабря), или, проще, Корочун, светило рождалось как Коляда - солнечный младенец. В день весеннего равноденствия (21 марта) и «зимоизгоняющей» Масленицы превращалось в крепнущего молодца Ярило. Пик его силы как Хорса (др.-рус. Хърсъ) приходился на 21 июня - в праздник, который когда-то назывался Сонцекрес (от др.-рус. Кресъ) и Купайло, а теперь известен как «Ивана Купала». Ну а в день осеннего равноденствия (21 сентября), аккурат к наступлению нового года, в небе воцарялся Овсень. А дальше символическое угасание - и новое рождение Коляды.
Собственно, после принятия Русью в качестве государственной религии христианства трансформация общественного сознания происходила в формате постепенного «перехода полномочий» от прежних божеств к новому, единому. Соответственно, основные черты достались последнему от самых светлых, добрых и справедливых представителей древнеславянского пантеона.

На наиболее глубоко укоренившиеся традиции народных празднований новые пасторы посягать не стали. Таким образом, ритуальная кутя (заодно с колядками и т.д.) естественным образом «сменила вероисповедание», став одним из важных атрибутов торжеств, ежегодно проводимых в честь Рождества, Крещения и Воскрешения Божьего сына, чье имя с благоговением произносит треть населения Земли.
Более того, ингредиенты блюда обрели новый символизм. Зерно стало обозначать воскрешение и вечную жизнь, мед и маковое молочко - небесное блаженство, орехи - здоровое долголетие, изюм и прочие сухофрукты - любовь и признание, а все яство в целом - благополучие, плодородие, успешное продолжение рода.

https://www.dsnews.ua/istoriia-so-vkusom/nesu-kutyu-do-pokuttya-pochemu-glavnoe-yastvo-svyatogo-vechera-starshe-samogo-rozhdestva-06012021-411325
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07.01.2021 23:57 Відповісти
Когда то в Царской России был издан Гражданский Кодекс небольшой книжечкой, а после к нему с годами приросло столько указов, подсказов и под указиков, что эта макулатура больше не помещалась в комнате площадью 18 м2 так и с Библией начинают проводить такие же манипуляции, в 1991 году украинцы освободились от коммунистической идеологии и им проще вернуться первоисточнику, чтобы как то свободно веровать и может что то взять что не успели уничтожить разно переходные власти Московии
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08.01.2021 00:08 Відповісти
От камунячей идеологии украинцы де-юре освободились только в 2014 году, благодаря Порошенко, законодательно приравнявшего позорных камуняк к гитлеровским фашистам, что абсолютно правильно. И это великое историческое решение.
А вот по факту скотостадо Украины от камунячей идеологии освободится только, когда повыздыхают все носители этой осовковелой коросты - те, кто жил при Совке и сейчас нахваливает эту позорную помойку (а таких тварей еще очень много).
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08.01.2021 08:47 Відповісти
Конгресс, конгрессом, но есть и исторические факты в виде официальной совковой полиграфии того времени, где указывались праздничные дни.
Вот календарь за 1928 год - последний год, когда Рождество праздновалось как положено, а не по календарю Майя.
Папа Римський Франциск привітав із Різдвом християн східного обряду - Цензор.НЕТ 9696
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08.01.2021 08:51 Відповісти
Цілком природно, що православна і католицька церкви, які називають себе сестрами вітають одна одну. https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjGxL-w4oruAhVJ_SoKHVgBAqEQFjAIegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fknews.in.ua%2Fukraina%2Fpredstoiatel-ptsu-epifaniy-pryvitav-katolykiv-z-rizdvom%2F&usg=AOvVaw23rAM2ne83d51ksJURkD6F
Предстоятель ПЦУ Епіфаній привітав католиків з Різдвом
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07.01.2021 23:35 Відповісти
Не, не годится. Епифаний просто зеркально отработал. И по нему не судить, ибо он сошка мелкая в православии.
А вот Мацкальского ересиата Сатанарх поздравлял ли когда-нибудь католиков? А Константинопольский патриархат поздравляет?
Я точно знаю, что исторически раскол Христианства провоцировали исключительно византийские твари, желавшие себе независимую от Рима церковь т. к. в то время Византия была много сильнее Рима. Чисто геополитика.
Вина Рима в том, что Рим, потом уже, когда Византии начал сниться песец, в тринадесятый раз просто устал спасать ее за свой счет от бармалеев. Ибо ранее условием спасения было объединение церквей назад в одну. Византия сразу выполняла соглашиения - объединялись, но потом опять они же и разъединялись, когда песец немного отходил в сторону. А в последний раз Рим взял и плюнул на таких "братьев по вере" и они очутились в позорном подданстве у басурман, а их церкви стали мечетями. И потом настали века непримиримой вражды между восточными и западными обрядами. Они взаимно считались еретическими. Вот цена византийского раскольничества.
Но после, особенно в ХХ веке, Рим начал активно проводить политику на объединение.
Внимание! Рим уже давно официально разрешил православным верующим пользоваться всей инфраструктурой католической церкви - молиться в своих храмах (включая креститься по-своему) и т. п.
А Православие об ответном подобном шаге даже помыслить не собирается. Ибо это по факту раскольники, а они всегда упертые и непримиримые. То есть православный может запросто придти в католическую церковь, послушать мессу, помолиться, причаститься, исповедаться и т. п.
А представляете что начнет твориться, если католик начнет молиться и креститься в православной церкви? Вот то-то.
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08.01.2021 09:10 Відповісти
Не плутайте російське православ'я зі світовим. Це як кажуть в Одесі, "двє болшіє разніци".
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08.01.2021 13:40 Відповісти
Дякую!
Сподіваюь Папа Франциск одужав!
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07.01.2021 20:08 Відповісти
погода жахлива. Католицьке Різдво було якесь скляне, випав крижаний дощ і одразу ж замерз на дорогах, деревах, стінах. Новий Рік був мокрий, і православне Різдво мокре. ((( Дощ лупить такий, що аж калюжі зморщились ((, та потоки води течуть наче гірські річки (((
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07.01.2021 20:15 Відповісти
Маскальского обряда. Бившие оккупированние страни никак не отойдут от комуняцкого прошлого.
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07.01.2021 20:30 Відповісти
ты об украинской греко-католической церкви пишешь, или может быть о таких церквях как - Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Польская и Украинская православные церкви, а также Грекокатолическая церковь (в пределах Украины), старообрядцы и старостильные церкви празднуют Рожество Христово 7 января (взято из Вики)
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07.01.2021 21:04 Відповісти
З 15 православних церков, які входять у диптих Константинопольської православної церкви (Вселенський патріархат) 25 грудня Різдво Христове святкують дев'ять церков: Константинопольська (крім Афону), Александрійська, Антіохійська, Румунська, Болгарська, Кіпрська, Елладська, Албанська, Православна церква Чеських земель і Словаччини, а також Православна церква в Америці. Насправді, і православні, і католики святкують Різдво Христове в один день - 25 грудня, проте деякі православні церкви не прийняли нового календаря і живуть по Юліанському, який відстає на 13 днів.
Папа Римський Франциск привітав із Різдвом християн східного обряду - Цензор.НЕТ 7879

https://df.news/2020/12/24/rizdvo-25-hrudnia-nemozhna-nazyvaty-katolytskym-poiasnennia-vid-istoryka/
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07.01.2021 23:42 Відповісти
Тебе внизу правильно ответили.
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08.01.2021 02:06 Відповісти
Опять "гэбни" с зиккуратом на площади столицы набежало.
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07.01.2021 20:43 Відповісти
А православные попы когда-нибудь поздравляли католиков
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07.01.2021 21:05 Відповісти
 
 