Папа Римський Франциск привітав із Різдвом християн східного обряду

Папа Римський Франциск привітав християн східного обряду з Різдвом Христовим, зазначивши в своїй проповіді, що світло Ісуса - призначене для всіх.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на VaticanNews.

"З любов'ю звертаюся до братів і сестер східних Церков, католицьких і православних, які відповідно до своєї традиції ... святкують Господнє Різдво. Приношу їм щирі побажання святого Різдва, в світлі Христа, нашого миру і нашої надії", - сказав Папа.

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У своїх роздумах Папа Франциск також зазначив, що "порятунок, здійснений Христом, не знає кордонів". Він також зазначив, що таїнство Різдва, яке розглядається у "вимірі світла", що просвічує кожну людину, потрібно "прийняти у вірі" і нести іншим "в милосердній любові, свідченні і сповіщенні Євангелія".

Молитовна зустріч з огляду на карантин в Італії, проходила у форматі відеотрансляції з робочого кабінету Папи в Апостольському палаці у Ватикані.