Папа Римский Франциск в Рождество помолился о мире на Донбассе
Папа Римский Франциск 25 декабря в ходе традиционного рождественского обращения призвал политиков к сотрудничеству и помолился о мире на востоке Украины и в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.
"Да укрепит Сын Всевышнего приверженность международного сообщества и вовлеченных стран к продолжению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также - в восточной части Украины, и содействует диалогу, как единственному пути, ведущему к миру и примирению", - сказал Франциск.
Как пишет Интерфакс-Украина, он также напомнил и о продолжающихся вооруженных конфликтах, в том числе в Сирии, Ираке и Ливии. Он указал на необходимость "последовательного строительства мира в этих странах путем переговоров, дабы положить конец всем формам вражды".
Кроме того, Папа Римский призвал "возобновить международное сотрудничество, начиная с сектора здравоохранения, и гарантировать всем людям доступ к вакцинам и лечению".
По его словам, в "непростой момент истории", связанный в том числе с пандемией коронавируса, необходимо "братство, основанное на подлинной любви, способной к действенному милосердию по отношению ко всем".
Папа Римский Франциск выступил в Рождество с традиционным обращением "К городу и к миру" (Urbi et orbi). В этом году его показывали только по видео, чтобы избежать скопления людей, которые обычно собираются на площади перед балконом базилики Святого Петра, откуда понтифик обращается к верующим.
По новому стилю Рождество 25 декабря встречают не только католики, но и представители практически всех остальных христианских конфессий мира, включая православных.
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1. неискренне молится
2. тому, на самом верху, вообще похер, что там на Донбассе.