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Папа Римский Франциск в Рождество помолился о мире на Донбассе

Папа Римский Франциск в Рождество помолился о мире на Донбассе

Папа Римский Франциск 25 декабря в ходе традиционного рождественского обращения призвал политиков к сотрудничеству и помолился о мире на востоке Украины и в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

"Да укрепит Сын Всевышнего приверженность международного сообщества и вовлеченных стран к продолжению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также - в восточной части Украины, и содействует диалогу, как единственному пути, ведущему к миру и примирению", - сказал Франциск.

Как пишет Интерфакс-Украина, он также напомнил и о продолжающихся вооруженных конфликтах, в том числе в Сирии, Ираке и Ливии. Он указал на необходимость "последовательного строительства мира в этих странах путем переговоров, дабы положить конец всем формам вражды".

Кроме того, Папа Римский призвал "возобновить международное сотрудничество, начиная с сектора здравоохранения, и гарантировать всем людям доступ к вакцинам и лечению".

По его словам, в "непростой момент истории", связанный в том числе с пандемией коронавируса, необходимо "братство, основанное на подлинной любви, способной к действенному милосердию по отношению ко всем".

Папа Римский Франциск выступил в Рождество с традиционным обращением "К городу и к миру" (Urbi et orbi). В этом году его показывали только по видео, чтобы избежать скопления людей, которые обычно собираются на площади перед балконом базилики Святого Петра, откуда понтифик обращается к верующим.

По новому стилю Рождество 25 декабря встречают не только католики, но и представители практически всех остальных христианских конфессий мира, включая православных.

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Автор: 

Папа Римский (439) Рождество (381) Франциск (181)


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Топ комментарии
+6
Для миру на Донбасі треба молитися щоб )(уйло скоріше здохло.
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25.12.2020 15:22
+5
То чего нет не может появиться ниоткуда.Законы физики.
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25.12.2020 15:35
+4
Папа Римский Франциск в Рождество помолился о мире на Донбассе

Как-то не работает. Одно из двух:
1. неискренне молится
2. тому, на самом верху, вообще похер, что там на Донбассе.
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25.12.2020 15:19
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Папа Римский Франциск в Рождество помолился о мире на Донбассе

Как-то не работает. Одно из двух:
1. неискренне молится
2. тому, на самом верху, вообще похер, что там на Донбассе.
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25.12.2020 15:19 Ответить
3. там нікого нема
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26.12.2020 07:01 Ответить
Дякуємо, ваша Святість!
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25.12.2020 15:21 Ответить
Для миру на Донбасі треба молитися щоб )(уйло скоріше здохло.
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25.12.2020 15:22 Ответить
Ти трохи застряг у минулому: Путін вже давно здох
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25.12.2020 16:01 Ответить
Лучше бы он помолился чтобы у людей на Донбассе мозги появились
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25.12.2020 15:23 Ответить
То чего нет не может появиться ниоткуда.Законы физики.
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25.12.2020 15:35 Ответить
тут надо не молиться, а касапов лечить, или калечить уже до конца..
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25.12.2020 15:31 Ответить
Пока Глава Католической церкви молиться за мир в Украине, "православные" гундяевцы благословляют сепаров на убийство граждан Украины. Так с кем Украине по пути? С Европой или Московией?
Папа Римский Франциск в Рождество помолился о мире на Донбассе - Цензор.НЕТ 8683
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25.12.2020 15:32 Ответить
Рускі і наші православні святкують Різдво як і весь світ, 25 грудня! Питання лише за яким календарем??
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25.12.2020 18:18 Ответить
Папе Франциску надо бы определиться, либо он еще раз перечитает библию либо он за однополые браки.
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25.12.2020 17:46 Ответить
Это сокращенная версия... Папа часа два перечислял в своей молитве все горячие точки...
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25.12.2020 17:58 Ответить
А міг би в 3 сек вкластися - хай здохнуть усі москалі
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26.12.2020 07:03 Ответить
Вот если бы эта тема ещё реально работала, то было бы круто.
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25.12.2020 19:29 Ответить
Добрый папа, сидит на троне за 40 миллионов долляров, молится за бедную страну и учит жизни обывателя. Не учите нас жить помогите материально.
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26.12.2020 07:12 Ответить
 
 