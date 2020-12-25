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Папа Римський Франциск у Різдво помолився за мир на Донбасі

Папа Римський Франциск у Різдво помолився за мир на Донбасі

Папа Римський Франциск 25 грудня в ході традиційного різдвяного звернення закликав політиків до співпраці і помолився за мир на сході України і в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

"Нехай же Син Всевишнього підтримає зусилля міжнародної спільноти та залучених країн у дотриманні припинення вогню в Нагірному Карабасі, як також у східних регіонах України, та сприянні діалогові, як єдиному шляху, що веде до миру та примирення", - сказав Франциск.

Як пише Інтерфакс-Україна, він також нагадав і про триваючі збройні конфлікти, в тому числі в Сирії, Іраку та Лівії. Він вказав на необхідність "послідовного будівництва миру в цих країнах шляхом переговорів, щоб покласти край всім формам ворожнечі".

Крім того, Папа Римський закликав "відновити міжнародне співробітництво, починаючи з сектору охорони здоров'я, і ​​гарантувати всім людям доступ до вакцин та лікування".

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За його словами, в "непростий момент історії", пов'язаний у тому числі з пандемією коронавірусу, необхідно "братерство, засноване на справжній любові, здатній до дієвого милосердя до всіх".

Папа Римський Франциск виступив у Різдво з традиційним зверненням "До міста і до світу" (Urbi et orbi). Цього року його показували тільки по відео, щоб уникнути скупчення людей, які зазвичай збираються на площі перед балконом базиліки Святого Петра, звідки понтифік звертається до вірян.

За новим стилем Різдво 25 грудня зустрічають не тільки католики, але і представники практично всіх християнських конфесій світу, включно з православними.

Автор: 

Папа Римський (321) Різдво (262) Папа Франциск (196)


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Топ коментарі
+6
Для миру на Донбасі треба молитися щоб )(уйло скоріше здохло.
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25.12.2020 15:22
+5
То чего нет не может появиться ниоткуда.Законы физики.
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25.12.2020 15:35
+4
Папа Римский Франциск в Рождество помолился о мире на Донбассе

Как-то не работает. Одно из двух:
1. неискренне молится
2. тому, на самом верху, вообще похер, что там на Донбассе.
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25.12.2020 15:19
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Папа Римский Франциск в Рождество помолился о мире на Донбассе

Как-то не работает. Одно из двух:
1. неискренне молится
2. тому, на самом верху, вообще похер, что там на Донбассе.
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25.12.2020 15:19 Відповісти
3. там нікого нема
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26.12.2020 07:01 Відповісти
Дякуємо, ваша Святість!
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25.12.2020 15:21 Відповісти
Для миру на Донбасі треба молитися щоб )(уйло скоріше здохло.
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25.12.2020 15:22 Відповісти
Ти трохи застряг у минулому: Путін вже давно здох
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25.12.2020 16:01 Відповісти
Лучше бы он помолился чтобы у людей на Донбассе мозги появились
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25.12.2020 15:23 Відповісти
То чего нет не может появиться ниоткуда.Законы физики.
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25.12.2020 15:35 Відповісти
тут надо не молиться, а касапов лечить, или калечить уже до конца..
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25.12.2020 15:31 Відповісти
Пока Глава Католической церкви молиться за мир в Украине, "православные" гундяевцы благословляют сепаров на убийство граждан Украины. Так с кем Украине по пути? С Европой или Московией?
Папа Римский Франциск в Рождество помолился о мире на Донбассе - Цензор.НЕТ 8683
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25.12.2020 15:32 Відповісти
Рускі і наші православні святкують Різдво як і весь світ, 25 грудня! Питання лише за яким календарем??
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25.12.2020 18:18 Відповісти
Папе Франциску надо бы определиться, либо он еще раз перечитает библию либо он за однополые браки.
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25.12.2020 17:46 Відповісти
Это сокращенная версия... Папа часа два перечислял в своей молитве все горячие точки...
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25.12.2020 17:58 Відповісти
А міг би в 3 сек вкластися - хай здохнуть усі москалі
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26.12.2020 07:03 Відповісти
Вот если бы эта тема ещё реально работала, то было бы круто.
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25.12.2020 19:29 Відповісти
Добрый папа, сидит на троне за 40 миллионов долляров, молится за бедную страну и учит жизни обывателя. Не учите нас жить помогите материально.
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26.12.2020 07:12 Відповісти
 
 