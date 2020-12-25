Папа Римський Франциск у Різдво помолився за мир на Донбасі

Папа Римський Франциск 25 грудня в ході традиційного різдвяного звернення закликав політиків до співпраці і помолився за мир на сході України і в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

"Нехай же Син Всевишнього підтримає зусилля міжнародної спільноти та залучених країн у дотриманні припинення вогню в Нагірному Карабасі, як також у східних регіонах України, та сприянні діалогові, як єдиному шляху, що веде до миру та примирення", - сказав Франциск.

Як пише Інтерфакс-Україна, він також нагадав і про триваючі збройні конфлікти, в тому числі в Сирії, Іраку та Лівії. Він вказав на необхідність "послідовного будівництва миру в цих країнах шляхом переговорів, щоб покласти край всім формам ворожнечі".

Крім того, Папа Римський закликав "відновити міжнародне співробітництво, починаючи з сектору охорони здоров'я, і ​​гарантувати всім людям доступ до вакцин та лікування".

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За його словами, в "непростий момент історії", пов'язаний у тому числі з пандемією коронавірусу, необхідно "братерство, засноване на справжній любові, здатній до дієвого милосердя до всіх".

Папа Римський Франциск виступив у Різдво з традиційним зверненням "До міста і до світу" (Urbi et orbi). Цього року його показували тільки по відео, щоб уникнути скупчення людей, які зазвичай збираються на площі перед балконом базиліки Святого Петра, звідки понтифік звертається до вірян.

За новим стилем Різдво 25 грудня зустрічають не тільки католики, але і представники практично всіх християнських конфесій світу, включно з православними.