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Теннисистку Ястремскую поймали на допинге и отстранили от соревнований

Теннисистку Ястремскую поймали на допинге и отстранили от соревнований

Вторую ракетку Украины Даяну Ястремскую обвинили в использовании допинга и временно отстранили от участия в соревнованиях.

Об этом сообщила Международная федерация тенниса, информирует Цензор.НЕТ.

"Г-жа Ястремская, 20-летняя спортсменка из Украины, 24 ноября 2020 года предоставила внесоревновательный образец мочи. Этот образец был отправлен в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством ("ВАДА") в Монреале, Канада, для анализа, и было обнаружено, что он содержит метаболит местеролона. Местеролон является неуказанным веществом, которое запрещено категорией S1 Запрещенного списка ВАДА 2020 года (анаболические агенты) и, следовательно, также запрещено Программой. Положительные тесты на неуказанные вещества предполагают обязательную временную приостановку", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинского спортивного гимнаста Верняева временно отстранили от соревнований

Ястремская отстранена от участия в соревнованиях с 7 января.

Спортсменка отрицает использование допинга. Соответствующее заявление она опубликовала в Твиттере.

"Я поражена и шокирована, особенно с учетом того, что за две недели до этого теста – 9 ноября 2020 года – сдала отрицательный тест на турнире WTA в Линце. После этого последнего турнира в году я перестала тренироваться, чтобы отдохнуть перед началом нового сезона", - заявила теннисистка.

Ястремская подчеркнула, что была обнаружена очень малая концентрация запрещенного вещества. И пообещала сделать все, чтобы очистить свое имя.

Также на Цензор.НЕТ: 33 российских юниора-биатлониста снялись с соревнований, когда туда приехали допинг-офицеры

Автор: 

спорт (2440) теннис (156) допинг-контроль (334) Ястремская (8)


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Топ комментарии
+10
Желтушный заголовок "теннисистку Ястремскую поймали на допинге..." пованивает Московским Комсомольцем и не делает чести Цензору. Тем более когда украинская спортсменка дает пояснения и заявляет, что сделает все, чтобы очистить свое имя.
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07.01.2021 22:01 Ответить
+7
нда...вот к чему приводит самолечение от ковида...
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07.01.2021 19:38 Ответить
+6
Допінг одружений і має двох дітей
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07.01.2021 19:46 Ответить
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нда...вот к чему приводит самолечение от ковида...
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07.01.2021 19:38 Ответить
Нефіг всяке лайно жрати спортсменам.
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07.01.2021 19:39 Ответить
А у нас практически все продукты из химии и какой-то гадости! Даже хлеба нормального нет! Куры, мясо, масло, молоко - все химия! Минздрав на многие новые добавки вообще норму не вводит, вот и качают гадость во все продукты!
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07.01.2021 19:44 Ответить
Ну вот, а говорят в Украине продукты хорошие.
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07.01.2021 21:04 Ответить
Дійсно хороші , але - це в порівнянні . .!! А хімія тепер ,присутня в усіх продуктах , по всьому світу ( виняток - екопродукти , які вдвічі-втричі дорожче звичайних ) .
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08.01.2021 05:43 Ответить
НЕ всё гладко ,в датском королевстве!!!)))
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07.01.2021 19:41 Ответить
Теннисистку Ястремскую поймали на допинге...

==================
хорошо хоть не на фистинге
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07.01.2021 19:43 Ответить
Допінг одружений і має двох дітей
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07.01.2021 19:46 Ответить
Глядя на солнечные лучи, не забудь произвести анализ мочи! (с)
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07.01.2021 19:45 Ответить
содержит метаболит местеролона, хорошо что не мельдоний.......
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07.01.2021 19:46 Ответить
мілдронат він же мельдоній є у вільному продажу в Україні .
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07.01.2021 20:07 Ответить
местеролон, он же провирон, также свободно продается в аптеках
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07.01.2021 20:56 Ответить
Елементи допінгу можуть бути ліками , і навпвки. То й же мельдоній є препаратом який стабілізує роботу серця. Ну і за одно може стимулювати більші нагрузки у спортсменів.
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07.01.2021 21:13 Ответить
ганьба
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07.01.2021 20:25 Ответить
Не тронь гантели, Клара,
Тебе еще рожать!
Не надо этим марам
В журналах подражать.
Ты, видимо, забыла,
Что «торс» - не значит - «бюст»,
И что избыток силы
Не есть избыток чувств.(С)
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07.01.2021 20:59 Ответить
та то ВАДА переплутала з мочею порошенка
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07.01.2021 21:55 Ответить
Желтушный заголовок "теннисистку Ястремскую поймали на допинге..." пованивает Московским Комсомольцем и не делает чести Цензору. Тем более когда украинская спортсменка дает пояснения и заявляет, что сделает все, чтобы очистить свое имя.
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07.01.2021 22:01 Ответить
Тим більш що - поймалі , можна говорити вже після вироку . А поки що , лише - звинуватили ( тобто це ще - не доведено ) . .
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08.01.2021 05:49 Ответить
А, ну раз украинская спортсменка, то да - "это другое, понимать надо".
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08.01.2021 10:15 Ответить
Судя по вашему флажку вы отлично понимаете о чём идёт речь и что уважающие себя и читателей польские СМИ никогда бы не написали, что польского спортсмена поймали. Это не другое, это элементарное уважение к своей стране и личности ее гражданина
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08.01.2021 14:56 Ответить
поймали спортсмена - это факт. Уважаюшие себя СМИ должны писать факты. А когда СМИ делят факты на "политически правильные" и "вредные", то это не СМИ а цензура.
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08.01.2021 17:02 Ответить
Ви шо, зговорились, чи разом ширяєтесь: Вєрняєв, Ястремська?
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07.01.2021 22:04 Ответить
"пообещала сделать все, чтобы очистить свое имя" - малохольная дура наверное не знает анекдот про Абрама и его "дочь" праститутку...
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08.01.2021 01:28 Ответить
Большой спорт это соревнования не спортсменов,а фармацевтов.Каждый год в список запрещенных препаратов добавляют новые и лекарства и смеси.Без "химии" ни один спортсмен не достигнет высоких результатов,и Ястремская,Верняев не исключение.Виноват ее тренер и врач.Не уследили.
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08.01.2021 12:31 Ответить
 
 