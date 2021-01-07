Теннисистку Ястремскую поймали на допинге и отстранили от соревнований

Вторую ракетку Украины Даяну Ястремскую обвинили в использовании допинга и временно отстранили от участия в соревнованиях.

Об этом сообщила Международная федерация тенниса, информирует Цензор.НЕТ.

"Г-жа Ястремская, 20-летняя спортсменка из Украины, 24 ноября 2020 года предоставила внесоревновательный образец мочи. Этот образец был отправлен в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством ("ВАДА") в Монреале, Канада, для анализа, и было обнаружено, что он содержит метаболит местеролона. Местеролон является неуказанным веществом, которое запрещено категорией S1 Запрещенного списка ВАДА 2020 года (анаболические агенты) и, следовательно, также запрещено Программой. Положительные тесты на неуказанные вещества предполагают обязательную временную приостановку", - сказано в сообщении.

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Ястремская отстранена от участия в соревнованиях с 7 января.

Спортсменка отрицает использование допинга. Соответствующее заявление она опубликовала в Твиттере.

"Я поражена и шокирована, особенно с учетом того, что за две недели до этого теста – 9 ноября 2020 года – сдала отрицательный тест на турнире WTA в Линце. После этого последнего турнира в году я перестала тренироваться, чтобы отдохнуть перед началом нового сезона", - заявила теннисистка.

Ястремская подчеркнула, что была обнаружена очень малая концентрация запрещенного вещества. И пообещала сделать все, чтобы очистить свое имя.

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