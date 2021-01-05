Украинского спортивного гимнаста Верняева временно отстранили от соревнований
Олег Верняев - лидер украинской сборной по спортивной гимнастике, чемпион Олимпиады в Рио-де-Жанейро - отстранен от участия в соревнованиях.
Об этом сообщили в Международной федерацию гимнастики (FIG), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег".
Подробности и причина отстранения Верняева пока не разглашаются.
В Международной федерации гимнастики сообщили, что дисквалификация Верняева продлится до окончания процедуры, которая пока продолжается.
"FIG не будет комментировать этот процесс", - заявили в федерации.
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Отстранение Верняева прокомментировал главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский.
"Тоже читал на сайте, что его отстранили. Сейчас идет разбирательство, больше сказать не могу. В Международной федерации гимнастики сказали пока ничего не говорить. Когда это все будет выяснено, тогда будем говорить", - сказал Сартинский.
При этом наставник сборной не исключает, что это может быть допинг.
"Может. Но пока сказали ничего не рассказывать. Это закрытая информация, пока", - отметил Сартинский.
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Генеральный секретарь федерации гимнастики Украины Оксана Кулида также сообщила, что не может комментировать эту информацию.
27-летний Верняев является лидером украинской сборной. На Олимпиаде-2016 он стал сильнейшим на брусьях, и ему лишь одной десятой балла не хватило, чтобы опередить японца Кохе Учимура в многоборье.
Кроме того, украинец также выиграл "золото" чемпионата мира-2014 на брусьях. Верняев является единственным в истории украинской спортивной гимнастики, кто выиграл Кубок мира в многоборье.
В декабре Верняев пропустил чемпионат Европы. Тогда тренеры сборной объяснили это решение микротравмами спортсмена.
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Напевно став неспортівним гімнастом.
«FIG не будет комментировать текущую процедуру», - сказал представитель.
Попытки связаться с Верняевым и Федерацией гимнастики Украины не увенчались успехом.
https://twitter.com/i/status/1345826482749403138
лучше бы гаранта отстранили бы