Украинского спортивного гимнаста Верняева временно отстранили от соревнований

Олег Верняев - лидер украинской сборной по спортивной гимнастике, чемпион Олимпиады в Рио-де-Жанейро - отстранен от участия в соревнованиях.

Об этом сообщили в Международной федерацию гимнастики (FIG), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег".

Подробности и причина отстранения Верняева пока не разглашаются.

В Международной федерации гимнастики сообщили, что дисквалификация Верняева продлится до окончания процедуры, которая пока продолжается.

"FIG не будет комментировать этот процесс", - заявили в федерации.

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Отстранение Верняева прокомментировал главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский.

"Тоже читал на сайте, что его отстранили. Сейчас идет разбирательство, больше сказать не могу. В Международной федерации гимнастики сказали пока ничего не говорить. Когда это все будет выяснено, тогда будем говорить", - сказал Сартинский.

При этом наставник сборной не исключает, что это может быть допинг.

"Может. Но пока сказали ничего не рассказывать. Это закрытая информация, пока", - отметил Сартинский.

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Генеральный секретарь федерации гимнастики Украины Оксана Кулида также сообщила, что не может комментировать эту информацию.

27-летний Верняев является лидером украинской сборной. На Олимпиаде-2016 он стал сильнейшим на брусьях, и ему лишь одной десятой балла не хватило, чтобы опередить японца Кохе Учимура в многоборье.

Кроме того, украинец также выиграл "золото" чемпионата мира-2014 на брусьях. Верняев является единственным в истории украинской спортивной гимнастики, кто выиграл Кубок мира в многоборье.

В декабре Верняев пропустил чемпионат Европы. Тогда тренеры сборной объяснили это решение микротравмами спортсмена.