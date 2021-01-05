РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11246 посетителей онлайн
Новости
15 273 27

Украинского спортивного гимнаста Верняева временно отстранили от соревнований

Украинского спортивного гимнаста Верняева временно отстранили от соревнований

Олег Верняев - лидер украинской сборной по спортивной гимнастике, чемпион Олимпиады в Рио-де-Жанейро - отстранен от участия в соревнованиях.

Об этом сообщили в Международной федерацию гимнастики (FIG), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег".

Подробности и причина отстранения Верняева пока не разглашаются.

В Международной федерации гимнастики сообщили, что дисквалификация Верняева продлится до окончания процедуры, которая пока продолжается.

"FIG не будет комментировать этот процесс", - заявили в федерации.

Читайте на Цензор.НЕТ: 33 российских юниора-биатлониста снялись с соревнований, когда туда приехали допинг-офицеры

Отстранение Верняева прокомментировал главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский.

"Тоже читал на сайте, что его отстранили. Сейчас идет разбирательство, больше сказать не могу. В Международной федерации гимнастики сказали пока ничего не говорить. Когда это все будет выяснено, тогда будем говорить", - сказал Сартинский.

При этом наставник сборной не исключает, что это может быть допинг.

"Может. Но пока сказали ничего не рассказывать. Это закрытая информация, пока", - отметил Сартинский.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский подписал указ о развитии оздоровительной активности граждан

Генеральный секретарь федерации гимнастики Украины Оксана Кулида также сообщила, что не может комментировать эту информацию.

27-летний Верняев является лидером украинской сборной. На Олимпиаде-2016 он стал сильнейшим на брусьях, и ему лишь одной десятой балла не хватило, чтобы опередить японца Кохе Учимура в многоборье.

Кроме того, украинец также выиграл "золото" чемпионата мира-2014 на брусьях. Верняев является единственным в истории украинской спортивной гимнастики, кто выиграл Кубок мира в многоборье.

В декабре Верняев пропустил чемпионат Европы. Тогда тренеры сборной объяснили это решение микротравмами спортсмена.

Автор: 

спорт (2439) допинг-контроль (334) гимнастика (94)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
вчора я вболівав в час ночі за канадців на ЧС по хокею))) знатно попустили москалів 5:0 )))
показать весь комментарий
05.01.2021 17:03
+9
ахаха .. Кацапи були колись і грандами в біатлоні... а де тепер? позавчора на чемпіонат Росії по біатлону приїхала комісія по перевірці на допінг - 33!!! спортсмени відразу знялися (відчували що не продуть допінг-тест)... таке саме і в хокеї скоро буде! Уже заборонили виступати на міжнародних змаганнях під прапором Росії мінімум 2 роки ... Вдумайтесь в ЦЕ!!!
показать весь комментарий
05.01.2021 17:50
+5
Прикра новина !!)))
показать весь комментарий
05.01.2021 16:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прикра новина !!)))
показать весь комментарий
05.01.2021 16:53 Ответить
Украинского спортивного гимнаста Верняева временно отстранили от соревнований

==============================
Напевно став неспортівним гімнастом.
показать весь комментарий
05.01.2021 18:11 Ответить
Це той , шо с москалями взасос общался , чи не той ?
показать весь комментарий
05.01.2021 16:54 Ответить
вчора я вболівав в час ночі за канадців на ЧС по хокею))) знатно попустили москалів 5:0 )))
показать весь комментарий
05.01.2021 17:03 Ответить
ахаха .. Кацапи були колись і грандами в біатлоні... а де тепер? позавчора на чемпіонат Росії по біатлону приїхала комісія по перевірці на допінг - 33!!! спортсмени відразу знялися (відчували що не продуть допінг-тест)... таке саме і в хокеї скоро буде! Уже заборонили виступати на міжнародних змаганнях під прапором Росії мінімум 2 роки ... Вдумайтесь в ЦЕ!!!
показать весь комментарий
05.01.2021 17:50 Ответить
Могли підлити, чи підкинути, щоб і нас зачепити. Там ще Вусик їв і пив з ними з одної миски.
показать весь комментарий
05.01.2021 17:14 Ответить
саме той
показать весь комментарий
05.01.2021 17:34 Ответить
той
показать весь комментарий
05.01.2021 17:41 Ответить
Куприк почув , дяка за увагу
показать весь комментарий
05.01.2021 17:46 Ответить
мабуть підхватив від них мельдоній)))
показать весь комментарий
05.01.2021 16:56 Ответить
наверняка в раиссии подработать решил - вот подсел на мельдоний...
показать весь комментарий
05.01.2021 16:57 Ответить
Представитель FIG не стал подробно рассказывать о характере отстранения Верняева, заявив, что запрет действует «до конца процедуры, которая в настоящее время продолжается».
«FIG не будет комментировать текущую процедуру», - сказал представитель.
Попытки связаться с Верняевым и Федерацией гимнастики Украины не увенчались успехом.
показать весь комментарий
05.01.2021 16:57 Ответить
Русский ответ Boston dynamics

https://twitter.com/i/status/1345826482749403138
показать весь комментарий
05.01.2021 16:58 Ответить
Там мимо случайно фсб с пробирками мочой и мельдонием не пробегало?.....
показать весь комментарий
05.01.2021 16:58 Ответить
Верняев купил по дешовке мочу на Сочинской ОЛЕНЬпияде....
показать весь комментарий
05.01.2021 17:01 Ответить
Як на мене, то незалежно від національності, допінг неприпустимий. Крім того, життя на спортивній кар'єрі не завершується. А здоров'я дається лише один раз. Посадиш отією хімією, і будеш залишок життя на медицину працювати. Як здоров'я немає, то ти ніщо. Сам собі гидкий, і для інших тягар.
показать весь комментарий
05.01.2021 17:23 Ответить
этот верняев родной брат усика и ломаченко- поделом ему-
показать весь комментарий
05.01.2021 17:35 Ответить
А ты, чмо, чей брат? Путина?
показать весь комментарий
05.01.2021 20:08 Ответить
іди в дупу потвора
показать весь комментарий
06.01.2021 13:38 Ответить
О, і в нас такі ж є,а ми з москалів прикалуємось.
показать весь комментарий
05.01.2021 17:37 Ответить
та лопал поди то, шо не следует или бухал по черному, як настоящая загадочная славянськая душа
показать весь комментарий
05.01.2021 18:41 Ответить
Теперь FIG знает, когда вернется Верняев.
показать весь комментарий
05.01.2021 22:38 Ответить
.

лучше бы гаранта отстранили бы
показать весь комментарий
06.01.2021 09:48 Ответить
 
 