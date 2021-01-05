Українського спортивного гімнаста Верняєва тимчасово відсторонили від змагань

Олега Верняєва - лідера української збірної зі спортивної гімнастики, чемпіона Олімпіади в Ріо-де-Жанейро - відсторонено від участі у змаганнях.

Про це повідомили в Міжнародній федерації гімнастики (FIG), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Лівий берег".

Подробиці і причина відсторонення Верняєва поки не розголошуються.

У Міжнародній федерації гімнастики повідомили, що дискваліфікація Верняєва триватиме до закінчення процедури, яка поки триває.

"FIG не коментуватиме цей процес", - заявили у федерації.

Читайте також: Зеленський підписав указ про розвиток оздоровчої активності громадян

Відсторонення Верняєва прокоментував головний тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартінський.

"Теж читав на сайті, що його відсторонили. Зараз йде розгляд, більше сказати не можу. У Міжнародній федерації гімнастики сказали поки нічого не говорити. Коли це все буде з'ясовано, тоді будемо говорити", - сказав Сартінський.

При цьому наставник збірної не виключає, що це може бути допінг.

"Може. Але поки сказали нічого не розповідати. Це закрита інформація, поки", - зазначив Сартінський.

Генеральний секретар федерації гімнастики України Оксана Куліда також повідомила, що не може коментувати цю інформацію.

Читайте також: Українець Верняєв узяв золото і срібло на змаганнях світового рівня зі спортивної гімнастики

27-річний Верняєв є лідером української збірної. На Олімпіаді 2016 він став найсильнішим на брусах, і йому лише однієї десятої бала не вистачило, щоб випередити японця Кохе Учимура в багатоборстві.

Крім того, українець також виграв "золото" чемпіонату світу-2014 на брусах. Верняєв є єдиним в історії української спортивної гімнастики, хто виграв Кубок світу в багатоборстві.

У грудні Верняєв пропустив чемпіонат Європи. Тоді тренери збірної пояснили це рішення мікротравмами спортсмена.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український гімнаст Верняєв став віце-чемпіоном світу, - НОК. ФОТОрепортаж