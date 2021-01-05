Українського спортивного гімнаста Верняєва тимчасово відсторонили від змагань
Олега Верняєва - лідера української збірної зі спортивної гімнастики, чемпіона Олімпіади в Ріо-де-Жанейро - відсторонено від участі у змаганнях.
Про це повідомили в Міжнародній федерації гімнастики (FIG), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Лівий берег".
Подробиці і причина відсторонення Верняєва поки не розголошуються.
У Міжнародній федерації гімнастики повідомили, що дискваліфікація Верняєва триватиме до закінчення процедури, яка поки триває.
"FIG не коментуватиме цей процес", - заявили у федерації.
Відсторонення Верняєва прокоментував головний тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартінський.
"Теж читав на сайті, що його відсторонили. Зараз йде розгляд, більше сказати не можу. У Міжнародній федерації гімнастики сказали поки нічого не говорити. Коли це все буде з'ясовано, тоді будемо говорити", - сказав Сартінський.
При цьому наставник збірної не виключає, що це може бути допінг.
"Може. Але поки сказали нічого не розповідати. Це закрита інформація, поки", - зазначив Сартінський.
Генеральний секретар федерації гімнастики України Оксана Куліда також повідомила, що не може коментувати цю інформацію.
27-річний Верняєв є лідером української збірної. На Олімпіаді 2016 він став найсильнішим на брусах, і йому лише однієї десятої бала не вистачило, щоб випередити японця Кохе Учимура в багатоборстві.
Крім того, українець також виграв "золото" чемпіонату світу-2014 на брусах. Верняєв є єдиним в історії української спортивної гімнастики, хто виграв Кубок світу в багатоборстві.
У грудні Верняєв пропустив чемпіонат Європи. Тоді тренери збірної пояснили це рішення мікротравмами спортсмена.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
==============================
Напевно став неспортівним гімнастом.
«FIG не будет комментировать текущую процедуру», - сказал представитель.
Попытки связаться с Верняевым и Федерацией гимнастики Украины не увенчались успехом.
https://twitter.com/i/status/1345826482749403138
лучше бы гаранта отстранили бы