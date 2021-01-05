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Українського спортивного гімнаста Верняєва тимчасово відсторонили від змагань

Українського спортивного гімнаста Верняєва тимчасово відсторонили від змагань

Олега Верняєва - лідера української збірної зі спортивної гімнастики, чемпіона Олімпіади в Ріо-де-Жанейро - відсторонено від участі у змаганнях.

Про це повідомили в Міжнародній федерації гімнастики (FIG), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Лівий берег".

Подробиці і причина відсторонення Верняєва поки не розголошуються.

У Міжнародній федерації гімнастики повідомили, що дискваліфікація Верняєва триватиме до закінчення процедури, яка поки триває.

"FIG не коментуватиме цей процес", - заявили у федерації.

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Відсторонення Верняєва прокоментував головний тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартінський.

"Теж читав на сайті, що його відсторонили. Зараз йде розгляд, більше сказати не можу. У Міжнародній федерації гімнастики сказали поки нічого не говорити. Коли це все буде з'ясовано, тоді будемо говорити", - сказав Сартінський.

При цьому наставник збірної не виключає, що це може бути допінг.

"Може. Але поки сказали нічого не розповідати. Це закрита інформація, поки", - зазначив Сартінський.

Генеральний секретар федерації гімнастики України Оксана Куліда також повідомила, що не може коментувати цю інформацію.

Читайте також: Українець Верняєв узяв золото і срібло на змаганнях світового рівня зі спортивної гімнастики

27-річний Верняєв є лідером української збірної. На Олімпіаді 2016 він став найсильнішим на брусах, і йому лише однієї десятої бала не вистачило, щоб випередити японця Кохе Учимура в багатоборстві.

Крім того, українець також виграв "золото" чемпіонату світу-2014 на брусах. Верняєв є єдиним в історії української спортивної гімнастики, хто виграв Кубок світу в багатоборстві.

У грудні Верняєв пропустив чемпіонат Європи. Тоді тренери збірної пояснили це рішення мікротравмами спортсмена.

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Автор: 

спорт (1631) допінг-контроль (242) гімнастика (87)


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Топ коментарі
+21
вчора я вболівав в час ночі за канадців на ЧС по хокею))) знатно попустили москалів 5:0 )))
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05.01.2021 17:03
+9
ахаха .. Кацапи були колись і грандами в біатлоні... а де тепер? позавчора на чемпіонат Росії по біатлону приїхала комісія по перевірці на допінг - 33!!! спортсмени відразу знялися (відчували що не продуть допінг-тест)... таке саме і в хокеї скоро буде! Уже заборонили виступати на міжнародних змаганнях під прапором Росії мінімум 2 роки ... Вдумайтесь в ЦЕ!!!
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05.01.2021 17:50
+5
Прикра новина !!)))
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05.01.2021 16:53
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Прикра новина !!)))
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05.01.2021 16:53 Відповісти
Украинского спортивного гимнаста Верняева временно отстранили от соревнований

==============================
Напевно став неспортівним гімнастом.
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05.01.2021 18:11 Відповісти
Це той , шо с москалями взасос общался , чи не той ?
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05.01.2021 16:54 Відповісти
вчора я вболівав в час ночі за канадців на ЧС по хокею))) знатно попустили москалів 5:0 )))
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05.01.2021 17:03 Відповісти
ахаха .. Кацапи були колись і грандами в біатлоні... а де тепер? позавчора на чемпіонат Росії по біатлону приїхала комісія по перевірці на допінг - 33!!! спортсмени відразу знялися (відчували що не продуть допінг-тест)... таке саме і в хокеї скоро буде! Уже заборонили виступати на міжнародних змаганнях під прапором Росії мінімум 2 роки ... Вдумайтесь в ЦЕ!!!
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05.01.2021 17:50 Відповісти
Могли підлити, чи підкинути, щоб і нас зачепити. Там ще Вусик їв і пив з ними з одної миски.
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05.01.2021 17:14 Відповісти
саме той
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05.01.2021 17:34 Відповісти
той
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05.01.2021 17:41 Відповісти
Куприк почув , дяка за увагу
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05.01.2021 17:46 Відповісти
мабуть підхватив від них мельдоній)))
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05.01.2021 16:56 Відповісти
наверняка в раиссии подработать решил - вот подсел на мельдоний...
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05.01.2021 16:57 Відповісти
Представитель FIG не стал подробно рассказывать о характере отстранения Верняева, заявив, что запрет действует «до конца процедуры, которая в настоящее время продолжается».
«FIG не будет комментировать текущую процедуру», - сказал представитель.
Попытки связаться с Верняевым и Федерацией гимнастики Украины не увенчались успехом.
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05.01.2021 16:57 Відповісти
Русский ответ Boston dynamics

https://twitter.com/i/status/1345826482749403138
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05.01.2021 16:58 Відповісти
Там мимо случайно фсб с пробирками мочой и мельдонием не пробегало?.....
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05.01.2021 16:58 Відповісти
Верняев купил по дешовке мочу на Сочинской ОЛЕНЬпияде....
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05.01.2021 17:01 Відповісти
Як на мене, то незалежно від національності, допінг неприпустимий. Крім того, життя на спортивній кар'єрі не завершується. А здоров'я дається лише один раз. Посадиш отією хімією, і будеш залишок життя на медицину працювати. Як здоров'я немає, то ти ніщо. Сам собі гидкий, і для інших тягар.
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05.01.2021 17:23 Відповісти
этот верняев родной брат усика и ломаченко- поделом ему-
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05.01.2021 17:35 Відповісти
А ты, чмо, чей брат? Путина?
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05.01.2021 20:08 Відповісти
іди в дупу потвора
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06.01.2021 13:38 Відповісти
О, і в нас такі ж є,а ми з москалів прикалуємось.
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05.01.2021 17:37 Відповісти
та лопал поди то, шо не следует или бухал по черному, як настоящая загадочная славянськая душа
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05.01.2021 18:41 Відповісти
Теперь FIG знает, когда вернется Верняев.
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05.01.2021 22:38 Відповісти
.

лучше бы гаранта отстранили бы
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06.01.2021 09:48 Відповісти
 
 