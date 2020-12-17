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Зеленський (22399) парк (123) спорт (1596) фізкультура (13)

Зеленський підписав указ про розвиток оздоровчої активності громадян

Зеленський підписав указ про розвиток оздоровчої активності громадян

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про започаткування соціального проекту "Активні парки – локації здорової України".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Документ має на меті організацію оздоровчої активності громадян, створення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя населення.

Відповідно до указу, Кабінет Міністрів України має розробити та затвердити до 1 травня 2021 року положення про соціальний проект "Активні парки – локації здорової України".

Соціальний проект, зокрема, повинен передбачати нові форми залучення різних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до оздоровчої рухової активності у місцях масового відпочинку. До організації занять з оздоровчої рухової активності та змістовного дозвілля громадян слід залучати фахівців у сфері фізичної культури та спорту й провідних спортсменів.

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Також проект передбачає облаштування в місцях масового відпочинку безперешкодного доступу громадян, зокрема осіб з інвалідністю, до спортивних споруд і місць для заняття різними видами рухової активності, а також пунктів безкоштовного прокату спортивного інвентарю та обладнання.

Передбачається розробка програм з видів рухової активності для різних за віком і статтю груп населення, зокрема для осіб з інвалідністю. Також планується створити онлайн-платформу вказаного соціального проекту для консультування, обміну досвідом, ідеями між фахівцями з фізичної культури та спорту, спортсменами, учасниками активного відпочинку.

Згідно з указом, уряд має сприяти реалізації проекту та висвітлювати його заходи в засобах масової інформації.

Обласні та Київська міська державні адміністрації мають розробити й затвердити заходи щодо організації оздоровчої рухової активності громадян у місцях масового відпочинку в межах реалізації проекту "Активні парки – локації здорової України".
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Топ коментарі
+21
имитатор имитаций
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17.12.2020 21:07
+18
Єслі ви в своєй квартірє - лягтє на пол, трі-чєтирє...
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17.12.2020 21:07
+14
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб -
Применяйте, люди, обтирания!
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17.12.2020 21:13
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Єслі ви в своєй квартірє - лягтє на пол, трі-чєтирє...
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17.12.2020 21:07 Відповісти
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб -
Применяйте, люди, обтирания!
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17.12.2020 21:13 Відповісти
браво!
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17.12.2020 21:40 Відповісти
нікада нє било і вот оп'ять

https://twitter.com/zabugina

https://twitter.com/zabugina zabugina @zabugina

https://twitter.com/zabugina https://twitter.com/zabugina



Исподтишка навязывается советско-российская повестка дня, да-с.
Сначала песняки,"цой-не-совок!", тоска по сов.кино и пр.культур-мультурке, затем тоска по пломбиру и на финише ностальгия по совку.
Блевать тянет от любого упоминания совка и его "духценностей".
Но в душе все равно дрочат-с...
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17.12.2020 21:43 Відповісти
имитатор имитаций
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17.12.2020 21:07 Відповісти
Когда будут указы про создание рабочих мест и привлечении инвестиций,сколько можно развлекаться дебилы.
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17.12.2020 21:07 Відповісти
Інвестиції "всьо"-накрились інвестиційною нянею.
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17.12.2020 21:17 Відповісти
чего?
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17.12.2020 21:19 Відповісти
Зеленский подписал указ о развитии оздоровительной активности граждан - Цензор.НЕТ 2624
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17.12.2020 21:10 Відповісти
Зеленский подписал указ о развитии оздоровительной активности граждан - Цензор.НЕТ 635
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17.12.2020 21:10 Відповісти
ракеткой по писюнчику - это, наверно, больно
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17.12.2020 21:14 Відповісти
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-17/ukraine-s-leader-is-being-broken-by-the-system-he-vowed-to-crush Спустя 1,5 года после своего избрания Владимир Зеленский барахтается, так как с трудом созданные с 2014 года реформы разваливаются. (ссылка на Блумберг тыц)
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17.12.2020 21:13 Відповісти
Адок ЗЕлений коло хати,
ФОПи на Банковій гудуть,
Їх мусори кийками б'ють.
Регочуть клоуни з екрану,
А у лікарнях люди мруть.
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17.12.2020 21:16 Відповісти
Чем бы недоросль ни тешилась...
Лишь бы не заниматься прямыми обязанностями президента. Оно хоть читало, что входит в его обязанности?
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17.12.2020 21:17 Відповісти
Це щоб потім очолити...
Зеленский подписал указ о развитии оздоровительной активности граждан - Цензор.НЕТ 5070
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17.12.2020 21:19 Відповісти
не беспокойся. активность не за горами. Она уже началась с небольшой амплитудой. Только, боюсь, указам это активность подчиняться не будет. А засунет тебе их, вместе с этим мячиком, тебе в анал.
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17.12.2020 21:21 Відповісти
Зеленский подписал указ о развитии оздоровительной активности граждан - Цензор.НЕТ 7145
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17.12.2020 21:22 Відповісти
Шото всіх різко на спорт потягнуло...

Зеленский подписал указ о развитии оздоровительной активности граждан - Цензор.НЕТ 6334
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17.12.2020 21:23 Відповісти
Блин, я этого чмура лет 5 назад рядом с собой в театре видел. Метр с кепкой в прыжке. Думал, я его тогда одной соплёй перешибу. Теперь двумя придётся как встречу эту падлу.
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17.12.2020 22:34 Відповісти
пипец.. и этим занимается президент... обалдеть просто..страна в пике, тут нужно подписывать законы о создании , запуске существующих предприятий, .. но нет, нас спорт накормит и поднимет экономику.. дебил короче
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17.12.2020 21:23 Відповісти
Власть всегда держит руку на пульсе жизни народа. Кстати, самое эффективное место для прощупывания пульса - горло.
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17.12.2020 21:25 Відповісти
...и комуналка
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17.12.2020 21:41 Відповісти
Зеленський підписав указ про розвиток оздоровчої активності громадян - Цензор.НЕТ 5268
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17.12.2020 21:33 Відповісти
"Активные парки - локации здоровой Украины".



Лока́ция (от лат. locatio - размещение, положение) - определение местонахождения чего-либо. Различают звуковую локацию, оптическую локацию, биолокацию (чувство места у животных; они используют данную способность для ориентации).

Указ про ориентацию, короче...
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17.12.2020 21:40 Відповісти
Дайте ему уже селедки!
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17.12.2020 21:41 Відповісти
Надо добавить к зарплатам и пенсиям выплаты "на оздоровление",как "работягам" в раде
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17.12.2020 21:44 Відповісти
Членом можна не тільки на піаніно грати, а й укази підписувати.
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18.12.2020 00:04 Відповісти
"Внимание, начинаем новую производственную гимнастику для работников мелкого и среднего бизнеса.
Ноги на ширине плеч, руки за голову, лицом к стене..."
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18.12.2020 01:42 Відповісти
Это вместо 100 стадионов. Которые шли в комплекте со 100 больницами и 100 школами. Что, забыли?
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18.12.2020 02:35 Відповісти
Следующим будет указ "уборка балконов".
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18.12.2020 08:29 Відповісти
Перефразируя древнего мудреца: "приснилось мне, что я - президент, когда проснулся, подумал: я президент, которому приснилось, что я - клоун шапито, или, я - клоун шапито, которому приснилось, что я - президент?" Надо пожалеть страдальца, и как то помочь разобраться.
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18.12.2020 08:33 Відповісти
І саме головне на це не потрібно витрачати жодної копійчини, а от сам проект у одному екземплярі коштує великих затрат.
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18.12.2020 11:46 Відповісти
Когда-то, при СССР, был я в пансионате в Бердянске, так там каждое утро в семь часов во всю ивановскую орал рупор:
"На зарядку
По порядку
По порядку, по порядку становись!"
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18.12.2020 11:52 Відповісти
 
 